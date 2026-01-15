Apagón en el AMBA: AySA advirtió por una posible falta de agua tras el corte masivo

AySA alertó que podría haber falta de agua tras el apagón masivo que afectó a más de 800.000 usuarios en el AMBA.

Tras el apagón que afectó a más de 800.000 usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) advirtió a los usuarios que podría haber falta de suministro de agua en las próximas horas e instó a la ciudadanía a hacer un “uso responsable” del servicio.

La empresa pública señaló que “debido a un corte de energía eléctrica ajeno a la empresa, registrado en gran parte del AMBA, varias de sus instalaciones se vieron afectadas“. ”Estas instalaciones, correspondientes a los sistemas de producción y distribución de agua potable, requieren suministro eléctrico y demandan una gran cantidad de energía para su normal funcionamiento“, indicaron.

Desde la compañía recordaron que el reponerse el suministro eléctrico, el restablecimiento del agua potable no ocurre de forma instantánea. Los equipos de bombeo necesitan iniciar sus operaciones en etapas, por lo que la presión y el servicio irán recuperándose progresivamente a lo largo del día.

Como consecuencia, alertaron desde AySA, podría registrarse baja presión y falta de agua en algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires y en algunas localidades de los partidos de Escobar, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

AySA advirtió que el apagón masivo en AMBA afectó algunas de sus instalaciones. (RS Fotos)

“En este contexto y teniendo en cuenta las altas temperaturas, AySA solicita a sus usuarios extremar los cuidados y realizar un uso responsable del agua potable, priorizando su utilización para actividades esenciales", solicitaron.

Al mismo tiempo, la firma estatal recordó a los usuarios que cuentan con distintas vías de atención autogestionada. El canal de WhatsApp es 11-5984-5794. También pueden comunicarse por Instagram (@aysa.oficial) y Facebook (AySA.Argentina) entre las 6 y las 24 horas, o llamar al 0800-321-AGUA (2482), que funciona durante todo el día.

Apagón masivo en AMBA

Un apagón generalizado tuvo lugar durante otra jornada de calor intenso y alcanzó a diversos barrios del norte del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. Si bien la mayoría de los afectados fueron usuarios de Edenor, también hubo clientes de Edesur que se quedaron sin luz.

De acuerdo con el Gobierno, a las 14:45 de este jueves salieron de operación las cuatro líneas de 220 kV pertenecientes al tendido de alta tensión que conecta con la subestación Morón de Edenor. Esta situación provocó una pérdida inmediata de aproximadamente 3.000 MW en la red eléctrica.

A las 16:35, la Secretaría de Energía comunicó que 175.000 usuarios de Edenor y 35.000 de Edesur permanecían sin suministro. Desde Edenor explicaron que “aproximadamente a las 14:45 se registró una falla en la Subestación Morón, en el nivel de 220 kV, que tuvo un impacto inicial sobre alrededor de 800.000 clientes”.

Según comunicó la Secretaría de Energía, en base a la información provista por Edenor y Edesur, el servicio se normalizó hacia las 17:30. (RS Fotos)

“A los 30 minutos de iniciado el incidente, más del 50% de los usuarios ya contaban con el servicio eléctrico normalizado. La contingencia comprometió cerca de un tercio de la demanda total de Edenor, con incidencia en el corredor norte y oeste del área de concesión. Inmediatamente luego de detectada la falla se activaron los protocolos operativos de reposición del suministro. Dentro de la primera hora, más del 90% de los usuarios inicialmente alcanzados ya se encontraban con el servicio restablecido”, agregaron.

Poco antes de las 17:30, desde Energía confirmaron que el suministro había vuelto a la normalidad. “Restablecido el servicio al 100% en Edenor y Edesur, según información de las empresas”, indicaron fuentes de la dependencia.

En territorio porteño, se vieron afectados Palermo, Núñez, Belgrano, Recoleta, Colegiales, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Chacarita, Caballito, Saavedra, Villa Ortuzar, Villa Urquiza, Agronomía, entre otros.

En el Conurbano, Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Bulonge y Tigre, fueron algunas de las localidades que estuvieron sin energía. Asimismo, se reportaron problemas en la zona oeste como Haedo, Ciudadela, Caseros, 3 de Febrero, Ramos Mejía, Santos Lugares.

Los cortes de luz también afectaron el servicio de la línea del tren Mitre, en los ramales Mitre y Suárez, y del San Martín. Lo mismo ocurrió con algunas líneas de subte, que operaron con demoras. En Aeroparque, se registraron faltas de suministro en algunos sectores, aunque esto no interrumpió la actividad.