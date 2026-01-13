Economía

ANSES: cuándo cobro en enero 2026 si mi DNI termina en 9

El cronograma anuncia fechas específicas y sumas revisadas usando los nuevos índices para quienes perciben pensiones, AUH, embarazos y otras asistencias sociales

Guardar
ANSES anuncia el calendario de
ANSES anuncia el calendario de pagos de enero 2026 para beneficiarios con DNI terminado en 9, incluyendo fechas específicas y montos actualizados

El calendario de pagos de ANSES correspondiente a enero de 2026 para quienes tienen el DNI terminado en 9 (nueve) ya fue publicado. Este cronograma detalla las fechas concretas y los montos actualizados de cada tipo de prestación, reflejando los ajustes mensuales en función de la inflación.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con DNI terminado en 9 (nueve) cobrarán el 22 de enero. El haber mínimo es de $349.303,33. Se suma un bono extraordinario de $70.000, alcanzando un total de $419.303,33 en enero.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Quienes perciben un monto superior al haber mínimo y poseen DNI terminado en 9 (nueve) tendrán fecha de cobro el 29 de enero.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

La AUH será abonada a quienes tengan DNI terminado en 9 (nueve) el 22 de enero. El monto es de $125.529,58 por hijo. En caso de AUH por discapacidad, asciende a $408.697,46 por hijo.

Jubilados y pensionados que perciben
Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo con DNI terminado en 9 cobrarán el 22 de enero, sumando un bono extra de $70.000

Asignación Familiar por Hijo

La Asignación Familiar por Hijo para DNI terminado en 9 (nueve) se paga el 22 de enero.

Asignación por Embarazo

Las personas con DNI terminado en 9 (nueve) perciben la Asignación por Embarazo el 23 de enero. La suma mensual establecida es de $118.454,32 por embarazo; el 80% ($94.763,46) se abona cada mes y el 20% restante tras la presentación de la libreta.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

El cobro de la Asignación por Prenatal y Maternidad para DNI terminado en 9 (nueve) está programado para el 20 de enero.

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 9 (nueve) cobrarán el 15 de enero. El valor base es de $244.523,04. Quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) obtienen $279.443,60. En ambos casos, corresponde sumar un bono extraordinario de $70.000, por lo que el importe total será de $314.523,04 para PNC y $349.443,60 para PUAM.

Las Asignaciones Familiares por Hijo
Las Asignaciones Familiares por Hijo correspondientes a beneficiarios con DNI terminado en 9 tendrán su pago el 22 de enero, según informó ANSES

Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

Estas prestaciones pueden cobrarse entre el 12 de enero y el 12 de febrero, sin importar la terminación del DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

El pago para las Asignaciones Familiares de PNC está habilitado del 9 de enero al 12 de febrero para todos los beneficiarios, sin distinción por DNI.

Desempleo Plan 1

Quienes tienen DNI terminado en 9 (nueve) accederán al Pago por Desempleo Plan 1 el 28 de enero.

El esquema vigente permite que ANSES actualice de manera automática los montos de todas sus prestaciones cada mes, utilizando los indicadores oficiales de precios y agilizando los incrementos sin requerir nuevos decretos.

Temas Relacionados

AnsesCalendario 2026JubiladosJubilacionesAUHAsignación Universal por HijoPlanes socialesNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

ANSES: quiénes cobran hoy, martes 13 de enero

El organismo previsional distribuye los haberes y asignaciones sociales a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes familiares, siguiendo el orden establecido por la terminación del documento de identidad

ANSES: quiénes cobran hoy, martes

La economía argentina en 2026: por qué las noticias que llegan de EEUU mejoran el horizonte para los bonos y la deuda

La liquidez en Wall Street sigue siendo muy amplia, lo que debería favorecer a los países emergentes, incluyendo a la Argentina. El riesgo país se mantiene arriba de los 550 puntos básicos, mientras los inversores quieren ver el ritmo de acumulación de reservas

La economía argentina en 2026:

Inflación: hoy se conocerá el dato de diciembre y 2025 cerraría con la cifra más baja de los últimos 8 años

El Indec informará este martes el dato oficial del último mes del año pasado y del acumulado. Sería el número más bajo desde 2017. Qué anticiparon las principales consultoras privadas

Inflación: hoy se conocerá el

Por qué las reservas del BCRA se mantienen en su nivel más alto en tres años pese al pago de bonos y la devolución del “swap” con EEUU

Los activos de la entidad treparon a USD 44.768 millones, a pesar de los compromisos de deuda por más de USD 4.200 millones y la cancelación de la parte activada del intercambio de monedas con Estados Unidos

Por qué las reservas del

Ante los vencimientos de deuda en pesos, cuál es el instrumento que se perfila como la “inversión del verano”

En medio de las fluctuaciones de las tasas de interés, el Tesoro enfrenta compromisos en moneda nacional por más de $9,5 billones el próximo miércoles. La mirada de los analistas

Ante los vencimientos de deuda
DEPORTES
Fue campeón de boxeo, se

Fue campeón de boxeo, se hizo pastelero y ahora sus tortas se venden por miles de dólares: “Mis creaciones no pueden replicarse”

Las revelaciones del padre de los Benavides: el pedido a Kevin para que deje las motos y el secreto de Luciano para ganar el Rally Dakar

Un ex piloto de Fórmula 1 fue arrestado por agresión tras una carrera de karting en la que participó su hijo

La leyenda que podría dirigir al Manchester United tras la salida de Ruben Amorim

“La situación es caótica”: se agudiza la crisis en Ferrari por el desarrollo del nuevo monoplaza de la F1 para 2026

TELESHOW
Pablito Castillo, de las redes

Pablito Castillo, de las redes al debut teatral en Villa Carlos Paz: “Siento que llegué a lo que soñaba”

Así fue la Cena de Famosos 2026 en Punta del Este: Pampita, Alfano y Jelinek encendieron la noche

Una eliminación inesperada sorprendió en MasterChef Celebrity: quién se despidió del programa

Marta Fort se cansó y explotó contra su primo John: “No puede exponer a la familia de esa manera”

La tierna foto de Fito Páez junto a sus dos hijos: cómo están hoy y a qué se dedican

INFOBAE AMÉRICA

De obrero adolescente a magnate

De obrero adolescente a magnate del acero: la historia del hombre que superó a Rockefeller y vendió su compañía por USD 480 millones

La noche en París que cambió a Sting para siempre y dio origen a “Roxanne”, el primer gran salto de The Police

La mandíbula en espiral de Helicoprion: cómo la tecnología descifró un enigma de 250 millones de años

EN VIVO | Human Rights Watch instó al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar ante los asesinatos en Irán

Lee Jae Myung y Sanae Takaichi se reunieron para mejorar la cooperación entre Corea del Sur y Japón en medio de la tensión con China