Cuál es el vehículo argentino que más se vende en el exterior y por qué es el más afectado por los aranceles de exportación

La Toyota Hilux se fabrica en Argentina desde 1997 y es la pick-up más vendida del mercado. Además, es el pilar de las exportaciones automotrices argentinas y el más perjudicado por la carga fiscal nacional

La industria automotriz argentina tiene
La industria automotriz argentina tiene dos pick-ups que sostienen las exportaciones: Toyota Hulix y Ford Ranger. Pero la pick-up japonesa duplica las cifras de la americana

El mercado automotor argentino volvió a tener en 2025 a una pick-up como el vehículo más vendido del año, algo que no sucedía desde 2020, y que anteriormente se había dado en tres pocas oportunidades.

Siempre la protagonista fue la misma, la Toyota Hilux, que también se logró imponer como el auto con mayor volumen de patentamientos en 2016, 2018 y 2019, acumulando cinco estrellas en su historial en el puesto número 1 absoluto, es decir, contando todas las categorías de autos del mercado.

Sin embargo, sin restarle méritos por adelantarse en esos años a vehículos muy populares y accesibles como el Volkswagen Polo, el Chevrolet Corsa, el Fiat Cronos, el Peugeot 208 o el Toyota Yaris, esta camioneta mediana fabricada en la planta argentina de Zárate cumplió el año pasado 20 años como líder de ventas en su segmento.

En 1997 empezó a fabricarse
En 1997 empezó a fabricarse Hilux en Argentina. En diciembre de 2023 se superaron los 2.000.000 de unidades

El proyecto industrial de Toyota comenzó en 1997 en Argentina, siempre con esta pick-up como principal producto y con el objetivo puesto esencialmente en la exportación a otros países de la región. Hoy, Hilux es el vehículo que más se fabrica en Argentina cada año duplicando a sus rivales. En diciembre de 2023 superó la marca de los 2.000.000 de unidades y el año próximo romperá la barrera de los 2,5 millones de pickups.

Ese año, además, se produjo otro hito, el de incorporar el tercer turno de producción en la fábrica de Zárate, lo que implica que la planta no detiene su producción durante cinco días corridos, trabajando en turno mañana, turno tarde y turno noche.

En 2025 se fabricaron en Argentina 180.352 unidades en total, entre Hilux, Toyota SW4 y Toyota Hiace, pero más del 80% de las unidades tuvieron destino de exportación, algo en lo que las autoridades de la marca hacen especial hincapié, por tratarse del modelo argentino que más se exporta y el de la mayor integración local de autopartes. Sin embargo, por esas mismas razones, casi como si fuera un castigo por hacer “mejor los deberes”, la producción de la Toyota Hilux es el proyecto industrial que más derechos de exportación paga al Estado.

En 2005 empezó el liderazgo
En 2005 empezó el liderazgo de la pick-up Hilux en el mercado argentino. Lleva 20 años consecutivos como la camioneta más vendida

Los derechos de exportación son los conocidos aranceles, que en el caso de la industria automotriz son del 5%. Como se pagan únicamente por las partes nacionales que se exportan pero los autos argentinos tienen una proporción de parte importadas, el impacto real que tienen es aproximadamente del 2,5% en promedio de la industria.

En 2025, por primera vez desde que se había instaurado en 2021, el Gobierno no renovó la exención a las exportaciones incrementales, una herramienta que le permitía a las automotrices no pagar el arancel de exportación a partir de las 137.000 unidades. Toyota, por ser la marca que más autos exporta es la que antes llegó al límite y, por lo tanto, es la más perjudicada por este impuesto que se espera quede eliminado durante 2026, como parte de una política de mejorar la competitividad de la industria automotriz en la región.

Más allá de reconocer que en algunos mercados no ganan dinero con las exportaciones porque venden las pick-up sin margen para mantener el mercado, Toyota lidera las ventas de pick-ups medianas no solo en Argentina y Brasil (su principal comprador), sino también en Perú, Chile, Paraguay, Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica.

Toyota es la automotriz qué
Toyota es la automotriz qué más padece los aranceles de exportación por tener el mayor volumen de unidades que salen del país y la mayor integración de partes locales y regionales

Las exportaciones de Toyota

En 2022 se exportaron 135.717 unidades, en el marco de la recuperación progresiva de las de las operaciones post-pandemia, que todavía debía lidiar con restricciones logísticas globales y faltantes de semiconductores.

En 2023 el volumen de unidades se aumentó a 143.760 vehículos, gracias a una mejora en la disponibilidad de insumos y una mayor demanda regional, especialmente desde Brasil, que permitió incrementar el comercio bilateral, aunque especialmente las exportaciones, ya que Argentina todavía tenía los permisos de importación (SIRA) que restringían el flujo de unidades y los plazos de pago.

En 2024 se produjo una caída de las exportaciones y el número final fue de 132.656 unidades. Aunque Argentina estaba resolviendo sus problemas de suministros y todavía luchando contra la carga impositiva local, las caídas de algunos mercados de exportación como Perú, Colombia, Chile y Ecuador fue externa a la economía de la marca y de Argentina, generando que se demanden menos vehículos importados.

La planta de Zárate de
La planta de Zárate de Toyota es la única del país que trabaja las 24 horas de lunes a viernes con tres turnos. En 2025 fabricó 180.00 unidades y exportó 139.000

En 2025 se volvió a crecer en exportaciones y el número final del año fue de 139.054 unidades, que si bien no alcanzó el nivel de 2023, tuvo un récord histórico de producción de 18.746 unidades en noviembre, superando en casi 1.000 unidades la mejor marca industrial previa, que había sido en agosto de 2023.

La proyección de Toyota Argentina para 2026 es volver a superar las 140.000 unidades y acercarse a la cifra de 2023, aunque el desafío es grande si no cambian las variables que afectan el precio de los autos argentinos para los mercado externos.

