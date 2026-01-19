Niall Ferguson volvió a elogiar a Javier Milei: “Al final, todos necesitan alguien como él”

Niall Ferguson elogió a Javier Milei: “Al final, todos necesitan alguien como él”

Niall Ferguson, un distinguido historiador y escritor británico, es una de las figuras influyentes del mundo que destaca la labor de Javier Milei en materia económica. Recientemente, en el pódcast TRIGGERnometry, destacó que el mandatario argentino es el “único líder realmente radical en materia fiscal en el mundo”, subrayando que “se toma esto en serio”.

Ferguson mencionó como logro que, en su primer año de gestión, el mandatario argentino anunció que reduciría “el déficit del 5% del PIB a 0” y “lo hizo”.

El especialista sostuvo que la experiencia argentina podría anticipar una tendencia global: “Finalmente, se te va a obligar, seas China, Europa, el Reino Unido o Estados Unidos, a hacer algo radical”.

Sin embargo, señaló que la determinación de Milei solo fue posible en un contexto de inflación que oscilaba entre 200% y 300%, cuando, según su análisis, “tienes que tener tu economía completamente plana, boca abajo en el suelo, para conseguir los votos necesarios para hacer cosas radicales”.

“Me consuelo pensando que, al final, todos somos Argentina. Y entonces todos necesitan a Milei”, concluyó Ferguson. El extracto de este pódcast fue compartido en X (Twitter) por el canciller Pablo Quirno, quien celebró estas palabras para con el Presidente. La entrevista original fue publicada hace dos semanas.

Niall Ferguson elogió a Javier Milei: “Al final, todos necesitan alguien como él” (REUTERS)

Ferguson es una figura del plano académico e internacional cercana al Presidente. De hecho, ambos mantuvieron una reunión el pasado 30 de julio, de la que participaron también el fundador de Ualá, Pierpaolo Barbieri; el ahora jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el viceministro de Economía, José Luis Daza.

Días antes de su visita, el historiador publicó una extensa columna de opinión sobre el mandatario, titulada “El milagro creado por Milei”. El texto se compartió públicamente en el sitio The Free Press y luego fue replicado por este medio.

En su análisis, el historiador aseguró: “En menos de 20 meses, Milei eliminó el déficit fiscal, acortándolo del 5% del PIB a cero. Redujo el número de ministerios del Gobierno de 18 a 8. (“¡Ministerio de Turismo y Deportes, afuera!“, declaró en un video de campaña, arrancando su nombre de una pizarra blanca. ”¡Ministerio de Cultura, ¡afuera!, ¡Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, ¡afuera!, ¡Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, ¡afuera!, ¡Ministerio de Obras Públicas, ¡afuera! ¡Aunque se resistan!“). Con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70, emitido pocos días después de su asunción, desreguló mercados clave, como los alquileres, las aerolíneas comerciales y el transporte de mercancías por carretera. Las reformas laborales llevaron más tiempo, pero se aprobaron tras una dura batalla en el Congreso".

¿Puede una economía rota ser reparada? El Presidente de Argentina prueba que sí (REUTERS)

Ferguson subrayó que la mayoría de los gobiernos que logran reducir el déficit en magnitudes similares suelen pagar un alto costo político, mencionando el caso de Margaret Thatcher en el Reino Unido, quien tardó casi toda su gestión en reducir el déficit público en menos de cuatro puntos del PBI.

Cuando asumió Milei las finanzas públicas eran un caos (AFP)

En el ámbito internacional, la experiencia argentina resulta paradigmática. Ferguson recordó que, mientras algunos insisten en calificar el libre mercado y el libertarismo como modas pasajeras de los 80, “el mundo nunca ha visto un gobierno más radicalmente libertario que el de Milei”. Remitiendo al Nobel Thomas Sargent, el historiador considera que solo un “cambio de régimen” puede erradicar una inflación estructural. El intento gradualista de Mauricio Macri fracasó; ahora, el interrogante es si el giro actual tendrá más fortuna.

Ante desafíos internos y externos, la incógnita sobre el futuro argentino permanece abierta. Para Ferguson, el mundo observa el desenlace, no solo Sudamérica. En sus palabras: “Está en juego mucho más que la alegría de las naciones y el acervo público de placeres inofensivos”.