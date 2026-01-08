Economía

El dólar quedó estable a $1.485 en el Banco Nación y la cotización mayorista cortó la racha de bajas

El tipo de cambio comercial subió cuatro pesos, a $1.464, con un importante monto de USD 556 millones en el segmento de contado

Todas las cotizaciones del dólar operan debajo de sus precios previos a las elecciones legislativas.

El dólar al público finalizó sin variantes este jueves, a $1.485 para la compra en el Banco Nación, mientras que el mayorista, con una leve alza, interrumpió una racha de tres días en baja, que coincidieron con sendas ruedas compradoras para el Banco Central.

El dólar minorista redujo a solo cinco pesos la suba anotada en enero. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.431,87 para la compra y $1.482,66 para la venta.

El dólar mayorista subió cuatro pesos o 0,3%, a $1.464, con un importante monto operado en el segmento de contado de USD 556,5 millones (USD 118 millones o 26,9% más que el miércoles).

Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio destacó la “primera suba de la semana en una rueda con escasos indicios de participación oficial”.

El régimen de bandas cambiarias del BCRA, que desde 2026 actualiza en base a la inflación, marcó un limite superior de $ 1.536,35, que dejó al tipo de cambio oficial a $72,35 o 4,9% de ese techo.

“Consideramos que las compras del BCRA son una señal positiva para 2026 y que el Banco Central debería continuar por este sendero”, indicaron desde Max Capital.

“Al 5 de enero, último dato disponible, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro ascienden a USD 1.676 millones. Junto con los ingresos en dólares provenientes de la concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue recibidos esta semana, y el reciente REPO del BCRA (bajo el cual el Tesoro deberá comprar divisas al Banco Central), estos recursos serían suficientes para cubrir el pago de USD 4.200 millones de mañana. Hoy, el Tesoro debe transferir el monto correspondiente a los bonos bajo ley extranjera”, añadió Max Capital.

“Más allá del inicio formal del programa de acumulación de reservas, en el mercado se siguieron detectando mecanismos de intervención oficial para evitar que el tipo de cambio mayorista se acerque al techo de la banda cambiaria”, afirmó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“El BCRA continúa llevando adelante el programa de compra de divisas, y ante ello es que viene participando en las primeras ruedas del año en promedio con cerca del 5% del volumen, en línea con lo anticipado de acompañar la demanda de dinero. Ello no está modificando la calma en el dólar mayorista, ahora un poco más cerca de los $1.460, mientras los operadores buscan dilucidar últimos movimientos cambiarios del Tesoro para evaluar su rol en el actual contexto”, comentó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Las paridades financieras operaban casi sin variación, con un dólar MEP a $1.497 y el “contado con liquidación” -el más caro de todos- a $1.535, con una brecha de 71 pesos o 4,8% respecto del oficial y al filo del techo de las bandas cambiarias oficiales.

“La manera de cerrar la brecha cambiaria, que desde fines de septiembre promedió 5,6% y a fines de diciembre se ubicaba en 5%, es desarmar la restricción impuesta sobre los minoristas. Sin embargo, esto supondría una tensión para el esquema cambiario. ¿Por qué? Dado que las brechas cambiarias suelen cerrarse en algún lugar intermedio entre la cotización oficial y la ‘libre’, la decisión acortaría significativamente la distancia -ya hoy exigua- entre el spot y el techo", evaluó Portfolio Personal Inversiones.

“Esto es, pondría a tiro de que cualquier tipo de shock ponga al dólar en el techo de la banda y fuerce las ventas del BCRA. Es por ello que consideramos una condición sine qua non para que las restricciones cambiarias sean eliminadas que el spot tome mayor distancia del techo -para dar ‘aire’- o, en su defecto, cabe esperar que se sostengan", añadió Portfolio Personal.

La cotización blue del dólar descontó cinco pesos o 0,3%, a $1.510 para la venta. La divisa informal regresó a su precio más bajo desde el 23 de diciembre, mientras que en el primer tramo de enero anota un descenso de 20 pesos o 1,3 por ciento.

