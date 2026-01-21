Jornada financiera: las acciones argentinas treparon hasta 16% en Wall Street por una distensión del clima global

Wall Street recuperó el optimismo tras el paso de Trump por Davos.

Sabido es que los índices bursátiles sobrereaccionan a las noticias, tanto pasadas como a las que prevén que están por suceder. Este miércoles una distensión en medio del conflicto geopolítico por Groenlandia, que acaparó la agenda en el tradicional Foro de Davos, desató una firme corriente alcista en Wall Street en el tramo final de los negocios que le dio aún más fuerza a la suba de los papeles de economías emergentes como los de Argentina y Brasil.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se campeó durante e día en el encuentro global anual en Suiza que reúne líderes de todo el mundo y donde también disertó el mandatario argentino Javier Milei. Tras un discurso desafiante por la mañana, en el cual ponderó las mejoras en la economía norteamericana, Trump exigió “negociaciones inmediatas” para comprar Groenlandia pues aseguró que “solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca tierra, este gigantesco pedazo de hielo, desarrollarlo, mejorarlo”.

Pero a la tarde, en un cambio radical de postura, Trump anunció la suspensión de los aranceles previstos contra las naciones europeas en su reclamo por Groenlandia y citó el “marco de un futuro acuerdo” alcanzado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Con esa declaración, los índices de Wall Street avanzaron un firme 1,2% y apuntalaron aún más las ganancias de las acciones y ADR de compañías argentinas en Wall Street, con alzas de hasta 16%, encabezadas por Edenor, y un salto en un rango de 5% a 9% para las acciones bancarias.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzó un 3,6%, hasta los 3.047.554 puntos, con lo que prácticamente descontó las pérdidas que arrastraba en enero tanto en pesos como en dólares.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ganaron un 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan recortaba siete unidades para la Argentina, en los 562 puntos básicos.

Desde la mañana se observó una tendencia alcista para los títulos argentinos, ajenos al vaivén externo, además impulsado por los datos locales, con estadísticas de actividad menos negativos que lo previsto en noviembre (caída de 0,3% en el EMAE del Indec), un amplio superávit comercial de casi USD 11.000 millones en 2025 y la señal concreta de las diarias compras de dólares que realiza el Banco Central, cimiento del esperado descenso del riesgo país que le permitirá al Gobierno retornar al financiamiento en los mercados internacionales de deuda.

“El mercado internacional hoy jugo a favor, luego de que Trump anunciara que habría avances en un deal con la NATO y que se postergan las tarifas a Europa. En la ‘macro’, se publicó el EMAE y el mismo arrojó una baja de 0,3% desestacionalizado respecto a octubre, por lo que se siguen observando los rezagos del apretón monetario que tuvo lugar en el segundo semestre de 2025″, sintetizó Nicolás Cappella, analista de IEB.

El Gobierno anunció formalmente el inicio de sesiones extraordinarias del Congreso para febrero con el objetivo de avanzar en su agenda, siendo la reforma laboral y la reforma tributaria los proyectos centrales en discusión.

El Tesoro realizará fuera de calendario este jueves un canje de un título dólar linked con amortización a fin de enero para despejar vencimientos y facilitar el roll over de los instrumentos de cobertura. El precio a cual se tome el título para la licitación será anunciado el jueves previo a apertura de la misma.

Compras del BCRA y baja del dólar

El BCRA absorbió USD 107 millones en la plaza cambiaria, para acumular un saldo de USD 823 millones en enero, mientras que las reservas internacionales brutas aumentaron en USD 203 millones, a USD 45.077 millones, un máximo desde el 21 de septiembre de 2021. La suba del oro -que anotó un precio récord cercano a los USD 4.900 la onza- fue otra vez un factor alcista para los activos.

“En caso de continuar con la acumulación de reservas, esto se debería reflejar en una nueva baja en el riesgo país, lo que se traduciría en una nueva mejora en los bonos soberanos”, reportó Capital Markets Argentina (CMA).

“La compra de reservas es algo que el mercado espera y si las leyes salen en el Congreso, en el marco de la profundización del plan de Gobierno, la caída del riesgo país y la suba de bonos y acciones va a ser fuerte”, estimó Walter Morales, presidente y estratega de Wise Capital.

El dólar al público restó cinco pesos o 0,3% este miércoles, a $1.455 para la venta en el Banco Nación, para regresar a su precio más bajo desde el 21 de noviembre.

La caída del precio en bancos acompañó la tendencia en la plaza mayorista. En una sesión con USD 315 millones operados en el segmento de contado, el dólar comercial recortó cuatro pesos o 0,3%, a $1.430,50 para la venta. “Es la primera baja de la semana y acumula en los tres primeros días una pequeña suba de 50 centavos”, aportó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

“Durante la mañana encontró un primer equilibrio en la zona de $1.430, nivel que logró sostenerse pese a la persistente oferta que viene predominando en las últimas ruedas. Pasadas las 13:30, ese piso fue perforado ante la presión vendedora y la cotización descendió hasta un mínimo intradiario de $1.427, zona de referencia técnica que ya había actuado como soporte el viernes pasado durante la fuerte corrección. Desde allí, la demanda permitió una recuperación parcial, llevando al tipo de cambio a cerrar en $1.430,50″, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El Banco Central fijó para la fecha un techo para las bandas cambiarias -que actualizan en base a la inflación- en los $1.552,35, lo que dejó al tipo de cambio oficial a 121,85 pesos o un 8,4%, el rango más amplio desde el 14 de octubre (9,4%).

El dólar blue también bajó cinco pesos en el día, a $1.500 para la venta, para renovar su mínimo desde el 19 de diciembre.

En el mercado de futuros todos los contratos operaron con bajas leves, con negocios equivalentes a USD 721,7 millones, según datos de A3 Mercados. Las posturas con vencimiento inmediato a fin de enero concentraron el volumen y el dólar cedió cinco pesos o 0,4%, a $1.443,50, unos 120 pesos por debajo del techo de las bandas cambiarias previsto en $1.563,78 para fin de mes.

Aldo Abram, economista y director de la Fundación Libertad y Progreso, comentó que “la depreciación que sufrió el peso en por la incertidumbre preelectoral ya se habría reflejado en la mayor parte de los bienes y quedaría una menor cantidad de precios por hacerlo, particularmente en los servicios. Por ello, dada la cierta estabilidad del valor del peso desde octubre y es esperable una inflación descendente en los próximos meses”. Agregó que “la variación mensual podría estar por debajo del 2% en el segundo trimestre y en menos del 1% a finales de año”.

“El Gobierno privilegia la tranquilidad cambiaria y monetaria, aún recurriendo a altas tasas internas con su efecto recesivo”, apuntó VatNet Financial Research.

“Con respecto al tipo de cambio, es importante destacar que ahora, el Gobierno no tiene grandes incentivos a abandonar el sistema de flotación con bandas, pero habrá que estar atentos a que el mencionado plan de compra de reservas no lleve presión al tipo de cambio en los próximos meses”, reseñó CMA.