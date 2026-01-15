Economía

Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación baja a $1.475 y el blue cede a $1.505

El dólar al público es ofrecido con baja de cinco pesos. En la plaza informal recorta diez pesos. El BCRA acumula en enero compras por USD 515 millones en el mercado

15:19 hsHoy

Cae el dólar blue

El precio del dólar blue resta diez pesos o 0,7% en el día, a $1.505 para la venta. En lo que va de enero el billete informal recorta 25 pesos o 1,6 por ciento.

13:05 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar minorista es negociado a $1.480 para la venta, según la referencia del Banco Nación, con una baja de cinco pesos o 0,3% en el día. El billete al público vale hoy lo mismo que al cierre de 2025.

13:05 hsHoy

Tras el salto de la inflación, el Banco Central aceleró la compra de dólares y el Tesoro subió las tasas en pesos

Ayer el BCRA adquirió USD 187 millones, con la consiguiente expansión monetaria. En paralelo, el Tesoro renovó casi todo lo que vencía en la licitación de deuda y pagó más tasa luego del pico inflacionario de diciembre

Mientras el BCRA compra dólares en el mercado cambiario, el Tesoro sube las tasas de interés que paga por su deuda en pesos.

Con USD 187 millones adquiridos ayer, la cifra más alta desde el inicio de la ”fase 4” del plan monetario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) envió un mensaje claro al mercado: no hay marcha atrás ni se le pondrá un freno a este nuevo esquema pese al pico de 2,8% que arrojó la inflación de diciembre.

13:05 hsHoy

Jornada financiera: el dólar volvió a bajar, pero cayeron las acciones y subió el riesgo país

La divisa en el Banco Nación cedió a $1.480, un mínimo en lo que va de enero. El BCRA se alzó con USD 187 millones por su intervención cambiaria. El S&P Merval retrocedió 2,8% y el riesgo país se acercó a los 600 puntos básicos

El riesgo país volvió a acercarse a los 600 puntos básicos y cayeron las acciones argentinas.

Los negocios financieros de este miércoles se distinguieron por un nuevo retroceso del dólar, en el mínimo de enero, en una rueda que tuvo la incidencia de la licitación de bonos en pesos. El Banco Central efectuó la mayor compra en lo que va del mes, por USD 187 millones, con lo que absorbió el 70% del monto operado.

13:05 hsHoy

Revive el carry trade: el mercado apuesta a las tasas en pesos y garantiza la estabilidad del dólar

En la última licitación, el Tesoro convalidó una suba de los rendimientos de los instrumentos en moneda nacional, mientras el Banco Central avanza con la compra de divisas

El auge de las tasas de interés de corto plazo en pesos garantizan la estabilidad del tipo de cambio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tesoro renovó casi todos los vencimientos en la primera licitación de deuda en pesos del año, pero al costo de secar la plaza y elevar las tasas para las LECAP que vencen a fin de febrero a 3,39% efectivo mensual, lo que equivale a un rendimiento de casi 50% efectivo anual. Este título tuvo un premio de 5 puntos con relación a la cotización en el mercado secundario donde rendía 2,87%. La letra que vence a fin de mayo paga 2,86% efectivo mensual. Entre estos dos plazos absorbieron $5,81 millones, el 62% de lo licitado.

13:05 hsHoy

El Banco Central compró USD 187 millones, la cifra más alta del nuevo esquema cambiario

La entidad absorbió el 70% de la oferta de contado y acumula más de USD 500 millones en enero. El dólar en el Banco Nación bajó a $1.480 y el mayorista cedió a $1.453, a a 90 pesos o 6,2% del techo de las bandas

El BCRA acumula compras por USD 515 millones en enero.

Con lamega licitación de deuda en pesos de muy corto plazo este miércoles, por $9,6 billones, la plaza cambiaria operó en baja y permaneció inmune a un dato de inflación de diciembre que reflejó una preocupante aceleración de los precios minoristas, con un 2,8% en diciembre.

13:05 hsHoy

Cómo rindieron USD 100 invertidos en activos argentinos en el último año

Tras el boom de 2024, las ganancias de 2025 no fueron extraordinarias, pero lograron superar al dólar

El plazo fijo superó al dólar en rendimientos durante 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayor parte de los activos financieros argentinos superaron la inflación y el alza del dólar en 2025, a pesar del bajo rendimiento de las acciones. La renta fija registró ganancias reales, en un contexto en el que la suba del tipo de cambio paralelo quedó levemente por debajo del avance de los precios.

13:05 hsHoy

El dólar, a 1.515 pesos

La cotización blue del dólar extendió a diez pesos o 0,7% el alza del miércoles, a $1.515 para la venta, solo superado ahora por la cotización bursátil del “contado con liquidación”, a 1.528 pesos.

