El oro se dispara hacia un nuevo récord en medio de la tensión global: se acerca a los USD 5.000 la onza

En medio de las incertidumbres geopolíticas y arancelarias, la cotización del metal dorado anota un incremento de 13% en lo que va de enero

El oro es uno de los activos que más se encareció en el último año.

El oro se acerca a los USD 4.900 la onza por primera vez este miércoles, mientras que la plata también marcó un nuevo hito, debido a que los inversores siguen acudiendo a refugios seguros en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia.

El oro al contado sube este miércoles 2,4%,en los USD 4.880 la onza, lo que elevó sus ganancias en 2026 a casi el 12 por ciento. La plata alcanzó un nuevo récord de 95,89 dólares la onza, con un aumento de casi un 25% este año.

La evolución del precio de l oro en enero.

El último repunte de los metales preciosos se desató esta semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles a ocho países europeos que se oponen a sus planes de tomar el control de Groenlandia. Los inversores estarán atentos a los acontecimientos en el Foro de Davos, en Suiza, donde Trump se reunirá con varias partes para abordar este conflicto.

“El episodio de Groenlandia ha echado nuevo combustible a un repunte que se ha estado gestando durante meses, impulsado por un contexto macroeconómico y geopolítico que se ha vuelto cada vez más incómodo para los inversores que dependen únicamente de los activos financieros”, dijo Ole Hansen, estratega de Saxo Bank, en una nota reproducida por Bloomberg.

El oro viene de su mejor rendimiento anual desde 1979 el año pasado, impulsado por la caída de las tasas de interés en los EEUU, las continuas compras de los bancos centrales y las perturbaciones geopolíticas generadas por Washington.

La demanda por el metal refleja la búsqueda de protección ante un panorama de tensión geopolítica y posible endurecimiento comercial

El repunte de la plata ha sido aún mayor, triplicándose sus precios durante el último año. Incluso antes de las tensiones entre EEUU y la Unión Europea, el oro y la plata ya venían subiendo y alcanzando nuevos máximos ante las expectativas de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal norteamericana este año. Los mercados actualmente prevén dos recortes de tipos de 25 puntos básicos a partir de mediados de 2026, según Reuters.

Si bien los principales bancos esperan que los metales suban aún más a medida que avanza el año, y algunos establecen objetivos de precio del oro de entre 4.800 y 5.000 dólares para mediados de año, los participantes del mercado comienzan a actuar con cautela. Una encuesta reciente de Bank of America reveló que la mayoría de los gestores de fondos consideraban que el oro era la opción más concurrida.

“Los mercados entraron en ‘modo defensa’ después de que Donald Trump intensificara sus comentarios sobre Groenlandia y se reactivara el riesgo de tensiones comerciales con Europa. Este tipo de escenarios eleva la incertidumbre y normalmente provoca una rotación inmediata hacia activos considerados refugio”, comentó Diego Albuja, analista de mercados de ATFX Latam.

“El principal ganador ha sido el oro, que ya tocó la zona de 4.800 dólares por onza, marcando nuevos máximos históricos. La demanda por el metal refleja la búsqueda de protección ante un panorama de tensión geopolítica y posible endurecimiento comercial, especialmente cuando el mercado percibe que el riesgo no es solo un titular, sino un factor que podría extenderse”, afirmó Albuja.

Felipe Mendoza, CEO de IMB Capital Quants, proyectó que “el oro tiene el camino despejado hacia los USD 5.000 por onza, en un escenario de ruptura total entre EEUU y la Unión Europea. El petróleo se mantendrá volátil, pero con un sesgo alcista debido a la geopolítica, a menos que la producción venezolana entre al mercado de forma masiva y rápida”.

“La disputa por Groenlandia es el ‘cisne negro’ del 2026. Si las amenazas de aranceles se materializan en febrero, entraremos en un ciclo estanflacionario para Europa que arrastrará inevitablemente a la economía global”, añadió Felipe Mendoza.

