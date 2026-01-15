Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación baja a $1.475 y el blue cede a $1.505

La cotización blue del dólar extendió a diez pesos o 0,7% el alza del miércoles, a $1.515 para la venta, solo superado ahora por la cotización bursátil del “contado con liquidación”, a 1.528 pesos.

La mayor parte de los activos financieros argentinos superaron la inflación y el alza del dólar en 2025, a pesar del bajo rendimiento de las acciones. La renta fija registró ganancias reales, en un contexto en el que la suba del tipo de cambio paralelo quedó levemente por debajo del avance de los precios.

Con la “ mega licitación ” de deuda en pesos de muy corto plazo este miércoles, por $9,6 billones , la plaza cambiaria operó en baja y permaneció inmune a un dato de inflación de diciembre que reflejó una preocupante aceleración de los precios minoristas, con un 2,8% en diciembre.

El Tesoro renovó casi todos los vencimientos en la primera licitación de deuda en pesos del año, pero al costo de secar la plaza y elevar las tasas para las LECAP que vencen a fin de febrero a 3,39% efectivo mensual, lo que equivale a un rendimiento de casi 50% efectivo anual. Este título tuvo un premio de 5 puntos con relación a la cotización en el mercado secundario donde rendía 2,87%. La letra que vence a fin de mayo paga 2,86% efectivo mensual. Entre estos dos plazos absorbieron $5,81 millones, el 62% de lo licitado.

Los negocios financieros de este miércoles se distinguieron por un nuevo retroceso del dólar , en el mínimo de enero, en una rueda que tuvo la incidencia de la licitación de bonos en pesos. El Banco Central efectuó la mayor compra en lo que va del mes, por USD 187 millones , con lo que absorbió el 70% del monto operado.

Con USD 187 millones adquiridos ayer, la cifra más alta desde el inicio de la ”fase 4” del plan monetario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) envió un mensaje claro al mercado: no hay marcha atrás ni se le pondrá un freno a este nuevo esquema pese al pico de 2,8% que arrojó la inflación de diciembre.

El dólar minorista es negociado a $1.480 para la venta, según la referencia del Banco Nación, con una baja de cinco pesos o 0,3% en el día. El billete al público vale hoy lo mismo que al cierre de 2025.

El precio del dólar blue resta diez pesos o 0,7% en el día, a $1.505 para la venta. En lo que va de enero el billete informal recorta 25 pesos o 1,6 por ciento.

