Aumenta la oferta de autos híbridos: ya se vende en el país un SUV enchufable con autonomía eléctrica de 90 kilómetros

Los autos híbridos enchufables empiezan a ganar terreno en el mercado argentino. El Captiva PHEV tiene autonomía eléctrica de 90 km

La combinación de tecnologías de propulsión que se están generando en el mundo del automóvil empezó a llegar a la Argentina a través del cupo de autos híbridos y eléctricos que habilitó el Gobierno en 2025.

Aunque para el común de los usuarios todavía haya una barrera conceptual que se debe atravesar para incorporar la electrificación a la movilidad personal, el desarrollo de la tecnología intermedia es el que está haciendo más simple y accesible esa posibilidad.

Los híbridos ya no son lo que eran 10 años atrás, cuando Toyota era casi el único fabricante del mundo que impulsaba este tipo de motorización. En la actualidad existen masivamente los autos híbridos suaves o microhíbridos (Mild-Hybrid o MHEV), los híbridos autorecargables (HEV) y los híbridos enchufables (PHEV).

El nuevo Chevrolet Captiva ya se vende en Argentina con un precio de $52.740.900

Pero está naciendo un nuevo tipo de automóvil que combina esa propulsión combinada entre un motor de combustión interna y uno o dos eléctricos que se definen como autos eléctricos de rango extendido (EREV). Esta tecnología utiliza el motor de combustión interna como un generador de energía para cargar la batería y no como un propulsor de las ruedas, y empezará a llegar al mercado argentino en las primeras semanas de 2026.

Sin embargo, mientras esa transición ocurre y se afirma como una tendencia para los usuarios, la alternativa de un Híbrido Enchufable como modo de obtener un vehículo capaz de circular entre 70 y 90 km únicamente con un motor eléctrico y sin generar emisiones contaminantes por el tubo de escape empieza a tener mayor cantidad de ofertas en el mercado argentino.

Este lunes, General Motors Argentina lanzó oficialmente en su stand de la Costa Atlántica (Cariló), donde se realizan las acciones promocionales del verano de todas las automotrices, la venta de la nueva Chevrolet Captiva PHEV, un C-SUV desarrollado y producido en China en conjunto con su socio local SAIC, que completa la oferta del Spark EUV 100% eléctrico lanzado a mitad de año pasado.

El Captiva PHEV tiene un motor naftero de 1.5 litros asociado a un sistema eléctrico que cuenta con una batería de litio con tecnología LFP de 20,5 kWh de capacidad. El conjunto alcanza una potencia combinada de 204 CV con un torque de 310 Nm, y permite lograr una autonomía que supera los 1.000 kilómetros de marcha.

Pantalla central de 15,6" y doble cargador inalámbrico para telefonos celulares

El funcionamiento del sistema permite tener disponible una autonomía eléctrica de hasta 90 km bajo determinados parámetros de conducción. Ante una aceleración mayor o una demanda de potencia adicional, el motor térmico se conecta y ofrece la potencia necesaria a demanda del conductor.

La diferencia con los autos híbridos convencionales, es que esta batería de 20,5 kWh se recarga tanto por acción del motor de combustión interna del vehículo como por el uso del sistema regenerativo que recupera carga convirtiendo la energía cinética producida en frenado y desaceleración, pero además también se puede conectar a la red eléctrica a través de un cargador rápido de corriente continua tipo CCS2 o conectado a corriente con una potencia de hasta 6,6 kW.

Al ser un vehículo híbrido, el sistema de transmisión no es una caja convencional sino una automática denominada DHT (Dedicated Hybrid Transmission) que transmite la potencia únicamente a las ruedas delanteras del Captiva PHEV.

El Chevrolet Captiva PHEV tiene 2.80 metros de distancia entre ejes, una característica que contribuye a un andar más confortable en el interior

Equipamiento de confort y seguridad

El Captiva es un C-SUV de 4.74 metros de largo, 1.89 m de ancho, 1.67 m de alto y una distancia entre ejes de 2.80 m. Pesa 2.270 kg por efecto de la batería de gran capacidad, tiene un tanque de 53 litros y una capacidad de carga del baúl de 532 litros. El rodado es de 18 pulgadas con neumáticos 235/55/R18.

En su equipamiento interior se destacan el techo solar, pantalla central de 15,6” y cuadro de instrumentos digital de 8,8”, Control de Crucero adaptativo, Alerta de colisión frontal, freno autónomo de emergencia, Asistente de salida de carril con corrección de volante, indicador de distancia delantera, Control de salida descenso en pendiente y cámara 360°, y 6 airbags entre los frontales, laterales y de cortina.

El vehículo se vende con una garantía de 3 años o 100.000 km y 8 años o 160.000 km para la batería. Su precio en enero es de $52.740.900 y está disponible para compra también por plan de ahorro de 84 cuotas con el esquema de financiación 70/30 y cuota plana.