Semana financiera: el BCRA realizó fuertes compras y el dólar bajó a un mínimo de dos meses

Mientras que en el plano cambiario se sucedieron buenas noticias, con una caída del precio de la divisa y abundantes compras efectuadas por el Banco Central, las acciones y los bonos continuaron lateralizando, a la espera de un descenso más pronunciado del riesgo país en función de la acumulación de reservas.

Además dos datos salientes dominaron el análisis: la inflación de 2,8% en diciembre, superior a las previsiones de los analistas, y una importante renovación de deuda pública de muy corto plazo por $9,4 billones, satisfactoria en cuanto a monto, pero que exigió más tasa y extensión de plazos.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires perdió el piso de los 3 millones de puntos que defendía desde el 26 de noviembre y terminó el balance semanal con una caída de 4,8% en pesos y de 4,3% medido en dólares según la paridad del “contado con liquidación” implícito en los ADR argentinos negociados en Wall Street.

En la semana los bonos públicos y ofrecieron mínimas variantes, con un riesgo país casi estabilizado, pues cedió dos unidades a los 564 puntos básicos. Sin embargo, el indicador de JP Morgan se encuentra cerca de un importante piso a romper, pues el viernes por la mañana tocó los 556 puntos básicos, un mínimo desde julio de 2018.

“En las primeras cinco ruedas desde el pago de cupones de Globales y Bonares, no vimos una reinversión de lo recibido y el riesgo país tuvo una compresión muy limitada”, evaluaron los expertos de IEB. “De este modo, se encuentra lateralizando en la zona de 570 puntos básicos desde octubre”.

“En lo que va del año, los Bonares suben 0,4%; a contramano de los Globales, que caen 0,3%. En consecuencia, el spread de legislación -la diferencia entre activos con ley argentina/Bonares y ley extranjera/Globales- comprime respecto al mes pasado, aunque sigue por encima de los valores promedio históricos", precisaron desde IEB.

“En diciembre, la inflación fue de 2,8% mensual, acumulando 31,5% en 2025. De esta forma, se verificó una desaceleración significativa respecto de los años anteriores, pero el índice sigue siendo alto en la comparación internacional:el año pasado, en Argentina, en dos meses los precios subieron lo mismo que en Brasil, Chile o Uruguay en todo el año, donde la inflación se ubicó ente 3,5% y 4%“, evaluó en un informe la gerencia Estudios Económicos del Banco Provincia.

Compras del BCRA y baja del dólar

Tras cuatro ruedas bajistas consecutivas, el dólar mayorista quedó ofrecido a $1.430 para la venta el viernes, un nivel mínimo desde el 21 de noviembre último.

“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista bajó 35 pesos (-2,4%), muy por encima de la caída de 10 pesos (-0,7%) registrada en la semana anterior", consignó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

Destacó el protagonismo que retomó el Banco Central en el mercado de cambios, donde absorbió un importante saldo de USD 469 millones en el segmento de contado, complementado con compras “en bloque” por fuera de esa plaza, en provecho del intenso ritmo de colocación de Obligaciones Negociables encarado por empresas privadas.

“Aún con dicho tono expectante, resulta destacable el fuerte apetito que vuelven -tras un breve descanso por el cierre de año- a despertar las emisiones corporativas en el exterior. Ello, junto al regreso a los mercados internacionales de Ecuador, podría estar anticipando que la ‘última milla’ del riesgo país podría recorrerse próximamente, permitiendo así recuperar la capacidad de renovar completamente los vencimientos en dólares y descomprimir las necesidades financieras”, afirmó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“Las empresas tienen ganancias cada vez más ajustadas, y el pago de intereses en muchos casos supera las ganancias de las compañías. Colocar ON en forma fluida, es bueno, tasas del 8,5% anual, se convierten en un costo de capital de dos dígitos cuando le sumas los gastos de colocación. Con las rentabilidades actuales, y estas tasas las empresas siguen mostrando resultados ajustados. Es imperioso bajar el riesgo país cuanto antes, más superávit fiscal, menos inflación, dólar a la baja y baja de impuestos“, expresó el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano.

Dado que el BCRA estableció para la fecha un techo de su régimen de bandas cambiarias en los $1.546,18, el tipo de cambio oficial se asienta ahora a 116,18 pesos o 8,1% de ese límite de libre flotación, la mayor amplitud desde el 17 de noviembre (8,4%).

El dólar al público descontó 35 pesos o un 2,3%, a $1.455 para la venta en el Banco Nación, también en mínimos de dos meses. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista quedó a un promedio de $1.453,45 para la venta y $1.409,53 para la compra.

El dólar blue, a $1.500 para la veta, recortó cinco pesos o 0,2% respecto del viernes 9 y mantiene un retroceso de 30 pesos o 2% en el transcurso de enero.