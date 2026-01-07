ANSES: cuándo cobro en enero 2026 si mi DNI termina en 2

ANSES difunde el cronograma de pagos enero 2026 con fechas y montos actualizados según terminación de DNI (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el nuevo cronograma de pagos para enero de 2026, dirigido a quienes tienen su DNI terminado en uno. El esquema contempla fechas precisas y montos actualizados para cada tipo de prestación, incluyendo jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, que se ajustan de manera automática según las variaciones recientes del Índice de Precios al Consumidor.

Los titulares de beneficios sociales y previsionales ya pueden acceder al calendario con las fechas en que podrán cobrar sus haberes durante enero de 2026, de acuerdo con la información oficial del ente. La llegada de 2026 incorpora aumentos mensuales definidos por la movilidad, con montos que reflejan la inflación registrada en los dos meses anteriores y la asignación de bonos extraordinarios en algunos casos.

Los incrementos en los pagos de los planes se aplican mediante el dato de la variación registrada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los dos meses previos. Según la normativa oficial, este sistema busca que los ingresos de los beneficiarios de ANSES acompañen la evolución de los precios, garantizando que jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los beneficiarios con la terminación del documento en 2 accederán al pago mensual el martes 13. Luego de conocerse el dato inflacionario del mes de noviembre, el haber será de $349.303,33, con el agregado de un bono extraordinario de $70.000. De este modo, el monto total ascenderá a $419.303,33.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

El pago de esta prestación para personas con DNI finalizado en 2 se llevará a cabo el lunes 26, al igual que beneficiarios con terminación en 3. El pago será de $2.350.453,71 sin ninguna suma adicional, ya que estas corresponden para aquellos que no superen el haber mínimo.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Quienes acceden a este beneficio y su documentación termine en 2, cobrarán el martes 13. Tras el aumento, el monto es de $125.529,58 por hijo y $408.697,46 en caso de hijo con discapacidad.

Asignación Por Embarazo

Beneficiarias cobrarán el plan social el miércoles 14. Con el número confirmado del IPC, el monto asciende hasta los $118.454,32. Para certificar que el pago es correcto, ANSES retiene $94.763,46, correspondiente al 20%, hasta que la libreta se presente.

La movilidad de ANSES se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor, ajustando mensualmente haberes y bonos por inflación (ANSES)

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Tanto los documentos con terminación en 2 como en 3, accederán al pago el jueves 15. El monto vigente se ajusta cada mes conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la normativa oficial.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

En este caso, los beneficiarios de esta prestación no cuentan con un día específico para la acreditación del dinero. El dinero se cobrará, para todos los DNI, entre el 12 de enero y el 12 de febrero. Los valores se fijan según la prestación y se ajustan por movilidad mensual.

Pensiones No Contributivas

Personas con documentos terminados en 2 y 3 recibirán sus haberes el lunes 12. El monto mínimo para el primer mes del año es de $244.523,04 y podrán contar con el pago de un bono extraordinario de $70.000. Así, el total a acreditar será de $314.523,04.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Al igual que las asignaciones de pago único, no existe una fecha pautada, sino que podrá pagarse entre el 9 de enero y el 12 de febrero. Los montos vigentes se actualizan según la normativa en curso para cada periodo.

Desempleo Plan 1 y Plan 2

Para el Plan 1, el pago será el viernes 23, mientras que los otros beneficiarios podrán recibir el dinero del 6 al 12 de enero, sin fecha exacta. Las prestaciones y sus respectivos incrementos se acreditarán conforme al mecanismo de movilidad mensual.