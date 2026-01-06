Economía

Nucleoeléctrica Argentina alcanzó un nuevo récord de generación nuclear

El registro operativo correspondiente a 2025 y muestra que la compañía logró superar la marca histórica establecida al año anterior

Guardar
El reactor en la planta
El reactor en la planta de energía nuclear Atucha II en Zárate (REUTERS/Marcos Brindicci/Archivo)

Por segundo año consecutivo, Nucleoeléctrica Argentina estableció un récord anual en la generación de energía nuclear, consolidando su relevancia en el sistema energético nacional y apuntalando el crecimiento de Argentina como un actor destacado en materia de producción eléctrica.

“Estos resultados reflejan el alto nivel de confiabilidad y desempeño operativo de las centrales nucleares argentinas, y subrayan el compromiso de Nucleoeléctrica con la excelencia operativa, la generación eficiente y la seguridad en el suministro eléctrico”, destacó la empresa del estado que preside Demian Reidel.

Reidel, quien fue preside el Consejo de Asesores de Javier Milei, es físico del Instituto Balseiro, Doctor en Economía por la Universidad de Harvard, y Magíster en Matemática Financiera por la Universidad de Chicago. es el autor del nuevo Plan Nuclear Argentino, que la empresa define como “una hoja de ruta estratégica para el desarrollo del sector nuclear nacional”.

Durante el año 2025, la generación neta anual de Nucleoeléctrica alcanzó los 10.760.572 megavatios-hora (MWh), superando la marca previa de 10.449.015 MWh registrada en 2024, según informó la propia empresa. A este hito se sumaron avances significativos en los proyectos de expansión y modernización de sus instalaciones, destinados a fortalecer la seguridad energética argentina durante las próximas décadas.

En el cierre del periodo, resultados individuales en las plantas operadas por Nucleoeléctrica también evidenciaron récords históricos.

Demian Reidel, presidente de Nucleoeléctrica
Demian Reidel, presidente de Nucleoeléctrica

La Central Nuclear Embalse logró una producción de 5.352.203 MWh, que supera al récord anterior de 5.224.058 MWh registrado en 2023. Al mismo tiempo, la Central Nuclear Atucha II generó 5.408.370 MWh, dejando atrás los 5.200.490 MWh de 2016.

“El récord de generación y el avance sostenido de estos proyectos estratégicos reafirman el aporte de Nucleoeléctrica al crecimiento del país, fortaleciendo la seguridad energética nacional y consolidando la energía nuclear como una fuente confiable, eficiente y de base para el sistema eléctrico argentino”, remarcó la empresa.

En paralelo al crecimiento en generación, la compañía impulsa proyectos estratégicos de relevancia nacional. Entre ellos destaca el Proyecto de Extensión de Vida de la Central Nuclear Atucha I; a un año del inicio de la parada programada, este trabajo presenta un avance del 48% en la modernización de sistemas críticos. El objetivo, como sostiene Nucleoeléctrica, es permitir que Atucha I continúe suministrando electricidad confiable durante dos décadas más y refuerce su papel como una de las fuentes energéticas de base del país.

La central de Embalse
La central de Embalse

Otra de las iniciativas en curso es el Proyecto de Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados (ASECG II) en Atucha II, que ya se encuentra en un 38% de desarrollo. Esta obra, de acuerdo con la empresa, resultará fundamental para garantizar la continuidad de las operaciones y una gestión segura del combustible utilizado, conforme a estándares internacionales.

Nucleoeléctrica administra las operaciones de las tres centrales nucleares en funcionamiento a nivel nacional: Atucha I, Atucha II y Embalse. Además, gestiona la venta de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista argentino y los proyectos vinculados con la operación regular de estas plantas, así como las iniciativas relacionadas con futuras centrales nucleares en el país.

Se trata de una sociedad anónima cuyo capital social accionario se encuentra distribuido entre el Ministerio de Economía de la Nación (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina, Emarsa, (1%).

Temas Relacionados

Nucleoeléctrica ArgentinaGeneración de energía nuclearCentral Nuclear Atucha IICentral Nuclear EmbalseAtucha IEnergía eléctricaSeguridad energéticaProyecto de Extensión de Vida de la Central Nuclear Atucha IProyecto de Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles GastadosÚltimas noticias

Últimas Noticias

El BCRA compró dólares por segundo día consecutivo y sumó USD 83 millones

La entidad monetaria suma compras por más de USD 100 millones en las últimas dos ruedas, en provecho de una importante recuperación del volumen en el segmento de contado. El tipo de cambio bajó a $1.490 en el Banco Nación

El BCRA compró dólares por

Un municipio bonaerense aumentó 100% la tasa vial y generó un fuerte rechazo en el campo

La decisión oficial disparó la polémica entre dirigentes rurales, que denuncian abandono de la red y falta de diálogo institucional

Un municipio bonaerense aumentó 100%

Crisis láctea: la producción es récord, pero la rentabilidad sigue en rojo y cada vez son más las empresas en problemas

La elaboración de leche marcó uno de los niveles más altos de los últimos años, pero la caída del precio real, la sobreoferta y el ajuste financiero empujan a firmas y tambos a la crisis. Una nueva firma entró en concurso de acreedores

Crisis láctea: la producción es

A menos de un año de su llegada, el mayor exchange cripto de EEUU dejará de operar en Argentina: los motivos

“Se trata de una pausa deliberada que nos permite reevaluar y fortalecer nuestro enfoque, para poder regresar con una oferta de productos más sólida y sostenible para el mercado”, dijo Coinbase

A menos de un año

Por qué cada vez hay menos turistas extranjeros en la Argentina, más allá del valor del dólar

Los bajos niveles de turismo receptivo no solo se vinculan con el tipo de cambio, sino también con déficits estructurales que, a su vez, impactan en todos los sectores de la economía, según un informe privado

Por qué cada vez hay
DEPORTES
Las perlitas de la entrevista

Las perlitas de la entrevista a Messi: sus programas de TV favoritos, el trago que hizo furor y cómo lo “encandiló” Charly García

Un legendario entrenador dejó a Argentina fuera de los candidatos a ganar el Mundial 2026: sus selecciones elegidas

Lamine Yamal mostró la intimidad de su encuentro con Novak Djokovic en Dubai: el pedido del tenista que lo sorprendió

Las razones detrás del “equipo alternativo” que tendrá Argentina en la serie de Copa Davis ante Corea del Sur

Seis renovaciones, un refuerzo abrochado y el conflicto con una de las promesas: el mercado de Independiente

TELESHOW
Gloria Carrá se sinceró sobre

Gloria Carrá se sinceró sobre el vínculo de Ángela Torres y Marcos Giles: “Me gustan como pareja, son divinos”

El Hospital Alemán confirmó el alta del chef Christian Petersen a través de un parte médico

Christian Petersen recibió el alta luego de casi un mes internado

La felicidad de Jimena Barón por el logro con su pareja: “Todavía no caigo”

Quiénes son los primeros invitados del año de Mirtha Legrand y Juana Viale

INFOBAE AMÉRICA

La cárcel de los presos

La cárcel de los presos más célebres de Estados Unidos: quiénes pasaron por el MDC de Brooklyn, donde está detenido Nicolás Maduro

El enigma de Pa 30, la supernova que desafía la física y podría reescribir la historia de las estrellas

El conflicto diplomático entre China y Japón escala con nuevas restricciones comerciales

La dictadura de Nicaragua apresa a quienes celebren la captura de Nicolás Maduro

La Unión Europea propone desbloquear 45.000 millones de euros para calmar las protestas agrícolas contra el acuerdo con el Mercosur