Argentina vendió menos autos a Brasil en 2025 mientras crece la participación china: cómo se perfila este año

La producción automotriz argentina depende de las exportaciones a Brasil, que en 2025 cayeron un 11% por el crecimiento de las marcas chinas

Según el informe industrial de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), en 2025 la producción nacional de vehículos alcanzó las 490.876 unidades, lo que representó una baja del 3,1% respecto a los 506.571 del ejercicio 2024.

Una de las argumentaciones que se analizaron desde la entidad está referida a que varios proyectos industriales llegaron a su fin de ciclo por distintas razones, pero muchos de ellos por una reconversión de las plantas para producir entre 2026 y 2027 nuevos modelos que tengan mayor demanda del mercado de exportaciones, ese número puede ser relativo y no reflejar la posición de la industria automotriz en su conjunto de cara al año que comienza.

Sin embargo, si la comparación se hace contra 2023, año con un volumen de ventas similar en el mercado local (414.000 contra 450.000), la caída es mucho más fuerte y alcanza el 19,5%, incluso cuando el mercado automotor pasó de vender un 35% más de autos 0km.

Argentina quedó nuevamente como el país que más autos importados vendió en Brasil, pero cayendo un 10,8% mientras China subió un 55,6%

El nuevo escenario regional

Lo que cambió no fue el nuevo mix de autos nacionales e importados en el mercado doméstico, donde los importados pasaron de ser el 40 al 58% y los argentinos del 60 al 42%, porque las ventas de autos nacionales creció un 7,5% en el último año.

Lo que cambió fue la demanda del exterior para los productos de la industria automotriz argentina, especialmente del principal comprador, Brasil.

Según el informe de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos de Motor (Anfavea), en 2025 el patentamiento de autos importados creció de 466.500 unidades a 497.800, es decir un 6,7% y dentro de ese volumen de autos de casi 500.000 unidades, el mayor vendedor sigue siendo Argentina con 200.335 unidades y el segundo es China, con 187.327 vehículos en el año.

Sin embargo, el mayor problema no es la proximidad de ambas cifras, que lo es de por sí más allá del contexto y evolución, sino la curva descendiente de la industria argentina y la ascendente de las marcas chinas.

Argentina vendió menos autos a Brasil en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2024, se habían patentado en Brasil 221.000 autos de fabricación argentina, lo que muestra una caída en 2025 del 10,8% en relación al año inmediato anterior. En el mismo período de tiempo los autos chinos habían registrado sólo 84.000 unidades, con lo cual el crecimiento el año pasado alcanzó el 55,6%.

Observar el detalle del año hace la situación mucho más simple de comprender, porque entre los meses de enero y julio Argentina vendió más autos a Brasil por mes que China, comenzando en 19.400 unidades en enero y bajando a 18.700 en julio.

Desde entonces, la caída de los patentamientos de autos argentinos fue sustancial y llamativa, tocado el mínimo en agosto con 14.000 unidades antes de terminar el año con una leve recuperación hasta los 18.800 autos vendidos en diciembre.

En contraposición, China había empezado el año con 10.400 autos en enero, que fueros creciendo hasta 16.900 en julio, pero desde agosto incrementaron el ritmo de ventas, hasta llegar a 18.800 en noviembre y cerrar en el último mes con 25.400 autos en diciembre.

Argentina recibió un 85,6% más autos brasileños en 2025 que un año atrás

Las ventas brasileñas en Argentina

La otra mirada que debe preocupar a la industria automotriz argentina es la llegada de cada vez más autos brasileños. Según las cifras oficiales de Anfavea, en 2025 se exportaron a Argentina 302.572 automóviles particulares y comerciales livianos, lo que representa un crecimiento del 85,6% en el volumen respecto a 2024.

El contraste es más significativo, porque las exportaciones totales de Brasi subieron en 2025 un 32,1% con Argentina como principal destino de sus productos manufacturados.

Muy por detrás aparecen Chile, con un crecimiento del 29,5%, y Colombia con un 19,5%. En cambio en países con mayor industria local como México, las exportaciones de Brasil cayeron el año pasado un 16,5% y en Uruguay se retrajeron un 9,6% el último año.