Círculo rojo: un verano con Milei en el centro de la escena, negociaciones subterráneas en PBA y viajes a China

El canciller Pablo Quirno firma el acuerdo Mercosur-UE

Con casi todo el gabinete de regreso de unas variopintas vacaciones, la mesa política del Gobierno volvió a reunirse este viernes en Casa Rosada para tratar de formalizar la hoja de ruta en torno al proyecto de reforma laboral que Javier Milei, a instancias de Patricia Bullrich, pretende aprobar en la Cámara alta en la primera quincena de febrero, después de la prórroga que la ex ministra tuvo que aceptar por consejo de un grupo de senadores aliados. Para ese aplazamiento tuvo que intervenir, desde las sombras, el consultor Santiago Caputo, que a través de legisladores de diálogo fluido, como Carlos Espínola, “Camau”, aconsejaron a la jefa del bloque libertario en el Senado patear la discusión para el próximo mes, para terminar de formalizar las adhesiones que el ministro Diego Santilli buscó conseguir en estas semanas en la gira que emprendió por las provincias, la segunda desde que asumió en Interior.

Son los primeros trabajos en conjunto de este 2026 de un gobierno que transita, por ahora, un verano sin complicaciones, en el que se destaca la agenda internacional en manos del canciller Pablo Quirno, que se ha transformado en el ministro estrella del gabinete. “La relación con el Presidente está muy bien”, sintetizó una fuente oficial. Milei alterna períodos de euforia con sus funcionarios. Con la gestión en otras áreas casi sumergida en un virtual receso estival, el jefe de Estado dedicó la primera quincena del año a apuntalar su administración en el plano regional-global: ayer, con la firma del histórico acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, en Paraguay, una rúbrica que exhibió las profundas diferencias entre el Presidente y Lula da Silva, que faltó a la cita en Asunción, molesto por las agresiones de la Casa Rosada, y se armó, en la previa, su propia puesta en escena con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, a la que recibió en Brasil, el viernes.

Se trata de la formalización de la ruptura ideológica de la región, atravesada por la injerencia explícita de Donald Trump, que este sábado volvió a evidenciar hasta qué punto le interesa el vínculo regional con Milei: el presidente celebró la invitación del republicano para que la Argentina se integre como miembro en el Board of Peace, una organización, según el libertario, “para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza”. Una propuesta formal, y simbólica, tras la incursión de Trump en Venezuela, la disputa geopolítica en Groenlandia y en medio de las protestas en Irán que tienen a Estados Unidos en alerta.

Milei está decidido a explotar la agenda internacional, y desde sectores del Gobierno se siguen con atención otros procesos electorales como el caso de Colombia, que en esta sección se repasó el domingo último. En los últimos días, Abelardo de la Espriella, el candidato a presidente de la derecha que se presenta como un outsider, se reunió en Madrid con Santiago Abascal, el líder de la ultraderecha española de Vox que adhirió al colombiano a la “Carta de Madrid”, una alianza global que integran dirigentes afines ideológicamente como Milei, José Antonio Kast y Giorgia Meloni. Según el último sondeo de Atlas Intel, De la Espriella encabeza las encuestas de cara a las elecciones de mayo para definir al sucesor de Gustavo Petro. Fuentes libertarias aseguraron que Agustín Laje, uno de los principales delegados de la batalla cultural de LLA, estuvo presente en alguno de los actos recientes del postulante colombiano.

La injerencia de Estados Unidos en la región, con la que Milei está dispuesto a colaborar activamente, tiene su contraprestación en la influencia china en este lado del hemisferio con la que, por el momento, La Libertad Avanza exhibió un creciente pragmatismo, por el vínculo con ese país. La reciente gira de diputados del oficialismo y de sectores aliados, encabezados por Juliana Santillán -muy cercana a Olivos-, invitados por el Gobierno de China, es una señal en ese sentido. La diputada realizó un amplio descargo y una defensa cerrada del viaje por diversas provincias chinas, al que calificó como “un éxito que será bueno para todos”. Pero hubo otro altísimo integrante del gabinete que también quiso ver de cerca los beneficios de la economía de mercado del régimen de la República Popular China: el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, volvió en estos días de un viaje de descanso por ese país. “Vacaciones en familia, volvió esta semana y está en funciones”, confirmaron fuentes oficiales.

