Nucleoeléctrica Argentina alcanzó un nuevo récord de generación nuclear

El reactor en la planta de energía nuclear Atucha II en Zárate (REUTERS/Marcos Brindicci/Archivo)

Por segundo año consecutivo, Nucleoeléctrica Argentina estableció un récord anual en la generación de energía nuclear, consolidando su relevancia en el sistema energético nacional y apuntalando el crecimiento de Argentina como un actor destacado en materia de producción eléctrica.

“Estos resultados reflejan el alto nivel de confiabilidad y desempeño operativo de las centrales nucleares argentinas, y subrayan el compromiso de Nucleoeléctrica con la excelencia operativa, la generación eficiente y la seguridad en el suministro eléctrico”, destacó la empresa del estado que preside Demian Reidel.

Reidel, quien fue preside el Consejo de Asesores de Javier Milei, es físico del Instituto Balseiro, Doctor en Economía por la Universidad de Harvard, y Magíster en Matemática Financiera por la Universidad de Chicago. es el autor del nuevo Plan Nuclear Argentino, que la empresa define como “una hoja de ruta estratégica para el desarrollo del sector nuclear nacional”.

Durante el año 2025, la generación neta anual de Nucleoeléctrica alcanzó los 10.760.572 megavatios-hora (MWh), superando la marca previa de 10.449.015 MWh registrada en 2024, según informó la propia empresa. A este hito se sumaron avances significativos en los proyectos de expansión y modernización de sus instalaciones, destinados a fortalecer la seguridad energética argentina durante las próximas décadas.

En el cierre del periodo, resultados individuales en las plantas operadas por Nucleoeléctrica también evidenciaron récords históricos.

Demian Reidel, presidente de Nucleoeléctrica

La Central Nuclear Embalse logró una producción de 5.352.203 MWh, que supera al récord anterior de 5.224.058 MWh registrado en 2023. Al mismo tiempo, la Central Nuclear Atucha II generó 5.408.370 MWh, dejando atrás los 5.200.490 MWh de 2016.

“El récord de generación y el avance sostenido de estos proyectos estratégicos reafirman el aporte de Nucleoeléctrica al crecimiento del país, fortaleciendo la seguridad energética nacional y consolidando la energía nuclear como una fuente confiable, eficiente y de base para el sistema eléctrico argentino”, remarcó la empresa.

En paralelo al crecimiento en generación, la compañía impulsa proyectos estratégicos de relevancia nacional. Entre ellos destaca el Proyecto de Extensión de Vida de la Central Nuclear Atucha I; a un año del inicio de la parada programada, este trabajo presenta un avance del 48% en la modernización de sistemas críticos. El objetivo, como sostiene Nucleoeléctrica, es permitir que Atucha I continúe suministrando electricidad confiable durante dos décadas más y refuerce su papel como una de las fuentes energéticas de base del país.

La central de Embalse

Otra de las iniciativas en curso es el Proyecto de Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados (ASECG II) en Atucha II, que ya se encuentra en un 38% de desarrollo. Esta obra, de acuerdo con la empresa, resultará fundamental para garantizar la continuidad de las operaciones y una gestión segura del combustible utilizado, conforme a estándares internacionales.

Nucleoeléctrica administra las operaciones de las tres centrales nucleares en funcionamiento a nivel nacional: Atucha I, Atucha II y Embalse. Además, gestiona la venta de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista argentino y los proyectos vinculados con la operación regular de estas plantas, así como las iniciativas relacionadas con futuras centrales nucleares en el país.

Se trata de una sociedad anónima cuyo capital social accionario se encuentra distribuido entre el Ministerio de Economía de la Nación (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina, Emarsa, (1%).