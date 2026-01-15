Economía

Revive el carry trade: el mercado apuesta a las tasas en pesos y garantiza la estabilidad del dólar

En la última licitación, el Tesoro convalidó una suba de los rendimientos de los instrumentos en moneda nacional, mientras el Banco Central avanza con la compra de divisas

El auge de las tasas
El auge de las tasas de interés de corto plazo en pesos garantizan la estabilidad del tipo de cambio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tesoro renovó casi todos los vencimientos en la primera licitación de deuda en pesos del año, pero al costo de secar la plaza y elevar las tasas para las LECAP que vencen a fin de febrero a 3,39% efectivo mensual, lo que equivale a un rendimiento de casi 50% efectivo anual. Este título tuvo un premio de 5 puntos con relación a la cotización en el mercado secundario donde rendía 2,87%. La letra que vence a fin de mayo paga 2,86% efectivo mensual. Entre estos dos plazos absorbieron $5,81 millones, el 62% de lo licitado.

La clave estuvo en los bancos que tenían $6 billones en títulos TAMAR a tasa variable, que es la que se paga por depósitos de más de $1.000 millones en plazos fijos de entre 30 y 35 días. Las entidades renovaron solo $1,45 billones y el resto lo colocaron en LECAP. con lo que se acortó el perfil de los compromisos financieros. En esta subasta, el promedio de los vencimientos fue de 126 días.

En paralelo, los BONCER tuvieron escasa aceptación. Entre las cuatro emisiones, reunieron $1,28 billones. Los dollar linked, que cubren contra la devaluación, tuvieron propuestas de $190 mil millones para los que vencen el 27 de febrero. Por los bonos a fin de marzo, no hubo presentaciones y se declaró desierta.

El mercado habló: se volvió cortoplacista y apostador a las tasas en pesos, lo que garantiza la estabilidad del dólar que ya no depende tanto de las ventas del Banco Central de bonos dollar linked que bajaron a mínimos en los últimos días. Esta elección podría afectar al consumo por una menor cantidad de liquidez en el sistema.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), se operaron apenas USD 268,8 millones y el Banco Central compró USD 187 millones, por lo que se estima que esas adquisiciones las efectuó por afuera del mercado con inversores institucionales. En estas operaciones se mueven fuertes cantidades de dólares y se fija un precio entre dos partes que no figura en las pantallas. Las reservas subieron tan solo USD 37 millones a 44.717 millones porque se pagaron USD 100 millones a organismos internacionales.

El dólar mayorista siguió en baja y cedió $4 a 1.453 pesos. Los financieros estuvieron calmos. El MEP bajó 0,4% a $1.482 mientras que el contado con liquidación (CCL) aumentó en la misma proporción a 1.528 pesos. El “blue” subió $10 a 1.515 pesos.

Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini a este ritmo de adquisiciones el Banco Central podría sumar USD 10.000 millones a las reservas a finales de setiembre. El informe destacó el auge de las emisiones de deuda en dólares de las empresas: “Las colocaciones primarias de deuda corporativa gozan de buena demanda y el martes John Deere colocó ON por USD 80 millones y Scania 41 millones. Hoy (por ayer) fue el turno de Telecom (internacional) y Cresud (local), mañana (por hoy) Macro buscará unos USD 500 millones. Esto apuntala la oferta de billetes y ayuda al BCRA a acelerar las compras”.

Sobre el mercado de futuros, el reporte de Reschini indicó que “por segunda rueda consecutiva creció el volumen al operar 656.493 contratos y es la cuarta rueda con desarme neto de posiciones. Puede que el BCRA esté achicando su posición vendida, aunque difícilmente esté fuera del mercado. Las implícitas cayeron con la curva pesos con rendimientos firmes en el tramo corto y los sintéticos en el tramo medio se sostienen en torno al 5 / 6% anualizado. En el tramo largo de futuros hoy se notó algo más de liquidez”.

En otro plano, los bonos soberanos estuvieron equilibrados, pero siguen siendo víctimas de las tasas en pesos y del agitado escenario internacional. El riesgo país subió 5 unidades (+0,6%) a 586 puntos básicos.

La Bolsa tuvo un día negativo. YPF había comenzado a destacarse con alzas de más de 1%, pero cuando el petróleo empezó a retroceder cerró neutra. El S&P Merval de las acciones líderes cerró con una baja de 2,8% en pesos y 3,2% en dólares. Solo dos papeles lograron cerrar en verde: IRSA (0,2%) y VALO (0,1%). Transener experimentó la caída más abrupta con 12,1% porque el comprador extranjero se retiró y va a manos locales menor precio del esperado.

El after market indicaba que hoy podría ser otro día complicado para bonos y acciones. Si bien el oro bajaba 0,3% al igual que el petróleo, las Bolsas de Nueva York tenían a sus tres principales indicadores en rojo. La elección de los inversores locales pasará por las LECAP en el mercado secundario ya que pagan tasas bastante más elevadas que la inflación.