Política doméstica. En el plano local, el regreso de la mesa política del último viernes, en la que participó, por un rato, el ministro Luis Caputo, “Toto”, recién vuelto de su descanso en Cumelén, volvió a poner el foco de atención del Ejecutivo en la reforma laboral que abrió una instancia de negociación con los gobernadores por la modificación en Ganancias, un impuesto coparticipable que, de sancionarse el proyecto, le recortaría a las provincias $1.561.043 millones, un 0,15% del PBI para el ejercicio 2027, más que los $1.069.033 millones que perdería el tesoro nacional, un 0,10% del PBI, según las estimaciones de Hacienda.

Ese recorte, que, con la suma de los fondos de ATN -$26.566 millones-, ascendería a $2.656.642 millones, prendió alarmas en algunos gobernadores con menos recursos. Solo por citar el ejemplo de diversos aliados: Tucumán perdería, en términos anuales, $71.735 millones; San Juan $50.969 millones; Misiones $49.808 millones y Jujuy $42.838 millones. Es parte de la discusión de estas semanas entre la Casa Rosada y las provincias: el Gobierno intenta convencer a los aliados con el argumento de que con la formalización de unos 400 mil puestos de trabajo se recuperaría ese recorte del 0,15% del producto coparticipable. “Es una estimación alcanzable”, explicaron fuentes oficiales.

Diego Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem.

En el Gobierno se entusiasman con que, en el Senado, el proyecto podría tener luz verde en la primera quincena de febrero. “Nosotros seguimos adelante”, confirmó un integrante de la mesa política. “Todavía no están todos los votos, pero no faltan muchos”, sintetizó otra fuente. En el seno del Ejecutivo se discute hasta qué punto ceder. “No se va a tocar mucho, solo algunas cositas”, agregó otra fuente. Es una señal ambivalente para la CGT, que esperaba terminar en estos días con un proyecto consensuado entre las diferentes tribus del peronismo.

En ese contexto, los movimientos de Bullrich empezaron a motivar diversos comentarios puertas adentro. En especial porque la jefa del bloque de LLA en la Cámara alta quiere posicionarse como la única interlocutora en el Senado, un rol que despertó algunos recelos. “Por ahora no consiguió demasiado, pero es una buena intérprete”, dijo un integrante de la mesa de decisiones del Gobierno.

Negociaciones fuera de agenda. Desde el Ejecutivo esperan, en ese sentido, que se reactiven con más dinamismo las negociaciones, paralizadas por la agenda de verano y a la espera de que Milei firme el decreto con la convocatoria a sesiones extraordinarias. Es un formalismo que, en los próximos días, debería sacar del sopor de verano al sistema político, en su mayoría espectador privilegiado del espectáculo libertario que tiene al Presidente como su principal protagonista. En la medianoche del viernes, en el festival de Jesús María, Milei volvió a erigirse como el actor central de la puesta en escena de la política local.

Por debajo, sin embargo, empezaron a revitalizarse algunas negociaciones que, por ejemplo, despiertan un creciente interés en la provincia de Buenos Aires, que sigue enfrascada, en el seno del peronismo, en una disputa sin solución entre Axel Kicillof, un grupo de intendentes, Cristina Kirchner y La Cámpora por el 2027. La clave es, como Milei con la reforma laboral, hasta qué punto el gobernador está dispuesto a ceder o a conceder para intentar sostener su proyecto presidencial.

