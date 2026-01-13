El dólar bajó a un mínimo de dos semanas y el BCRA compró otros USD 55 millones en el mercado

El dólar se mantiene estabilizado en el arranque del año.

El Banco Central efectuó compras en el mercado de contado por séptimo día operativo seguido. Este martes absorbió USD 55 millones, para totalizar un saldo a favor de USD 328 millones por su intervención cambiaria de enero.

Mientras, el dólar operó mayormente en baja, con la referencia de una suba de 2,8% en el IPC de diciembre, que va a determinar la amplitud del régimen de bandas cambiarias para el mes de febrero y, por lo tanto, implica una directriz para las eventuales expectativas de devaluación de los operadores financieros para el próximo mes. Ello implica que el límite superior del esquema de bandas cambiarias para el cierre del mes que viene se ubicará en los $1.607,57, desde los $1.563,78 previsto para el fin de enero.

Si se observa el cierre de los contratos de dólar futuro, las posturas para fin de enero quedaron en $1.484 (-0,2%), mientras que para el final de febrero finalizaron a $1.520,50, en ambos casos debajo del techo de las bandas oficiales.

El dólar mayorista descendió 10,50 pesos o 0,7%, a $1.457 para la venta. Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio, recordó que “la baja de hoy es la más importante para un día de operaciones desde el 17 de noviembre pasado y llevó los valores del dólar a niveles registrados el 29 de diciembre 2025″.

También fue muy importante la recuperación del monto de negocios, que alcanzó los USD 574,3 millones, unos USD 140 millones o 32% más que el lunes.

Operadores indicaron que el dólar mayorista de la fecha es la referencia para fijar el precio del bono dollar linked D16E6 que se paga el viernes 16, por lo que especularon con que el BCRA pudo dejar correr a la baja al tipo de cambio con ese fin.

El dólar al público descontó cinco pesos o 0,3%, a $1.485 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.482,52 para la venta y $1.438,93 para la compra.

El dólar blue negoció sin variantes, para quedar a $1.505 para la venta, mientras que en las operaciones de dólar futuro los contratos operaron con tendencia bajista de 0,5%, con todas las posiciones por debajo de $1.600 hasta abril de 2026.

“Más allá del desempeño de los activos, la semana dejó un hito relevante adicional al pago de Bonares y Globales. El Banco Central y el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informaron que hacia fines de diciembre la autoridad monetaria argentina canceló la porción activada de la línea de swap por USD 20.000 millones acordada con Estados Unidos el 20 de octubre del año pasado. De acuerdo con nuestras estimaciones, dicho tramo activado ascendía a aproximadamente USD 2.500 millones”, puntualizó Portfolio Personal Inversiones.

“Cabe destacar que ya habíamos identificado un cambio significativo en el balance semanal del BCRA al 23 de diciembre de 2025. En esa publicación, la cuenta del pasivo ‘Otros pasivos’ registró una caída semanal de USD 2.600 millones respecto del 15 de diciembre, mientras que la cuenta ‘Pasivos con organismos financieros internacionales’ se incrementó en USD 2.510 millones millones. En este marco, puede inferirse que los fondos utilizados para cancelar la porción activada del swap con Estados Unidos provinieron de un préstamo otorgado por un organismo financiero internacional y no del uso de reservas”, continuó Portfolio Personal.

“Si bien el BCRA informó la cancelación de la operación, no precisó oficialmente el origen de los fondos utilizados para el repago. En el balance de la entidad, el pasivo aparece registrado como deuda con organismos internacionales. La cancelación se habría financiado a través de un préstamo del Banco de Pagos Internacionales (BIS), aunque esa versión no fue confirmada de manera oficial. Tras la operación, el Tesoro de Estados Unidos informó que ya no mantiene pesos argentinos en su balance, aunque al cierre de octubre aún registraba posiciones en euros, yenes y moneda local”, explicó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“De acuerdo con datos del propio Tesoro estadounidense, la operatoria cambiaria de ese mes generó una ganancia total de USD 849 millones, sin discriminar cuánto correspondió específicamente a la intervención en Argentina. En el mercado local predomina la percepción de que Washington no volverá a intervenir directamente en la plaza cambiaria argentina en el corto plazo”, acotó Morales.

“Desde el frente político, la atención ahora se dirige principalmente al avance de las negociaciones políticas para aprobar en el Congreso la reforma laboral. A nivel económico, más allá de monitorear la macha de la inflación y la actividad, el foco está puesto en las compras del BCRA -dentro del plan para acumular reservas- y la estrategia de financiamiento con se transitaría el año en busca de ir avanzando hacia un roll-over total de los vencimientos", aportó el economista Gustavo Ber.

“El dólar mayorista sigue planchado cerca de los $1.460 mientras el organismo monetario sigue avanzando diariamente con las compras de divisas, y los operadores buscan dilucidar el rol del Tesoro en el mercado cambiario durante esta nueva etapa. Más allá de que el objetivo de compras del BCRA resulta muy bienvenido, y se ansía que resulte sustentable, se espera conocer mayores precisiones sobre el programa financiero y la dinámica del sector externo”, agregó el titular del Estudio Ber.