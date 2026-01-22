Economía

Aerolíneas Argentinas lanzó promociones para vuelos desde Roma y Madrid hacia la Argentina

La línea aérea anunció que aplicará tarifas más económicas para volar desde dos ciudades del Viejo Continente a Buenos Aires

La red de Aerolíneas Argentinas
La red de Aerolíneas Argentinas alcanza 37 destinos nacionales

Durante la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), Aerolíneas Argentinas presentó tarifas especiales para vuelos desde Europa a Buenos Aires, disponibles hasta el 25 de enero. Esta iniciativa tiene el objetivo de impulsar el turismo receptivo y fortalecer la conectividad entre Argentina y los mercados emisores europeos.

Las ofertas incluyen boletos desde Madrid a Buenos Aires a partir de 1.020 euros y desde Roma desde 1.035 euros, con equipaje incluido en ambos casos. Estas tarifas permiten viajes entre febrero y junio. Además, los pasajeros que adquieran estos boletos pueden sumar un tramo adicional dentro de Argentina con un costo que oscila entre 50 y 100 euros según el destino.

La red de la línea aérea alcanza 37 destinos nacionales, lo que facilita el acceso a diversas regiones del país, incluidas ciudades históricas, centros urbanos y áreas de interés natural.

“Con esta propuesta, Aerolíneas Argentinas invita a los viajeros europeos a armar su recorrido a medida, comenzando por Buenos Aires como principal puerta de entrada a la Argentina y continuando hacia múltiples destinos que reflejan la diversidad y riqueza del país”, señalaron desde la empresa.

Desde la compañía destacaron que
Desde la compañía destacaron que la propuesta permite a los viajeros europeos organizar itinerarios personalizados

Los pasajes pueden adquirirse en el sitio web oficial de Aerolíneas Argentinas, agencias de viaje y los canales habituales de venta. La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a captar visitantes internacionales y promover el movimiento turístico hacia Argentina, facilitando el acceso a múltiples destinos en una sola compra.

Es importante recordar que la aerolínea implementó un cobro por la selección anticipada de asientos en sus vuelos, en línea con las prácticas habituales de la industria aérea a nivel global. La medida impacta principalmente en los pasajeros que viajan con tarifas turista o promocionales, mientras que las clases ejecutivas y las tarifas plenas mantienen incluida la elección anticipada sin costo adicional. De este modo, se busca mejorar la eficiencia operativa y la sustentabilidad económica de la compañía.

Rutas e inversiones

Vale destacar también que la aerolínea de bandera sumó nuevas rutas internacionales en 2025 y reforzó su red federal de vuelos. La compañía incorporó el servicio directo entre Córdoba y Salvador de Bahía, una conexión exclusiva de verano que amplió la oferta hacia el nordeste de Brasil sin pasar por Buenos Aires. Además, consolidó su presencia en el Caribe al operar nuevos vuelos desde el interior del país a Punta Cana, con las rutas Rosario–Punta Cana y Tucumán–Punta Cana.

La aerolínea de bandera sumó
La aerolínea de bandera sumó nuevas rutas internacionales en 2025 y reforzó su red federal de vuelos

Este mes inauguró una nueva ruta directa a Aruba. La programación incluye tres vuelos semanales desde Buenos Aires, además de un vuelo semanal desde Córdoba y otro desde Mendoza. La operación se mantendrá hasta fines de septiembre dada la alta demanda que se generó tras el anuncio oficial.

Junio de 2026 se perfila como uno de los meses de mayor actividad del año para Aerolíneas Argentinas. El día 5 la compañía pondrá en marcha el vuelo directo entre Córdoba y Miami, con dos frecuencias semanales, que continuarán como servicio regular una vez finalizado el Mundial de Fútbol. La nueva conexión refuerza el posicionamiento del aeropuerto de Córdoba como el principal hub internacional del interior del país, ampliando la oferta de vuelos de largo alcance sin pasar por Buenos Aires.

En paralelo, y en el marco del Mundial 2026, la aerolínea de bandera operará vuelos especiales desde Buenos Aires hacia Estados Unidos. El 15 de junio debutará la ruta Buenos Aires–Kansas City, bajo modalidad charter, mientras que el 21 de junio se sumará Buenos Aires–Dallas, también con servicios especiales vinculados a los partidos de la Selección Argentina.

En el marco del Mundial
En el marco del Mundial 2026, la aerolínea de bandera operará vuelos especiales desde Buenos Aires hacia Estados Unidos. REUTERS/Agustin Marcarian

Por otra parte, la línea aérea avanza en la modernización de su flota con un plan de inversión superior a USD 65 millones, financiado íntegramente con fondos propios por primera vez. El proyecto incluye la incorporación de 18 aeronaves: 4 Airbus A330neo para vuelos de largo alcance y 14 Boeing 737 MAX (modelos MAX8, MAX9 y MAX10) para vuelos de mediano alcance y cabotaje.

Se renovarán también los interiores de los A330ceo actuales y se implementará conectividad Wi-Fi en toda la flota a partir de 2027. La estrategia se financiará mediante leasing operativo.