En ese contexto, la negociación por las cuatro vacantes en la Corte Suprema provincial y la re-reelección de los intendentes volvió a colarse en la agenda bonaerense después de la aprobación del endeudamiento que se destrabó con la ampliación de cargos en el directorio del Banco Provincia. En La Plata hay fuentes que dan cuenta de que hay sectores que plantean incluir en el paquete la re-reelección y las vacantes del máximo tribunal, para separar la discusión lo más posible de la campaña del 2027. Por caso, empezaron a circular algunos nombres como potenciales postulantes a la Corte provincial: Juan Martín Mena, muy cercano a Cristina Kirchner; Ramiro Gutiérrez, del riñón de Sergio Massa, y Santiago Pérez Teruel, colaborar leal de Kicillof, un sólido cuadro técnico. Circuló incluso la versión de hacerle un guiño a Julio Conte Grand en la procuración.

Cristian Ritondo, Paula Penacca y Sergio Massa

Por ahora son solo versiones, insistentes, que podrían incluir además un lugar en la corte provincial para La Libertad Avanza. En el caso de que maduren las versiones le proporcionaría una pésima noticia a la UCR y al PRO, que colaboró en diciembre con parte del paquete de leyes enviado por el gobernador.

En esa instancia tuvo un rol preponderante Cristian Ritondo, uno de los invitados estelares, junto a Massa, Juan Manuel Olmos, dirigentes libertarios, de La Cámpora, empresarios y decenas de representantes de la Justicia nacional, provincial -hubo funcionarios de casación- del convocante festejo de cumpleaños que Diego Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora -un diligente gestor político y judicial- ofreció el último domingo en el parador Casa Mar de Pinamar, un evento que superó las expectativas y se prolongó hasta las 2 de la mañana.

Múltiples conversaciones acapararon el menú de la noche, entre la rosca judicial y la política, en una localidad conmocionada por los accidentes recurrentes en la zona de los médanos del norte. Llamaron la atención, en ese marco, las declaraciones de Bullrich: “El intendente debe estar buscando una reglamentación razonable a algo que no está mal que se haga, que anden los chicos en una moto, un prototipo, un auto especial para la arena, se divierten...”, dijo la ex ministra de Seguridad en LN+. En Pinamar se habla de empresarios del negocio de la venta de los vehículos UTV vinculados con el sistema. En particular, algunos con viejas relaciones con la familia Yabrán.

Claudio "Chiqui" Tapia y Carlos Bianco

Ritondo se había fotografiado el día previo en la inauguración de una YPF móvil junto a Santiago Caputo, su mayor aliado dentro del Gobierno. Hay quienes dicen que incluso aún más aliado que el propio Santilli. Al jefe del bloque del PRO en Diputados, que acaba de inaugurar un restorán familiar en esa ciudad balnearia, se lo menciona como posible titular de la comisión bicameral de Inteligencia, un área en la que tiene especial influencia el consultor estrella del Gobierno, en medio del debate por el DNU que modificó la estructura de la SIDE.

En el festejo, no estuvo exenta la situación de la AFA, atravesada por investigaciones judiciales: un buen número de invitados está relacionado de manera directa, o indirecta, con el fútbol. Esa misma tarde, de hecho, Claudio Tapia, “Chiqui”, se cruzó en un balneario de Mar del Plata con dos de los principales colaboradores de Kicillof, que propició la vuelta del jefe de la AFA al CEAMSE después de ser expulsado de ese organismo por el macrismo: Carlos Bianco, “Carli”, y Pérez Teruel. Los tres se sacaron una foto. En los días previos, el jefe de la AFA se había mostrado con un grupo de intendentes, y esta semana hizo lo propio, en el predio de Ezeiza, con referentes de universidades del conurbano. Cuando empezó el encuentro, y le preguntaron cómo estaba, Tapia respondió: “Mejor que Dios...”. Entre risas -después diría que fue una frase que le obsequió alguna vez un técnico del ascenso, completó: “Mejor que Dios me ayude”.