El BCRA cerró un préstamo con bancos internacionales por USD 3.000 millones para pagar los vencimientos de deuda

Foto de archivo - Entrada principal al edificio del Banco Central de la República Argentina, en el centro financiero de Buenos Aires, Argentina. Sep 16, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian/

El Banco Central anunció que obtuvo un préstamo Repo de USD 3.000 millones con un grupo de seis bancos internacionales, a un plazo de un año y con una tasa del 7,4% anual. La operación se cerró frente al inminente pago de deuda con bonistas privados por USD 4.200 millones que la Argentina debe cancelar el próximo viernes 9.

“La transacción se realizó por el monto total licitado de USD 3.000 millones, a un plazo de 372 días. El BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual”, señaló el Banco Central en un comunicado.

Voceros del BCRA señalaron que la entidad no informará cuáles son los “seis bancos internacionales de primera línea” que participaron de la operación.

Con la confirmación del préstamo, el Gobierno termina de explicitar la pregunta de los últimos meses presente en todos los análisis del mercado: de dónde saldría el dinero para afrontar el vencimiento de esta semana. Si bien no existían dudas en el mercado acerca de la voluntad de pago de la Argentina, no estaba clara la estrategia para afrontar el compromiso.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado semanas atrás que la Argentina disponía de hasta USD 7.000 millones por parte de un grupo de bancos interesados en cerrar un préstamo Repo. Recibió ofertas por USD 4.400 millones y finalmente tomó USD 3.000 millones, según informó hoy.

“En esta ocasión, el BCRA recibió ofertas por USD 4.400 millones, superando en aproximadamente 50% el monto licitado. A pesar del elevado nivel de demanda y considerando las proyecciones de fortalecimiento de las reservas internacionales, el BCRA decidió no ampliar el monto adjudicado”, señaló el BCRA.

Según el comunicado del Central, “el fuerte interés” demostrado por los principales bancos internacionales, que no fueron informados, “afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país que acompaña el ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible”.

“Esta nueva operación de REPO ratifica la capacidad del BCRA para acceder a instrumentos de financiamiento en condiciones de mercado y gestionar de manera eficiente su liquidez en moneda extranjera, reforzando la solidez de su balance y la posición de reservas internacionales del país”, concluyó el comunicado.

La compleja situación de las reservas internacionales del BCRA recibe un alivio importante con la llegada de estos fondos. Ante la inminencia del vencimiento, y a pesar de otras vías empleadas por el Gobierno para recibir dólares en los últimos días, de no haberse cerrado el préstamo Repo el impacto sobre las reservas hubiese sido mucho más fuerte.

Las características de un préstamo Repo (por repurchase agreement o acuerdo de recompra) implican que, a cambio del dinero recibido, la Argentina entregó a los bancos como garantía una serie de bonos con el compromiso de recomprarlos a un precio ya estipulado. En este caso, el BCRA utilizó los Bonares 2035 y 2038, títulos regidos por la ley argentina, para concretar este crédito garantizado.

En la última semana de diciembre, Economía diseñó un canje de bonos con el Banco Central, orientado a concretar este Repo. El Tesoro le entregó esos títulos en dólares, los Bonares 2035 y 2038, al Banco Central a cambio de bonos en pesos ajustados por inflación. De esa forma, se anticipó el movimiento que hoy, finalmente, pudo concretarse.

Según datos oficiales, de los USD 4.216 millones que vencen el 9 de enero, USD 2.567 millones corresponden a Globales (USD 1.524 millones a capital y USD 1.043 millones a intereses), mientras que los restantes USD 1.649 millones corresponden a Bonares (USD 1.187 millones a capital y USD 462 millones a intereses).

Como la deuda debe ser cancelada por el Tesoro y el dinero del préstamo Repo ingresará al Banco Central, se establecerá un mecanismo para que el Tesoro se haga de esos dólares y pueda afrontar el vencimiento.

De ese vencimiento total de USD 4.216 millones, se estima que hay USD 500 millones en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, por lo que no tendrán impacto sobre las reservas del BCRA.

El ingreso del préstamo Repo se suma a otras fuentes de dólares que recibieron las arcas estatales en las últimos semanas. A las compras del Tesoro en el mercado y al ingreso de USD 910 millones por la ampliación de la emisión del Bonar 2029, ayer se añadió la llegada de USD 700 millones correspondientes a la privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue.