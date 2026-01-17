Economía

¿Arranque tibio para la economía?: cuáles son las expectativas de los empresarios para el primer trimestre del 2026

Referentes de industria, comercio y construcción analizan el inicio del año y expresan sus inquietudes sobre la evolución del mercado laboral, el consumo y las perspectivas de inversión

La actividad económica del primer trimestre muestra estabilidad sin señales de crecimiento significativo (Foto: EFE)

El arranque del primer trimestre del 2026 refleja entre los empresarios una percepción de cautela y prudencia ante un panorama económico que combina cierta estabilidad con tensiones internas en distintos sectores.

Aunque enero y febrero son meses tradicionalmente atípicos, con menor movimiento industrial y comercial debido a vacaciones, paradas de planta y actividad reducida en los grandes centros urbanos, la percepción generalizada del empresariado es que este año no diferirá demasiado del pasado en cuanto a actividad. Incluso, la pérdida de puestos de trabajo podría intensificarse.

La economía comenzó a estancarse en el segundo semestre del 2025 y hasta ahora ese panorama se mantiene. Más allá de las buenas expectativas del Gobierno y de organismos internacionales, los hombres de negocios no perciben una recuperación clara de la demanda en este primer trimestre y persiste muchas dudas sobre los meses siguientes.

En el sector industrial afirman que las importaciones comenzaron a frenarse en el último tiempo debido a que los comercios están altamente stockeados por el bajo consumo.

Los indicadores oficiales y privados refuerzan esta percepción. Según el Indec, la actividad económica cayó 0,4% en octubre de 2025, aunque en el acumulado de los primeros diez meses del año se registró un incremento de 5% interanual. A su vez, los informes de consultoras muestran que en noviembre la economía cayó a nivel generalizado en sectores industriales y ligados al consumo.

Un documento de la consultora Analytica que dirige Ricardo Delgado remarcó que las ventas de autos se redujeron más de 9%, las importaciones de bienes bajaron casi 7% y la recaudación de IVA disminuyó más de 7% en el penúltimo mes del año. Estos datos confirman que, aunque la economía mostró avances moderados durante 2025, la actividad se estancó en la segunda mitad del año y la presión sobre el empleo continúa al inicio de 2026.

En el sector industrial afirman que las importaciones comenzaron a frenarse en el último tiempo debido a que los comercios están altamente stockeados (Foto: EFE)

Desde la perspectiva de los industriales, los testimonios reflejan preocupaciones sobre los costos y la volatilidad financiera. La combinación de altas tasas de interés variables, aumentos en los costos fijos y un consumo aún débil llevó a muchas empresas a priorizar ajustes internos sobre inversiones de expansión.

Las compañías adoptaron decisiones de manejo de stock y financiamiento que afectaron la operatoria cotidiana y, en algunos casos, llevaron a desvinculaciones de personal.

Fuentes consultadas por Infobae destacaron que, en términos de actividad, se proyecta un escenario de estabilidad sin crecimiento, y que las tensiones financieras podrían presionar nuevos ajustes de costos y de personal.

“Se ve un escenario macro que parecería tender a cierta estabilidad, con lo cual eso podría tener cierta calma, pero en la medida en que no se reactive la demanda, hay preocupaciones. También estamos viendo caídas en el empleo formal, que ya se venían viendo agravadas a partir del segundo semestre”, dijo una fuente industrial.

En la industria de alimentos y bebidas específicamente, los empresarios prevén que la recuperación comenzará a generalizarse entre los distintos rubros, aunque a ritmos diferenciados.

Desde la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) repasaron las cifras conocidas hasta noviembre de 2025 y resaltaron que la producción acumulada creció 2,1% respecto de los primeros once meses de 2024, con avances interanuales en alimentos de 6,6% en octubre y mejoras acumuladas de 4,3% en los primeros diez meses. Pero el segmento de bebidas continuó rezagado, con caídas interanuales de 3,9% y reducciones acumuladas de 1,8% durante 2025.

