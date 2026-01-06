El precio de uno de los metales con más potencial de la minería argentina se disparó en medio de la tensión global

Los futuros a tres meses avanzaron hasta un 3,1% y alcanzaron un récord de USD 13.387,50 por tonelada en Londres (Bloomberg)

El cobre extendió un fuerte repunte después de superar por primera vez los USD 13.000 por tonelada, a medida que los inversionistas apuestan por un mercado más ajustado y un mayor apetito por el riesgo en los mercados financieros en general.

Los futuros a tres meses avanzaron hasta un 3,1% y alcanzaron un récord de USD 13.387,50 por tonelada en Londres el martes, superando el máximo establecido el lunes. Las expectativas de que la administración Trump pueda introducir un arancel al metal refinado han atraído enormes volúmenes de inventarios hacia Estados Unidos, lo que podría dejar al resto del mundo con escasez mientras los mineros luchan por aumentar la producción.

“Los inventarios solían actuar como un amortiguador, pero ahora están atrapados en Estados Unidos”, dijo Li Xuezhi, jefe de investigación de Chaos Ternary Futures. “Así que el amortiguador desapareció y todos tendrán que salir corriendo”.

Los metales básicos han tenido un comienzo muy sólido en 2026, con el índice LMEX, que sigue a los seis principales —incluido el cobre—, subiendo al nivel más alto desde marzo de 2022, cuando el sector alcanzó su máximo. El metal rojo —utilizado en cables y alambres— ya acumula una ganancia de más del 20% desde finales de noviembre, mientras que el aluminio repuntó hasta el nivel más alto en más de tres años.

Trump ordenó al Departamento de Comercio entregar una actualización sobre los mercados de cobre en Estados Unidos para finales de junio próximo (Oliver Bunic/Bloomberg)

El presidente Donald Trump impulsó una carrera para enviar cobre a Estados Unidos en la primera mitad del año pasado, antes de optar por eximir al metal refinado de los aranceles, lo que provocó una pausa. La operación se reactivó en meses recientes, ya que un plan para revisar nuevamente la cuestión de los gravámenes hizo que los precios locales volvieran a cotizar con prima. Las importaciones estadounidenses de cobre en diciembre saltaron al nivel más alto desde julio.

“La lógica detrás de este repunte se mantiene”, dijo Li. “Necesitamos seguir la tendencia y no obsesionarnos con los niveles absolutos de precios”.

Los mercados bursátiles también han repuntado desde el inicio del nuevo año, con inversionistas que en gran medida dejaron de lado las tensiones en Venezuela para extender un mercado alcista de tres años impulsado por la demanda de acciones vinculadas a la tecnología y la inteligencia artificial. El debilitamiento del dólar también ha dado impulso al cobre y a otras materias primas cotizadas en la divisa, a medida que los inversionistas se han volcado a la llamada operación de depreciación.

La tensión global disparó el precio (REUTERS/Maxwell Briceno)

La perspectiva de restricciones a las importaciones estadounidenses, junto con el optimismo sobre la demanda dado el papel del cobre en sectores de alto crecimiento como las energías renovables, los centros de datos y las redes eléctricas, ha alimentado una ola de proyecciones optimistas. Entre ellas, Kostas Bintas, jefe de metales de alto perfil en Mercuria Energy Group Ltd., advirtió en una entrevista en noviembre que la carrera por importar dejaría al resto del mundo sin cobre, y predijo que “este es el grande” para los alcistas.

Momento de decisión

Trump ordenó al Departamento de Comercio entregar una actualización sobre los mercados de cobre en Estados Unidos para finales de junio próximo, momento en el que se espera una decisión sobre aranceles al metal refinado. El departamento había propuesto anteriormente un gravamen del 15% a partir de 2027, que aumentaría al 30% en 2028, pero la Casa Blanca no ha confirmado esas fechas.

La cantidad de cobre almacenada actualmente en Estados Unidos se ha disparado, con volúmenes en bodegas supervisadas por Comex que ya superan el medio millón de toneladas cortas tras 44 días consecutivos de entradas netas. El tonelaje en los almacenes de la LME casi se ha reducido a la mitad en el último año, aunque sigue siendo superior a un mínimo reciente registrado en junio.

Mientras tanto, otros indicadores de la LME apuntan a un mercado del cobre más ajustado. Los precios spot cotizan con una prima de alrededor de USD 39 por tonelada frente a los futuros a tres meses, una estructura en backwardation que apunta a tensiones de oferta a corto plazo. En Comex, el descuento de los futuros cercanos frente a los contratos más lejanos se ha ampliado en meses recientes, lo que refleja el excedente de inventarios.

El cobre también ha recibido apoyo en el último año por una serie de accidentes que detuvieron la producción o frenaron el crecimiento en algunas de las minas más grandes del mundo. Al mismo tiempo, las fundiciones han enfrentado presión de los mineros para aceptar tasas de procesamiento en niveles récord a la baja, ya que luchan por conseguir suficiente materia prima, otra señal de tensión en la oferta.

Las ganancias en los metales también reflejan en parte un cambio en el trasfondo geopolítico que podría derivar en cadenas de suministro más fragmentadas a más largo plazo. La reciente captura por parte de Estados Unidos del líder venezolano Nicolás Maduro mostró la redefinición del orden mundial por parte de Trump, un impulso que también incluye esfuerzos estadounidenses por asegurar el acceso a materias primas.

Aun así, el repunte récord del cobre parece “incongruente” en relación con el estado de la oferta y la demanda globales y los mercados físicos spot , dijo Duncan Hobbs, jefe de investigación de Concord Resources Ltd. “Se trata de suministro crítico y seguridad de las cadenas de suministro, con un nuevo orden mundial puesto de relieve por los acontecimientos en Venezuela”.

Goldman Sachs dijo que se mantiene optimista respecto al cobre, según una nota. El banco espera que los precios elevados se sostengan dada la limitada expansión de la oferta. “Los comentarios recientes de sectores downstream chinos sugieren que no hubo una destrucción notable de pedidos pese a los precios elevados”, señaló.

El cobre subía un 0,9% hasta los USD 13.100 por tonelada a las 9:59 am en Londres, tras un avance de más del 4% el lunes. Los otros cinco metales básicos también registraron ganancias, con el níquel subiendo más del 5% y el estaño avanzando un 3,4 por ciento.

Con información de Bloomberg