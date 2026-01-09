Economía

Mercados: suben los bonos y baja el riesgo país tras la cancelación de vencimientos de deuda en dólares

Los títulos Globales y Bonares ascienden 0,7% y el riesgo país cede a 567 puntos básicos. El Tesoro afrontó pagos por USD 4.200 millones

Los activos bursátiles operaban dispares este viernes, tras la confirmación oficial del pago de unos 4.300 millones de dólares de deuda soberana.

Los bonos Globales (con ley extranjera) y Bonares (con ley argentina) promediaban una mejora de 0,7%, mientras que el riesgo país de JP Morgan descontaba ocho unidades para Argentina, a 567 puntos básicos a las 14:10 horas.

En tanto los ADR de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street exhibían tendencia bajista, encabezada por Banco Supervielle (-2%).

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube un leve 0,2% en pesos, en los 3080.000 puntos.

El anuncio de un REPO con bancos internacionales despejó las dudas pero el mercado continúa cauto a la espera de señales de reinversión.

“El jueves salieron los dólares correspondientes al pago de los Globales y hoy se van a descontar los Bonares”, dijo una fuente del Banco Central.

La reinversión de los dólares provenientes del presente pago es clave para considerar el apetito de los inversores sobre los activos locales, coinciden analistas.

“Los desafíos de 2026 vendrán por el lado no sólo de lograr la compresión de riesgo país y la vuelta a los mercados, sino también por el frente cambiario, monetario y fiscal, y con la necesidad de poder impulsar algunas reformas por el lado de la oferta que permitan apuntalar inversión y empleo privado”, dijo Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS.

Esta semana el Banco Central retomó las compras en el mercado de cambios, en un incipiente proceso de acumulación de reservas que no se daba hace nueve meses, desde que en abril se lanzó el programa monetario del BCRA con un régimen de bandas dentro de las cuales flota la cotización de la divisa.

“Consideramos que las compras del BCRA son una señal positiva de cara a 2026 y que la autoridad monetaria debería continuar por este camino”, afirmó Max Capital en un reporte

Por otro lado, el Gobierno argentino le pagó a Estados Unidos los dólares utilizados de un swap de divisas que proporcionó el año pasado el Tesoro norteamericano, en un intento por estabilizar su economía, dijo el viernes el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

La administración de Javier Milei “utilizó en 2025 unos 2.500 millones de dólares para pagar un vencimiento al Fondo Monetario Internacional y para sostener el tipo de cambio en días previos a la elección legislativa de medio término”, precisó Reuters.

“Se cancelaron los tramos activados del swap”, dijo a Reuters una fuente del Banco Central de Argentina. “El convenio de estabilización cambiaria por 20.000 millones de dólares sigue vigente en las condiciones acordadas”, afirmó.

“El año pasado, la Argentina recibió USD 19.000 millones de auxilio externo entre FMI, Tesoro de Estados Unidos y REPO con bancos, repetido este último en 2026, sin contar con un poder adquisitivo en moneda extranjera particularmente elevado”, sintetizó un informe de la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.

En el plano externo, los índices de Wall Street ganan entre 0,5% y 0,7% después de un dato de empleo norteamericano.

“Más allá de que el reporte de empleos no modifica el panorama sobre el mercado de empleo, al no mostrar nuevos deterioros que pudieran requerir otro easing inmediato en lo que resta del mandato de Jerome Powell (en la Fed de EEUU), Wall Street responde con un moderado tono positivo, y sigue cerca de los máximos", expresó el economista Gustavo Ber.

“La tasa de desempleo bajó hacia 4,4%, desde el 4,5%, en buena parte porque los datos de noviembre se revisaron a la baja hacia 4,5% desde 4,6%, un mes afectado por el cierre del gobierno norteamericano. La tasa de participación fue de 62,4%, en línea con lo esperado, mientras que los salarios crecieron 0,3% mensual y 3.8% anual, versus un esperado de 0,3% y 3,6%, respectivamente”, precisó Balanz Capital.

