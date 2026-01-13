Economía

Para el Banco Mundial, la economía argentina crecerá un 4% tanto este año como en 2027

El organismo espera una moderación en el ritmo de la actividad y plantea que la incertidumbre generada por las elecciones de octubre tendrá impacto

Guardar
Sede del Banco Mundial. Photographer:
Sede del Banco Mundial. Photographer: Al Drago/Bloomberg

La economía argentina se expandirá 4% en 2026 y se mantendrá en ese mismo nivel en 2027, según el Banco Mundial. La entidad estimó que el país creció 4,6% en 2025, recuperando el terreno perdido durante el año previo.

Así surge de la la última edición del informe Perspectivas Económicas Mundiales del organismo, el cual señaló que la incertidumbre política interna registrada a fines de 2025 incidirá en la demanda interna y el crecimiento de este año.

“La incertidumbre en la política interna hacia fines del año pasado derivó en episodios de presión sobre el tipo de cambio, lo que impulsó subas en las tasas de interés de mercado que se espera afecten la demanda interna y el crecimiento durante este año. El respaldo de Estados Unidos, incluida la provisión de líneas de swap, contribuyó a estabilizar las condiciones financieras”, resaltó el informe sobre el país.

Banco Mundial: “La incertidumbre en
Banco Mundial: “La incertidumbre en la política interna hacia fines del año pasado derivó en episodios de presión sobre el tipo de cambio"

“La transición hacia un esquema de banda cambiaria en abril de 2025 se proyecta que aumente la flexibilidad del tipo de cambio, fortaleciendo su rol como amortiguador frente a shocks”, agregó.

De todos modos, el país se posicionará entre las economías de mayor crecimiento de América Latina, junto con Panamá (4,1%) y República Dominicana (4,5%).

Por otra parte, el Banco Mundial recordó la mala experiencia que tuvo Argentina en adoptar reglas fiscales a principios de los 2000 y destacó: “La implementación de reglas fiscales ha sido más exitosa en los últimos años, reflejando un mayor compromiso por parte de las autoridades. Esto se tradujo en superávits fiscales primarios desde comienzos de 2024 y en menores costos de financiamiento”.

Además, el informe señaló: “En Argentina, el marcado endurecimiento de la política fiscal y monetaria ha contribuido de manera significativa a moderar la inflación”.

En tanto, proyectan que el crecimiento regional se acelere de manera gradual en los próximos dos años, luego de crecer 2,2% en 2025. En 2026, la expansión económica de América Latina y el Caribe aumentaría levemente hasta el 2,3%, en un contexto en el que persisten las tensiones comerciales y la incertidumbre asociada, mientras que la demanda interna se mantiene débil en algunos países, factores que compensarán parcialmente el impacto positivo de una mayor flexibilización de las condiciones financieras.

El Banco Mundial proyecta que
El Banco Mundial proyecta que el crecimiento regional se acelere de manera gradual en los próximos dos años. REUTERS/Johannes P. Christo

De acuerdo con las proyecciones, en 2027 el crecimiento regional se afianzaría en torno al 2,6%, a medida que se recuperen los flujos comerciales y se fortalezca la demanda interna.

“Las perspectivas regionales presentan riesgos adversos. Si se produjeran nuevos aumentos arancelarios o si los resultados de la revisión de 2026 del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá se tradujeran en restricciones al comercio, la actividad regional se vería afectada. Dados sus estrechos vínculos económicos con Estados Unidos, México es particularmente vulnerable a esta situación”, señala el Banco Mundial.

“Un crecimiento mundial más débil de lo esperado también podría conducir a una fuerte caída de los precios de los productos básicos. La baja de los precios de las principales exportaciones regionales pesaría a su vez sobre los ingresos fiscales y los saldos externos”, apunta el reporte.

“La volatilidad de los mercados financieros podría amplificar las vulnerabilidades existentes. Los elevados niveles de deuda pública de varias economías dejan a la región expuesta a cambios repentinos en las condiciones financieras mundiales”, agrega.

