Reportan cortes de luz en varios barrios de CABA y provincia de Buenos Aires

Reportaron cortes de luz en varios barrios de CABA y PBA (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Un importante apagón afectó a la zona norte de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires en el inicio de la tarde donde sintió el calor. De acuerdo a la información que brindó el Ente Regulador de Energía Eléctrica, el corte se dio en medio del pico de la demanda de energía.

En principio, los barrios afectados son Palermo, Belgrano, Recoleta, Colegiales, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Chacarita, Caballito, Saavedra, Villa Ortuzar, Villa Urquiza, entre otros. En el Conurbano señalaron que Vicente López, Munro, Florida, San Martín y Tigre, eran algunas de las localidades sin energía.

Gran parte de los barrios del norte de CABA (Maximiliano Luna)

Incluso, en las redes sociales, algunos vecinos reportaron que había semáforos sin funcionar y que el corte era generalizado. En tanto, por la zona de la avenida Cabildo y la avenida Alvarez Thomas también reportaron complicaciones con el tránsito.

También desde la cuenta oficial del Subte reportaron que la línea D estaba interrumpida y no había movimiento de las formaciones.

Hasta ahora, según pudo saber Infobae, tanto Edenor como los organismos a cargo del control del consumo energético estaban estudiando qué fue lo que ocurrió.

Noticia en desarrollo.