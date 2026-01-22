Economía

Boom de pagos con Pix: cuánto y en qué gastaron los argentinos que viajaron a Brasil

Desde una plataforma de inversión destacaron que en los primeros 20 días de enero casi se duplicó el promedio mensual de gasto del 2025. Por qué se consolida como mecanismo de pago para las compras diarias

El sistema Pix se consolida
El sistema Pix se consolida como mecanismo de pago en Brasil.

Durante la temporada de verano 2026, numerosos argentinos optaron por viajar al exterior para vacacionar, aprovechando el tipo de cambio favorable y las promociones disponibles. Las playas de Brasil se posicionaron como uno de los destinos preferidos. Con un dólar estable, se difundieron datos sobre los gastos de los turistas argentinos en Brasil y los rubros donde más consumen con el sistema de pago PIX.

Se trata del método de pago electrónico más común en Brasil, que en poco tiempo logró superar el uso a las tarjetas de débito y crédito, ya que evita llevar efectivo y los impuestos y retenciones por pagos en moneda extranjera con tarjeta local.

“En solo 20 días de enero 2026 ya se movió casi el doble del promedio mensual de 2025″, destacaron desde Cocos Capital. Es que en el 2025, 252.651 usuarios pagaron con PIX, registrando 5.849.094 operaciones por un monto total de USD 174,3 millones (lo que da un promedio mensual de USD 14,525 millones). Mientras que lo que va de enero lo hicieron 58.535 usuarios, por un volumen de 972.437 pagos y un monto de 27,7 millones. “Con los datos actuales, es razonable proyectar que 2026 al menos duplique los resultados de 2025”, comentaron.

En Wallbit también compartieron cuánto gastaron los argentinos en Brasil: desde el 1° de diciembre hasta el 20 de enero, se realizaron 18.000 pagos por un monto total de USD 800.000. Y la gran mayoría de ellos fue para gastos diarios: comida, compras básicas, movilidad y servicios. “El 86% de los pagos son menores a USD 50, lo que refuerza que Pix se usa como medio de pago habitual y no solo para gastos grandes o turísticos”, destacaron.

Pix es uno de los
Pix es uno de los métodos más elegidos por los argentinos para pagar sus consumos en Brasil.

Del total de las operaciones 18% fueron en restaurantes; 15% en supermercados; 14% en hoteles; 11% en combustible; 10% en shopping; 5% en transporte; 4% en farmacias; 1% en entretenimiento; y 22% en otras categorías.

También en Mercado Pago, que decidió en noviembre pasado sumar la posibilidad de pagar con PIX en Brasil, afirmaron que hubo una gran adhesión por parte de los usuarios. Por medio de una encuesta, los usuarios afirmaron en un 96% de los casos que pagar con Pix a través de la cuenta digital es simple y el 95% consideró que es un medio seguro para realizar compras.

Dado que 8 de cada 10 encuestados destacó la comodidad y seguridad de no tener que llevar efectivo ni tarjetas durante su viaje. El 73% la practicidad al evitar el cambio de dinero en casas de cambio y el 72% poder utilizar la misma cuenta digital que usan en su país. Además de resaltar la rapidez del pago y la amplia aceptación en comercios, ferias y playas.

“El 80% de los usuarios encuestados afirma que lo utilizó para compras en supermercados y almacenes y el 73% para comidas en restaurantes. Además, el 75% lo usó en playas, ferias y comercios pequeños, y más de un tercio (37%) lo eligió para gastos de entretenimiento como excursiones o entradas”, afirmaron en el comunicado.

El mayor arribo de argentinos a las costas de Brasil, sobre todo después de la fiesta de Navidad, también se percibió en Lemon. “En cuanto a este verano de 2026, los primeros datos que estamos notando que es que durante la primera quincena de enero se duplicó la cantidad de gente y de pagos en Lemon con PIX frente a la quincena anterior, y vemos que el producto comenzó a crecer sostenidamente desde el 26 de diciembre hasta la fecha", marcaron en el informe.

Desde el lanzamiento de PIX en Lemon, principios del 2025 hasta la fecha registraron más de 90.000 personas únicas usaron PIX; más de 1,8 millones de pagos (cantidad); más de 290 millones de reales procesados (más de USD 51 millones).

En los primeros 11 meses
En los primeros 11 meses del 2025 hubo un saldo negativo de 6,4 millones de viajeros en la balanza turistica.

La balanza en rojo

La temporada de verano 2026 se da luego de un año en que la balanza turística se mantuvo en rojo por el boom de argentinos que salieron del país no solo en el receso invernal y los fines de semana largo, sino durante todos los meses. Lo que hizo que las presiones del sector turístico local al Gobierno aumentaran.

Según el último informe de IERAL de Fundación Mediterránea, la dinámica de los viajes mostró que el saldo del año refleja que en los primeros 11 meses viajaron 11,2 millones de turistas residentes al exterior, mientras que solo ingresaron al país 4,8 millones de turistas internacionales. De este modo, el saldo neto fue de 6,4 millones de viajeros, cifra alineada con el desbalance de viajeros observado en 2017.

El año se caracterizó por un turismo emisivo récord en el verano, cuando la cantidad de argentinos que eligió destinos fuera del país creció un 80% respecto del verano anterior, en tanto el turismo receptivo cayó 25%. El denominador común en este comportamiento fue el dólar apreciado, que incentivó los viajes al exterior y restó atractivo a la llegada de turistas internacionales.

En ese contexto, el cociente entre turismo emisivo y receptivo se ubicó en 2,3. Esto significa que por cada viajero internacional que visitó Argentina, 2,3 residentes viajaron al extranjero. El informe lo describe como “un año de desbalance récord en décadas (exceptuando años pandémicos en los que el turismo estuvo restringido fuertemente)”.

