ANSES: cuándo cobro en enero 2026 si mi DNI termina en 9

ANSES anuncia el calendario de pagos de enero 2026 para beneficiarios con DNI terminado en 9, incluyendo fechas específicas y montos actualizados

El calendario de pagos de ANSES correspondiente a enero de 2026 para quienes tienen el DNI terminado en 9 (nueve) ya fue publicado. Este cronograma detalla las fechas concretas y los montos actualizados de cada tipo de prestación, reflejando los ajustes mensuales en función de la inflación.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con DNI terminado en 9 (nueve) cobrarán el 22 de enero. El haber mínimo es de $349.303,33. Se suma un bono extraordinario de $70.000, alcanzando un total de $419.303,33 en enero.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Quienes perciben un monto superior al haber mínimo y poseen DNI terminado en 9 (nueve) tendrán fecha de cobro el 29 de enero.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

La AUH será abonada a quienes tengan DNI terminado en 9 (nueve) el 22 de enero. El monto es de $125.529,58 por hijo. En caso de AUH por discapacidad, asciende a $408.697,46 por hijo.

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo con DNI terminado en 9 cobrarán el 22 de enero, sumando un bono extra de $70.000

Asignación Familiar por Hijo

La Asignación Familiar por Hijo para DNI terminado en 9 (nueve) se paga el 22 de enero.

Asignación por Embarazo

Las personas con DNI terminado en 9 (nueve) perciben la Asignación por Embarazo el 23 de enero. La suma mensual establecida es de $118.454,32 por embarazo; el 80% ($94.763,46) se abona cada mes y el 20% restante tras la presentación de la libreta.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

El cobro de la Asignación por Prenatal y Maternidad para DNI terminado en 9 (nueve) está programado para el 20 de enero.

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 9 (nueve) cobrarán el 15 de enero. El valor base es de $244.523,04. Quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) obtienen $279.443,60. En ambos casos, corresponde sumar un bono extraordinario de $70.000, por lo que el importe total será de $314.523,04 para PNC y $349.443,60 para PUAM.

Las Asignaciones Familiares por Hijo correspondientes a beneficiarios con DNI terminado en 9 tendrán su pago el 22 de enero, según informó ANSES

Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

Estas prestaciones pueden cobrarse entre el 12 de enero y el 12 de febrero, sin importar la terminación del DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

El pago para las Asignaciones Familiares de PNC está habilitado del 9 de enero al 12 de febrero para todos los beneficiarios, sin distinción por DNI.

Desempleo Plan 1

Quienes tienen DNI terminado en 9 (nueve) accederán al Pago por Desempleo Plan 1 el 28 de enero.

El esquema vigente permite que ANSES actualice de manera automática los montos de todas sus prestaciones cada mes, utilizando los indicadores oficiales de precios y agilizando los incrementos sin requerir nuevos decretos.