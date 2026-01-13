Para el Banco Mundial, la economía argentina crecerá un 4% tanto este año como en 2027

Sede del Banco Mundial. Photographer: Al Drago/Bloomberg

La economía argentina se expandirá 4% en 2026 y se mantendrá en ese mismo nivel en 2027, según el Banco Mundial. La entidad estimó que el país creció 4,6% en 2025, recuperando el terreno perdido durante el año previo.

Así surge de la la última edición del informe Perspectivas Económicas Mundiales del organismo, el cual señaló que la incertidumbre política interna registrada a fines de 2025 incidirá en la demanda interna y el crecimiento de este año.

“La incertidumbre en la política interna hacia fines del año pasado derivó en episodios de presión sobre el tipo de cambio, lo que impulsó subas en las tasas de interés de mercado que se espera afecten la demanda interna y el crecimiento durante este año. El respaldo de Estados Unidos, incluida la provisión de líneas de swap, contribuyó a estabilizar las condiciones financieras”, resaltó el informe sobre el país.

“La transición hacia un esquema de banda cambiaria en abril de 2025 se proyecta que aumente la flexibilidad del tipo de cambio, fortaleciendo su rol como amortiguador frente a shocks”, agregó.

De todos modos, el país se posicionará entre las economías de mayor crecimiento de América Latina, junto con Panamá (4,1%) y República Dominicana (4,5%).

Por otra parte, el Banco Mundial recordó la mala experiencia que tuvo Argentina en adoptar reglas fiscales a principios de los 2000 y destacó: “La implementación de reglas fiscales ha sido más exitosa en los últimos años, reflejando un mayor compromiso por parte de las autoridades. Esto se tradujo en superávits fiscales primarios desde comienzos de 2024 y en menores costos de financiamiento”.

Además, el informe señaló: “En Argentina, el marcado endurecimiento de la política fiscal y monetaria ha contribuido de manera significativa a moderar la inflación”.

En tanto, proyectan que el crecimiento regional se acelere de manera gradual en los próximos dos años, luego de crecer 2,2% en 2025. En 2026, la expansión económica de América Latina y el Caribe aumentaría levemente hasta el 2,3%, en un contexto en el que persisten las tensiones comerciales y la incertidumbre asociada, mientras que la demanda interna se mantiene débil en algunos países, factores que compensarán parcialmente el impacto positivo de una mayor flexibilización de las condiciones financieras.

El Banco Mundial proyecta que el crecimiento regional se acelere de manera gradual en los próximos dos años. REUTERS/Johannes P. Christo

De acuerdo con las proyecciones, en 2027 el crecimiento regional se afianzaría en torno al 2,6%, a medida que se recuperen los flujos comerciales y se fortalezca la demanda interna.

“Las perspectivas regionales presentan riesgos adversos. Si se produjeran nuevos aumentos arancelarios o si los resultados de la revisión de 2026 del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá se tradujeran en restricciones al comercio, la actividad regional se vería afectada. Dados sus estrechos vínculos económicos con Estados Unidos, México es particularmente vulnerable a esta situación”, señala el Banco Mundial.

“Un crecimiento mundial más débil de lo esperado también podría conducir a una fuerte caída de los precios de los productos básicos. La baja de los precios de las principales exportaciones regionales pesaría a su vez sobre los ingresos fiscales y los saldos externos”, apunta el reporte.

“La volatilidad de los mercados financieros podría amplificar las vulnerabilidades existentes. Los elevados niveles de deuda pública de varias economías dejan a la región expuesta a cambios repentinos en las condiciones financieras mundiales”, agrega.

“A su vez, el cambio climático sigue siendo una fuente importante de riesgos para la región. Una modificación hacia las condiciones de La Niña, por ejemplo, aumentaría la probabilidad de que se produzcan sequías en el sur de América del Sur”, concluye.

