ANSES: quiénes cobran hoy lunes 20 de abril de 2026

ANSES confirmó el pago del 20 de abril de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales según el calendario oficial (REUTERS/Francisco Loureiro)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el calendario de pagos para abril de 2026, con fechas específicas según el tipo de prestación y la terminación del DNI de cada beneficiario. Hoy, lunes 20 de abril de 2026, distintos titulares de beneficios sociales podrán acceder a sus haberes. El cronograma responde a un esquema establecido para garantizar el orden en las acreditaciones y evitar aglomeraciones en las entidades bancarias.

Entre las novedades del mes, se confirmó un aumento del 2,9% para jubilaciones, pensiones y asignaciones, ajustado por la inflación de febrero de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) del Indec. Esto impacta directamente en los montos a cobrar y en los topes mínimos y máximos de cada prestación.

Quiénes cobran hoy, 20 de abril de 2026

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

Aquellos jubilados y pensionados que perciben haberes por debajo del mínimo y cuyo Documento Nacional de Identidad (DNI) termina en 6, podrán cobrar hoy. Este segmento accede al pago según la organización escalonada propuesta por el organismo.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH)

Los beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 6 podrán cobrar sus asignaciones hoy, lunes 20 de abril. La acreditación responde al mismo esquema utilizado para jubilados y pensionados, asegurando una distribución ordenada y progresiva.

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 6 reciben hoy el pago correspondiente

Asignación por Embarazo

Las personas que perciben la Asignación por Embarazo y cuyo DNI concluye en 6 también tienen acreditado el pago correspondiente a este lunes. Esta prestación es parte del plan de protección social dirigido a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad.

Asignación por Prenatal

Para la asignación por Prenatal, hoy reciben el pago quienes tienen DNI finalizados en 8 y 9. El calendario de esta prestación está segmentado en cinco tramos según la terminación del documento.

Asignación por Maternidad

La asignación por Maternidad se paga de manera continua entre el 14 de abril y el 12 de mayo, abarcando todas las terminaciones de documento. No hay una fecha única, por lo que quienes ya tienen acreditada la prestación pueden cobrarla hoy.

Asignaciones de Pago Único

Las Asignaciones de Pago Único —que incluyen Matrimonio, Nacimiento y Adopción— también están disponibles para todas las terminaciones de documento entre el 13 de abril y el 12 de mayo. Los beneficiarios pueden cobrar en cualquier momento de este período.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Estas asignaciones pueden cobrarse en cualquier momento entre el 10 de abril y el 12 de mayo, sin distinción por la terminación del DNI.

De cuánto son las jubilaciones en abril 2026

En abril de 2026, los montos de las jubilaciones y pensiones experimentan un nuevo ajuste. Según las resoluciones oficiales, el haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se ubica en $380.319,31, mientras que el máximo alcanza los $2.559.188,80. Estos valores resultan de la aplicación del aumento del 2,9%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) de febrero.

En abril de 2026, la jubilación mínima asciende a $450.319,31 con bono extraordinario y la AUH se fija en $136.666 por cada hijo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el bono extraordinario confirmado por el Gobierno, la jubilación mínima asciende a $450.319,31. La Prestación Básica Universal (PBU) se fija en $173.978,72 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $304.255,45. Además, para el período devengado de abril, la base imponible mínima para calcular aportes y contribuciones será de $128.091,45, y la máxima de $4.162.912,57.

De cuánto son las asignaciones en abril 2026

Las Asignaciones Familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) también reciben un incremento del 2,9% a partir de abril. Los nuevos montos, ya vigentes este mes, son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.666 por hijo.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $445.003 por hijo.

Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $68.341 por hijo.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (primer rango de ingresos): $222.511 por hijo.

Estos valores se abonan de acuerdo al calendario de ANSES y varían según los ingresos del grupo familiar y la situación particular de cada beneficiario. El ajuste mensual permite que las asignaciones mantengan su poder adquisitivo en línea con la inflación.