“A su vez, el cambio climático sigue siendo una fuente importante de riesgos para la región. Una modificación hacia las condiciones de La Niña, por ejemplo, aumentaría la probabilidad de que se produzcan sequías en el sur de América del Sur”, concluye.

<br>

Temas Relacionados

banco mundialcrecimientoúltimas noticiasactividad

Últimas Noticias

Mercados: acciones y bonos operan con mínimas bajas a la espera del dato de inflación

El INDEC difundirá esta tarde el IPC de diciembre y de todo 2025. El S&P Merval recorta un leve 0,1%, al igual que los bonos en dólares, con un riesgo país en los 578 puntos

Infobae

La principal textil del país cerró una planta en Tucumán y suspendió a 190 trabajadores

La compañía suspendió su producción por tiempo indeterminado. La firma reubicará a los operarios en otras empresas de la provincia. En los últimos meses ya había tomado decisiones similares en Corrientes y en La Rioja

La principal textil del país

El Gobierno inició una investigación a una parte del negocio del gas: sospechan distorsión de precios y otras irregularidades

La Autoridad Nacional de la Competencia abrió una “investigación de mercado” que apunta a esclarecer posibles ventajas indebidas por parte de ciertas empresas del sector. Por el momento no hay imputados

El Gobierno inició una investigación

Torta gratis y hasta 40% de descuento: los beneficios que ofrecen los supermercados en el día de tu cumpleaños

Durante el mes del aniversario, las principales cadenas activan incentivos exclusivos para usuarios registrados, que incluyen obsequios y rebajas mediante cupones digitales, con condiciones de uso específicas y validez limitada según cada empresa

Torta gratis y hasta 40%

La inflación al consumidor en Estados Unidos se mantuvo estable en el 2,7% interanual en diciembre

El índice de precios al consumo registró una variación anual idéntica a la de noviembre, de acuerdo con los datos oficiales. El avance mensual fue del 0,3%, en un contexto marcado por las tensiones comerciales impulsadas desde la Casa Blanca

La inflación al consumidor en
DEPORTES
Valentín Carboni explicó por qué

Valentín Carboni explicó por qué rechazó ofertas de Italia y decidió firmar en Racing

“Desastre absoluto”: el espeluznante accidente del equipo de bobsleigh de Estados Unidos que preocupó al deporte

Defensa confirmó el fichaje de Éver Banega y Newell’s incorporó a uno de los delanteros más buscados

La escandalosa sospecha sobre la tenista egipcia que jugó un torneo sin saber las reglas

Román Burruchaga y Lourdes Carlé ganaron en el debut y ya son cinco los argentinos en la segunda ronda de la qualy del Australian Open

TELESHOW
Gustavo Conti recordó a Silvina

Gustavo Conti recordó a Silvina Luna con una emotiva canción: “Hoy te soñé, negrita”

Tamara Bella se sinceró sobre su vínculo con Luciano Castro tras la infidelidad a Griselda Siciliani

Nico Vázquez habló del inicio de su relación con Dai Fernández: “Ustedes nos señalaron antes de que pasara algo”

Crisis pública y silencio privado: la decisión de Griselda Siciliani y Luciano Castro tras la infidelidad

Dante Ortega desnudó los prejuicios sobre él y sus hermanas: “Si hubiéramos sido heterosexuales, no sería tema”

INFOBAE AMÉRICA

Los países europeos convocaron a

Los países europeos convocaron a los embajadores iraníes para condenar la brutal represión del régimen

La justicia francesa inicia el juicio de apelación contra Marine Le Pen por financiación ilícita

El Salvador será sede del Grand Prix de ciclismo: rutas, fechas y cierres viales

La zona gris: cuando la tecnología se convierte en arma de control autoritario

Presos de Milán hacen instrumentos con la madera de barcos de migrantes y sorprenden al mundo con su arte