Vaca Muerta: un grupo de bancos negocia un crédito de USD 1.000 millones con Southern Energy para hacer un nuevo gasoducto

El nuevo ducto unirá Vaca Muerta con Río Negro (REUTERS/Martin Cossarini)

Un grupo de bancos, entre ellos JPMorgan Chase y Citigroup, está en conversaciones para prestar a productores de gas natural en Argentina unos USD 1.000 millones para construir un gasoducto que atraviese el país, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Las entidades, que también incluyen a Banco Santander, negocian el crédito sindicado con un consorcio liderado por Pan American Energy Group, después de que el año pasado se cerrara un acuerdo similar para un oleoducto y un puerto dedicados a exportaciones de shale oil. Ese proyecto, conocido como VMOS, se encuentra actualmente en construcción. Más bancos podrían sumarse al financiamiento del gasoducto, añadieron las fuentes.

Pan American, que es propiedad en un 50% de la petrolera británica BP, posee una participación del 30% en el consorcio, llamado Southern Energy. La petrolera estatal argentina YPF posee un 25%. Otras tres compañías, Pampa Energía, la británica Harbour Energy y Golar LNG, cuentan con participaciones menores en el proyecto.

Las negociaciones están en curso y los términos aún podrían cambiar antes de que se concrete un acuerdo.

JPMorgan y Citi declinaron hacer declaraciones. Santander y Pan American no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El yacimiento de shale Vaca Muerta en Argentina crece con rapidez a medida que las reformas de libre mercado del presidente Javier Milei han abierto la industria energética al crédito global, impulsando las inversiones. El préstamo de USD 2.000 millones para el oleoducto fue el mayor financiamiento de proyectos en la historia de Argentina, según JPMorgan.

Southern Energy ahora busca explotar el potencial gasífero de Vaca Muerta con la primera terminal flotante de licuefacción de gas natural del país. El gasoducto transportaría gas natural desde Vaca Muerta hasta la terminal en la costa atlántica. Argentina posee los segundos mayores recursos de shale gas del mundo, y su producción diaria promedió el equivalente a unos 550.000 barriles el año pasado.

Hilli Episeyo, primer barco licuefactor del proyecto

El primer buque de licuefacción alquilado por el consorcio, el Hilli Episeyo, está previsto que inicie la producción a fines de 2027. El segundo, MKII, se incorporará alrededor de un año después. La capacidad anual combinada será de 6 millones de toneladas, con muchos envíos destinados a Alemania.

En una primera etapa, los buques recibirán gas del sur de Argentina, lo que requerirá solo pequeñas ampliaciones a la red de gasoductos existente. Pero para abastecerlos plenamente, Southern Energy necesita construir un gasoducto exclusivo desde Vaca Muerta, que sería financiado por los bancos.

Argentina tiene ambiciones de ampliar las exportaciones de GNL más allá del proyecto de Southern Energy, pero esos planes aún no cuentan con luz verde.

Mega inversión

En mayo del año pasado se supo que Southern Energy incorporaba a su proyecto de exportación de gas desde Río Negro un segundo barco de licuefacción, denominado “MK II”. Ese buque se sumaba al ya anunciado “Hilli Episeyo”, consolidando una inversión total que superará los USD 15.000 millones durante los 20 años de operación de ambas plantas flotantes.

El MK II, habilitado inicialmente en 2004 como buque metanero, se encuentra adaptándose en un astillero de China, con llegada estimada a la Argentina en 2028

El consorcio informó que “generará exportaciones totales que podrían alcanzar los USD 20.000 millones entre 2027 y 2035 y creará 1.900 puestos de trabajo directos e indirectos durante la etapa de construcción”.

Ambos buques tendrán una capacidad conjunta de producción de seis millones de toneladas anuales de GNL, lo que equivale a casi 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural destinados a exportación. “Los dos barcos de licuefacción serán operados por SESA, permitiendo generar sinergias en el desarrollo y operación del proyecto”, destacó la empresa en ese momento, en un comunicado.

El esquema de inversión que se conoció meses más tarde se distribuye en dos etapas: la primera (2024-2031) prevé desembolsos superiores a USD 3.200 millones, y la segunda (2032-2035) casi USD 2.800 millones. Así, la inversión total estimada para ambas fases ronda los USD 6.000 millones. “Durante los 20 años de vida útil del proyecto, la inversión total superará los USD 15.000 millones en toda la cadena de valor, habilitando nuevas inversiones en Vaca Muerta y mayor actividad en el upstream”, señalaron los socios.

Con información de Bloomberg