Aumentó el consumo de alimentos, pero cayó el de bebidas

“Señales claras en materia de política comercial, como avances en la relación con Estados Unidos, una pronta ratificación legislativa del acuerdo Mercosur–Unión Europea o la ampliación de cuotas de exportación para productos de las economías regionales, tienen un impacto directo en las expectativas del sector y en su capacidad de planificar a mediano plazo", precisó Carla Martín Bonito, presidente de Copal.

También Bonito consideró importante “acompañar el proceso con herramientas que permitan sostener la operatoria y recomponer capital de trabajo mientras avanzan las reformas estructurales de fondo”.

Y enfatizó que el desafío para este año no será solo recuperar volumen, sino consolidar un crecimiento más equilibrado y sostenible, que permita fortalecer el mercado interno, preservar el empleo y sentar las bases para una mayor proyección exportadora de la industria de alimentos y bebidas.

Consumo estancado

El consumo se mantuvo como un factor limitante en varios sectores. Ricardo Diab, presidente de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), destacó que no se esperan cambios importantes en las condiciones de consumo durante el primer trimestre, ya que el poder adquisitivo y los salarios continúan retraídos. Enero y febrero siempre muestran menor movimiento, salvo en áreas turísticas o con preparación para el inicio de clases.

De esta manera, las expectativas de recuperación de ventas permanecen moderadas y sujetas a la evolución del consumo interno. El foco de los empresarios está puesto en marzo, que es cuando se observará realmente si la actividad comienza a repuntar o no.

Las expectativas de recuperación de ventas permanecen moderadas y sujetas a la evolución del consumo interno (Foto: EFE)

Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman contó que no se prevén grandes cambios en las ventas al inicio del año. Algunos sectores podrían experimentar incrementos moderados conforme avance 2026, en línea con un progreso general de la actividad económica. Sin embargo, factores como la competencia internacional -turismo en el exterior, plataformas globales de e-commerce y contrabando— limitan el impacto positivo sobre las compañías locales.

Aún así, Grinman destacó que el crecimiento moderado y sostenido, en un marco de estabilidad macroeconómica, es preferible a auges de ventas asociados a situaciones insostenibles.

En la industria electrónica, la perspectiva de reactivación del consumo se proyecta a partir de marzo. Ante la merma de la demanda y la competencia de la importación, las empresas priorizaron mantener la operatividad y mejorar la productividad. La abundancia de stock y el bajo consumo llevaron a las empresas a optimizar costos y eficiencia, sin esperar un repunte inmediato de las ventas.

Este comportamiento se repitió en distintos sectores, donde la prioridad fue sostener la actividad y conservar liquidez ante un contexto de incertidumbre económica y financiera. La industria radicada en Tierra del Fuego tiene expectativas de lograr un repunte con la venta de televisores por el Mundial, sector que se ha visto golpeado también durante 2025 con la baja de precios y la caída de las ventas.

La industria radicada en Tierra del Fuego tiene expectativas de lograr un repunte con la venta de televisores por el Mundial

En el sector de la construcción, las expectativas para los primeros meses del año reflejan un panorama similar. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), dijo a Infobae que la obra pública nacional mantiene niveles de ejecución muy bajos, mientras que la obra privada todavía no alcanza la rentabilidad necesaria para iniciar desarrollos significativos. Weiss destacó: “Tanto la obra pública como la privada se mantienen relativamente tranquilas, sin señales de un repunte destacado durante el inicio de 2026″.

Esto evidencia que la inversión en el sector depende de señales claras de política pública y estabilidad macroeconómica.

Expectativas moderadas

El primer trimestre de 2026 se perfila como un período de actividad económica moderada, sin caídas abruptas, pero sin señales claras de repunte. Las empresas se centraron en ajustes internos, manejo de inventarios y planificación financiera cuidadosa.

La combinación de baja demanda, volatilidad de tasas de interés y presión sobre los costos fijos determinó un entorno donde la cautela predominó sobre la expansión. Los datos de informes oficiales y privados, junto con testimonios de distintos sectores, dibujan un panorama en el que el crecimiento sigue siendo gradual, desigual y sensible a factores estacionales y externos.

