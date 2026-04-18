Economía

De cuánto serán las jubilaciones de ANSES en mayo 2026 tras conocerse la inflación

El reciente informe establece una actualización en los ingresos de quienes reciben beneficios previsionales, abarcando tanto jubilaciones como pensiones y asignaciones complementarias a partir del mes que viene

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planes sociales ANSES fila
El aumento de las jubilaciones ANSES en mayo 2026 alcanzará un 3,38% según el IPC de marzo, elevando la mínima a $393.174,10

La reciente publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) determinó el aumento que recibirán los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El ajuste, calculado en función de la inflación registrada dos meses antes, se aplicará a las jubilaciones y pensiones a partir de mayo de 2026. Con la implementación de la actualización automática mensual, el esquema de incrementos reemplazó el mecanismo trimestral previo y toma como referencia la variación de precios informada por el Indec.

De cuánto serán las jubilaciones en mayo 2026

El IPC de marzo, informado en 3,4%, será el índice que determine el incremento para el mes de mayo. Esta variación mensual repercute en todas las prestaciones administradas por ANSES, incluyendo las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.

Según el esquema de movilidad vigente, implementado por el Decreto 274/2024, los haberes se ajustan mensualmente siguiendo la inflación, procurando reducir los retrasos que generaba el antiguo sistema de aumentos trimestrales.

Así, el aumento para mayo será del 3,38% respecto a abril, lo que llevará la jubilación mínima a un monto de $393.174,10. Si se mantiene el bono extraordinario que viene otorgándose, el total percibido podría alcanzar $463.174,10.

El bono extraordinario de ANSES podría sumarse nuevamente en mayo, llevando la jubilación mínima a $463.174,10 si se confirma su continuidad (REUTERS/Francisco Loureiro)
El bono extraordinario de ANSES podría sumarse nuevamente en mayo, llevando la jubilación mínima a $463.174,10 si se confirma su continuidad (REUTERS/Francisco Loureiro)

El sistema prevé que los pagos se distribuyan según el número final del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. Las jubilaciones y pensiones mínimas suelen acreditarse en la segunda semana del mes, mientras que el resto de los haberes se paga durante la tercera semana. Actualmente, ANSES está liquidando los haberes correspondientes a abril, que ya incluyen el ajuste basado en la inflación de febrero.

Qué pasará con el bono

El bono extraordinario otorgado por ANSES ha acompañado en los últimos meses a quienes perciben jubilaciones y pensiones mínimas. Si el organismo resuelve mantener este beneficio en mayo, los titulares de la jubilación mínima recibirán un monto adicional de $70.000, llevando el total percibido a $463.174,10 al sumarse al haber mínimo actualizado tras el incremento del 3,38% correspondiente al IPC de marzo.

La decisión sobre la continuidad del bono para mayo aún no fue confirmada oficialmente y dependerá de lo que defina ANSES en los próximos días. Hasta el momento, el bono se incluyó en los pagos de abril y en meses anteriores, lo que podría anticipar su renovación, aunque no hay confirmación formal.

En una oficina de ANSES, varias personas mayores sentadas en sillas de espera y otras de pie interactúan con empleados detrás de un mostrador. Hay carteles informativos en las paredes.
La actualización automática de haberes se aplicará cada mes según la inflación, reemplazando el anterior esquema trimestral de aumentos en ANSES (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pago del bono extraordinario aparece como una herramienta para atenuar el efecto de la inflación sobre los sectores más vulnerables del sistema previsional.

De cuánto será la PUAM

En el esquema de ANSES, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también se actualiza según la inflación. Para mayo de 2026, el monto de la PUAM se ubicará en $314.539,28. Si se suma el bono extraordinario, el beneficiario de la PUAM recibirá un total de $384.539,28.

Genéricas de ANSES 1920
En el próximo pago, la Pensión Madre de 7 Hijos equiparará su monto a la jubilación mínima, llegando hasta $463.174,10 con bono incluido (ANSES)

La PUAM está dirigida a personas mayores de 65 años que no acceden a una jubilación contributiva y constituye un ingreso mensual equivalente al 80% del haber mínimo. La actualización automática permite que el ingreso de los titulares de la PUAM acompañe la evolución general de los precios, procurando evitar un rezago en su poder de compra frente a la inflación.

Los montos de las otras pensiones

El resto de las prestaciones previsionales gestionadas por ANSES también experimentarán un incremento en mayo de 2026, acorde al último dato de inflación. Las pensiones no contributivas alcanzarán los $275.221,87, y si se incorpora el bono extraordinario, el monto total será de $345.221,87.

La Pensión Madre de 7 Hijos se equipara a la jubilación mínima, por lo que su haber será de $393.174,10. Con el bono extraordinario, el total ascenderá a $463.174,10. Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) llegará a $141.285,31, mientras que la AUH con Discapacidad se elevará a $460.044,10.

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