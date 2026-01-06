Economía

Crítico festejo por Reyes: el consumo creció apenas 0,5%, pero el ticket promedio se derrumbó

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la celebración estuvo condicionada por ingresos ajustados, la cercanía con otras fechas de gasto y la competencia del canal online

Las ventas de los comercios minoristas por la llegada de los Reyes Magos crecieron 0,5% a precios constantes, si se compara con la misma fecha del año pasado. Sin embargo, este año la tradicional festividad estuvo marcada por un consumo débil, con bajo ticket promedio y caídas reales en todos los rubros, a pesar del predominio de acciones comerciales agresivas como descuentos, promociones y financiamiento en cuotas.

Según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas fueron en su mayoría de moderadas a mínimas, con fuerte uso de tarjetas de crédito, casi nulo efectivo y un ticket promedio de $36.656. “En muchos rubros, la celebración de Reyes resultó irrelevante o inexistente”, señaló la entidad.

Si se compara el ticket promedio de 2026 con el del año pasado, el resultado muestra una caída real del 41,9%. Esto quiere decir que, aunque se vendieron más unidades, las transacciones se hicieron a un menor valor por compra. Entonces, el mayor dinamismo en las cantidades no se tradujo en un aumento del gasto, sino en la elección de regalos más económicos en comparación con 2025.

De acuerdo con el relevamiento de la CAME, el Día de Reyes dejó un desempeño por debajo de las expectativas en la mayoría de los comercios. El 82,2% de los locales señaló que el resultado fue peor o igual a lo esperado, aunque un 17,8% manifestó haber vendido menos de lo previsto.

El organismo aclaró que el escaso impacto de la fecha estuvo atravesado por un menor poder de compra, la cercanía con otras fechas de gasto y competencia del canal online.

Luego de una Navidad en la que las ventas repuntaron únicamente un 1,3% y en gran parte estuvieron impulsadas por descuentos y promociones, las pymes replicaron la receta para Reyes. A pesar de la amplia disponibilidad de beneficios disponibles durante la fecha, como la aceptación de casi todas las tarjetas, promociones bancarias y planes de hasta 6 y 12 cuotas sin interés, “el impacto comercial fue limitado”, resaltó CAME.

Los sectores que cayeron

En comparación con la Navidad, el consumo general de esta fecha fue más cauteloso, y, en varios rubros, Reyes tuvo un desempeño débil o inexistente.

De todos los sectores que analizó la CAME entre el 4 y el 5 de enero de 2026 entre más de 200 comercios de 30 ciudades del país, tres registraron incrementos en sus ventas, mientras que dos mostraron una caída en comparación con el mismo periodo de 2025.

La baja mas profunda se dio en indumentaria, con una caída del 2,5%, lo que la colocó como el rubro con peor desempeño relativo en Reyes 2026. Los comercios coincidieron en que esta no es una fecha relevante para este sector, dado que, generalmente, el gasto en ropa se realiza en Navidad. Entonces, las promociones, como descuentos en efectivo, 2x1 o rebajas por cantidad no lograron generar un repunte sostenido.

Las ventas del rubro de calzado y marroquinería también cayeron. La baja interanual fue del 1,1%, por lo que el desempeño del sector fue discreto y similar al de un día normal.

Repunte frágil

Por el contrario, el rubro librerías creció 5%. Pese a esta alza, los comerciantes describieron un escenario frágil en el que hubo más consultas que compras efectivas y una fuerte sensibilidad al precio.

Las otras dos categorías que tuvieron números en verde fueron las de equipos de audio y video, celulares y accesorios, con un alza del 1,1% y juguetería, que tuvo un desempeño levemente positivo pero moderado del 0,9%. En este último caso, varios encuestados señalaron que, aunque se vendieron más unidades, el importe real del regalo fue inferior al del año pasado.

