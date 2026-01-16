El dólar cayó por cuarto día seguido y marcó el precio más bajo en dos meses

El dólar mayorista baja 25 pesos o 1,7% en enero.

En el inicio del año se acentúa la tendencia bajista para el dólar, con la particularidad que la misma se está produciendo en simultáneo con una serie comprador del Banco Central, que absorbió cerca de USD 600 millones a partir del 5 de enero.

Este viernes el dólar al público experimentó una baja de 15 pesos o 1%, a $1.455 para la venta en el Banco Nación, la mayor caída diaria desde el 7 de noviembre, cuando descontó 30 pesos.

La baja de la cotización al público es consecuencia del descenso de la divisa en el mercado mayorista, donde cayó por cuarto día seguido. Este viernes restó once pesos o 0,7%, a $1.430, un mínimo desde el 21 de noviembre.

Dado que el BCRA estableció para la fecha un techo de su régimen de bandas cambiarias en los $1.546,18, el tipo de cambio oficial se asienta ahora a 116,18 pesos o 8,1% de ese límite de libre flotación, la mayor amplitud desde el 17 de noviembre (8,4%).

La escasa expectativa devaluatoria se hizo evidente en todas las franjas del mercado. Por ejemplo, el dólar blue descontó cinco pesos o 0,3%, a $1.505, para caer 25 pesos o 1,6% en enero.

En el mercado de futuros todas las posiciones negociaron en rojo y las posturas para fin de mes se pactaban a $1.450 (-0,8%), bien por debajo del techo de las bandas oficiales, previsto en $1.563,26 para el cierre de mes.

El contrato para fin de febrero, a $1.489,50 (-0,7%) se negociaba a 117,50 pesos o 7,9% del techo de las bandas oficiales, establecido a $1.607,03, al ampliarse en función de la inflación de diciembre, que el Indec informó en 2,8 por ciento.

“La expectativa de mayor oferta de divisas, alentada por un mayor apetito táctico por apuestas al carry-trade en el actual escenario financiero, es que continúa promoviendo un descenso del dólar mayorista hasta cerca de $1.430. En busca de contribuir a un círculo virtuoso, los inversores esperan que las autoridades extiendan la estrategia de compra de divisas, regulándola el ritmo de la demanda de dinero, con un repunte ayudando a la actividad económica", afirmó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, observó que las compras del Central se produjeron por “un monto que supera ampliamente el 5% del volumen operado en el mercado que la entidad había anticipado que adquiriría, con el objetivo de evitar presiones sobre la cotización del dólar. La estrategia fue destacada incluso por el FMI, cuya portavoz Julie Kozack señaló que el organismo ve con buenos ojos las medidas adoptadas para recomponer las reservas, en el marco de los recientes ajustes en los esquemas monetario y cambiario”.

Sobre la acumulación de reservas, Kozak afirmó que el atesoramiento empezó el año a un ritmo más rápido de lo previsto. Las compras de reservas del BCRA superaron el 5% del volumen diario mínimo de divisas en la mayoría de los días, por lo que el proceso de acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy positivo”.

“A pesar de que el BCRA viene comprando dólares en las últimas semanas e inyectando liquidez, el tipo de cambio se mantuvo estable, en parte apoyado por la venta de instrumentos dólar linked por parte del BCRA como cobertura y por la decisión del Tesoro de convalidar tasas más altas en el tramo corto en la licitación para asegurar un alto rollover y mantener la liquidez del mercado ajustada", señaló Max Capital.

“En conjunto, el mix de política sugiere un ancla cambiaria junto con condiciones de liquidez estrictas, probablemente empujando marginalmente las tasas al alza y, sobre todo, incrementando la volatilidad. De hecho, las tasas han sido volátiles en las últimas semanas y este esquema probablemente continúe en las próximas semanas”, acotó el informe.