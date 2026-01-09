Mega minera: dos gigantes del sector con fuerte presencia en el país negocian para fusionarse a nivel global

Una unión entre ambas representaría el mayor acuerdo jamás realizado en una industria

Rio Tinto Group está en conversaciones para comprar Glencore y crear la mayor compañía minera del mundo, con un valor de mercado combinado de más de USD 200.000 millones, poco más de un año después de que conversaciones previas entre ambas fracasaran.

Las empresas estuvieron discutiendo una posible combinación de parte o la totalidad de sus negocios, incluida una adquisición totalmente en acciones, dijeron en comunicados separados el jueves. Las acciones de Glencore subieron hasta un 9,9% en la apertura en Londres, mientras que Rio Tinto retrocedió un 2,5% después de caer un 6,3% en Australia.

Ambas tiene fuerte presencia en el país y la unión les permitiría competir con otro gigante, BHP Group. Rio Tinto, anuncio inversiones para su proyecto de litio Rincón, Salta, y tiene minas también en Jujuy y Catamarca. Glencore, en tanto, reanudó la actividad en la mina de cobre Bajo de la Alumbrera, luego de siete años, entre otros importantes negocios locales.

Una unión entre ambas representaría el mayor acuerdo jamás realizado en una industria que ha sido tomada por una fiebre de adquisiciones, a medida que los mayores productores buscan reforzarse en cobre, un metal clave para la transición energética que cotiza cerca de máximos históricos. Glencore y Rio poseen grandes activos de cobre, y la potencial transacción crearía un nuevo coloso minero para rivalizar con BHP, que durante mucho tiempo ostentó el título de la mayor minera.

Sin embargo, analistas ya habían planteado dudas sobre los posibles obstáculos para un acuerdo. Glencore es uno de los mayores productores de carbón del mundo, un negocio del que Rio salió previamente, mientras que ambas compañías tienen culturas muy diferentes.

Rio Tinto tiene una capitalización bursátil de alrededor de USD 137.000 millones, mientras que Glencore está valorada en USD70.000 millones.

Gary Nagle, CEO de Glencore

Ambas mantuvieron conversaciones en 2024, pero fueron abandonadas después de que no lograran ponerse de acuerdo sobre la valoración. Desde entonces, Rio reemplazó a su director ejecutivo, mientras que Glencore hizo un esfuerzo por delinear públicamente sus perspectivas de crecimiento en cobre. En conversaciones privadas, el director ejecutivo de Glencore, Gary Nagle, describió una unión Rio-Glencore como el acuerdo más obvio de la industria. Aun así, la brecha entre las valoraciones de ambas compañías se ha ampliado desde las discusiones previas.

Las conversaciones se producen en un momento en que el cobre nunca ha estado tan demandado. El metal se disparó a máximos históricos por encima de los USD 13.000 por tonelada anteriormente esta semana, impulsado por una serie de interrupciones en minas y por movimientos para acumular el metal en Estados Unidos ante posibles aranceles de la administración Trump. Esto ha reforzado un foco existente entre ejecutivos e inversionistas mineros de que los suministros futuros del metal serán ajustados.

Para Rio, un acuerdo con Glencore ampliaría de forma significativa su producción de cobre y le daría participación en la mina chilena Collahuasi, uno de los yacimientos más ricos del mundo y uno que codició durante mucho tiempo. Aunque Rio ya posee grandes activos de cobre, tanto ella como su mayor rival, BHP, siguen obteniendo una parte sustancial de sus ganancias del mineral de hierro, un mercado que enfrenta un futuro de demanda incierto a medida que el auge de décadas en la construcción en China llega a su fin.

El CEO de Rio Tinto, Simon Trott

“Tiene mucho sentido”, dijo Ben Cleary, gestor de cartera en Tribeca Investment Partners. “Es el gran acuerdo minero pendiente que existe”.

El nuevo director ejecutivo de Rio, Simon Trott, se ha centrado hasta ahora en reducir costos y simplificar el negocio, y la empresa ha prometido desprenderse de algunas de sus unidades más pequeñas. El presidente Dominic Barton ha señalado que Rio ha dejado atrás una serie de acuerdos desastrosos de su pasado, afirmando que la compañía será más abierta cuando se trate de realizar adquisiciones.

“Esta es la primera prueba de Simon como director ejecutivo y esperaría que su enfoque disciplinado se mantenga en M&A”, dijo John Ayoub, gestor de cartera en el accionista de Rio Wilson Asset Management.

Glencore es dueña de Bajo la mina de cobre Bajo de la Alumbrera, en Catamarca

Las nuevas conversaciones llegan en medio de una ola más amplia de operaciones en el sector, más recientemente con el acuerdo de Anglo American para comprar Teck Resources, después de que Anglo repeliera con éxito un intento de adquisición por parte de BHP. El presidente de Rio, Dominic Barton, señaló que la minera dejó atrás una serie de acuerdos desastrosos de su pasado, diciendo que la empresa será más abierta cuando se trate de realizar adquisiciones.

Glencore fue una de las compradoras más agresivas de la industria en el pasado, incluida una audaz propuesta para combinarse con Rio en 2014, liderada por el entonces director ejecutivo Ivan Glasenberg, quien aún posee alrededor del 10% de la compañía.

Más recientemente, Glencore ha enfrentado una presión creciente de inversionistas después de que su acción tuvo un desempeño inferior el año pasado, afectada por precios débiles del carbón y por cuestionamientos sobre su estrategia. La empresa ha colocado a sus minas de cobre en el centro de su negocio, y el director ejecutivo, Nagle, expuso el mes pasado planes para casi duplicar la producción de cobre durante la próxima década.

Si bien los activos de cobre de Glencore probablemente sean el principal atractivo, la empresa también es el mayor transportista de carbón del mundo. También extrae metales como níquel y zinc, además de contar con un enorme negocio de comercialización.

No está claro si Rio querría comprar todos esos activos y negocios. Glencore había propuesto previamente separar su extensa unidad de carbón, antes de que los accionistas indicaran que querían conservarla.

“El carbón es donde la falta de detalle es evidente. Uno pensaría que el carbón sería una de las primeras desinversiones que una empresa fusionada buscaría”, dijo Ayoub.

Bajo las reglas de adquisiciones del Reino Unido, Rio tiene hasta el 5 de febrero para confirmar que hará una oferta o retirarse durante seis meses.

Con información de Bloomberg