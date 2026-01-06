Las ventas de motos 0 km crecieron más de 33% en 2025: qué modelo se quedó con el primer puesto

Las motos recuperaron el mercado que se había frenado en julio y agosto y cerraron el 2025 con más de 650.000 unidades (Foto: Shutterstock)

La estacionalidad terminó ganándole a la incertidumbre política y económica, y 2025 cerró con un crecimiento de 33,8% de las ventas de motos nuevas. Además, destacó la performance de diciembre, ya que los meses de clima cálido son propicios para las actividades al aire libre y los viajes recreativos, y eso suele reflejarse en el mercado de las 2 ruedas, que contrariamente al de los autos, acostumbra tener un cierre de año en asenso para el patentamiento de unidades 0 km.

Según el informe del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA), en el último mes del año se vendieron 60.078 unidades, lo que representa un 150% más que en el mercado del automóvil que cerró 2025 con 23.997 vehículos. Este número es un 15% mejor que el de noviembre de este año y un 20% superior al de diciembre del año anterior.

El dato contrasta con lo que se había registrado en los meses previos, ya que en noviembre habían sido 45.004 contra 34.905, en octubre 61.120 contra 51.982, y en septiembre se habían vendido 59.056 motos y 55.827 autos. En agosto y julio, de hecho, se habían vendido más autos que motos, lo que había generado una gran preocupación en el sector de las motocicletas.

El mercado de las motos superó las 60.000 unidades por segunda vez en el año y superó por un 150% las ventas de autos 0km en diciembre

Con las variables económicas en calma y la proximidad de las vacaciones, el número de diciembre permitió que el mercado de las 2 ruedas supere en el acumulado del año al de automóviles, con 650.325 unidades contra los 612.178 autos y vehículos utilitarios 0 km. El crecimiento registrado de las ventas alcanzó en 2025 el 33,8% respecto a los 12 meses de 2024.

“Estos resultados son un hito para nuestra industria y hemos superado nuestras propias expectativas. Son resultados del trabajo en conjunto de toda la cadena de valor: fabricantes, distribuidores, concesionarios y proveedores”, destacó Federico H. Vacas, presidente de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM).

El ejecutivo señaló que “es fundamental seguir ampliando el acceso al crédito, promover la movilidad sostenible y mantener planes de inversión que fortalezcan la industria". "La moto es hoy la solución de movilidad que los argentinos necesitan, y debemos seguir trabajando para que sea cada vez más accesible y sustentable”, sumó Vacas.

Nuevas tendencias del mercado

En el análisis del mercado, Honda ganó el año con 119.004 y un crecimiento del 15,5%, que fue menor al de sus competidores pero que le permitió cerrar el ejercicio controlando las ventas del mercado argentino.

La segunda marca en mayor cantidad de ventas fue Motomel con 87.290 unidades y una suba del 24,9% interanual; en tanto que Gilera se convirtió en la marca que más creció durante el año pasado al alcanzar las 81.778 con un 59,2% de alza en los patentamientos.

Los cinco fabricantes que más motos vendieron se completaron con Coven y Zanella, quiénes quedaron muy cerca entre sí con 60.920 y 60.454 ventas respectivamente, aunque con un mayor crecimiento de esta última marca, que subió en 12 meses un 39,6%.

En el ranking de los modelos más vendidos del año, la Gilera Smash fue el más claro argumento para entender el crecimiento de la marca en 2025, ya que se quedó con el título de la moto más vendida del año con 58.402 motos vendidas y desplazando a la Honda Wave, al segundo puesto por 2.183 motos de diferencia luego de registrar ventas por 56.283 unidades 0 km.

El resultado implica no sólo ganarle a la moto que más se vendió en el mercado el año anterior, sino en los últimos 4 años, ya que la Honda Wave fue la referencia de ventas desde 2021. Ese año fue muy parejo, ganando la Wave a la Smash con 38.832 y 38.722 respectivamente.

Pero desde 2022 tomó una gran distancia gracias a ser el modelo con mayor cantidad de integración de partes nacionales y no depender tanto de la importación y las autorizaciones del Gobierno para acceder a Mercado Libre de Cambios (MLC) que permitiera importar unidades.

De esta manera, la Honda Wave patentó 47.896 unidades contra 33.545 de la Gilera, en 2023 51.171 contra 35.426, y en 2024 fueron 51.596 de la Honda contra un nuevo escolta, la Motomel B110 que llegó a 41.152 motos, desplazando a la Smash al tercer puesto con 36.970 unidades.

Detrás de los dos grandes contendientes del mercado de las motos CUB 110 desde que empezó la década, el tercer lugar quedó para la Keller KN110 con 47.944 motos vendidas, por delante de Motomel B110 con 47.273, y Corven Energy 110 con 37.252 unidades en el año.