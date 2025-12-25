Economía

Las ventas minoristas por Navidad subieron 1,3% frente al año pasado gracias a los descuentos y promociones

Las pymes lograron un leve repunte en la comercialización con una campaña agresiva de acciones comerciales en un contexto de marcada austeridad

Las ventas navideñas en los comercios minoristas pymes subieron 1,3% en comparación a igual fecha del año pasado. El aumento se da en gran medida por la fuerte campaña de promociones. Sin embargo, la mayoría de los comerciantes asegura que si bien la celebración ayudó a apuntalar la actividad del mes, no produjo un cambio sustancial.

“La Navidad 2025 se caracterizó por una alta implementación de acciones comerciales, alcanzando al 89,3% de los establecimientos. No obstante, el consumo reflejó una marcada austeridad y dependencia del crédito debido al nivel de endeudamiento y la retracción del poder adquisitivo de los hogares”, señaló el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Aunque los precios mostraron una mayor previsibilidad, el consumo se orientó hacia productos de menor costo y promociones puntuales. La demanda estuvo impulsada por opciones de financiamiento en cuotas y, en ciertas provincias, por el efecto de bonos locales que ayudaron a mitigar la caída del poder adquisitivo.

El gasto promedio por compra alcanzó los $36.266, con el monto más elevado en calzado y marroquinería ($60.041) y el más bajo en librerías ($34.484).

En cuanto a la incidencia de la actividad navideña en el balance comercial del mes, el 40,9% de los consultados por CAME manifestó que las ventas “sumaron, pero no cambiaron el panorama”.

Por su parte, el 31,1% de los comercios sostuvo que “tuvieron un impacto moderado en las ventas mensuales”, mientras que un 21,9% de la muestra consideró que “fueron claves para impulsar las ventas del mes”. El 6,1% restante indicó que no tuvieron impacto.

El 32,7% de los comerciantes consideró que las ventas superaron o estuvieron por encima de sus expectativas, a la vez que el 21,4% manifestó un desempeño inferior al esperado. El 45,9% restante indicó que los resultados se ajustaron a lo previsto.

Por sectores

De los 6 grandes rubros relevados, crecieron Perfumería (+27,8), Calzado y marroquinería (+3,3%) e Indumentaria (+1,3%). En cambio, cayeron Librería (-1,4%), Equipos de audio y video, celulares y accesorios (-4%) y Juguetería (-6,6%).

Indumentaria

El rubro mostró una suba interanual del 1,3% a precios constantes, aunque la mejora estuvo atravesada por un consumo todavía debilitado. Desde CAME señalaron que la actividad estuvo condicionada por la pérdida de poder adquisitivo y el endeudamiento de los hogares, lo que limitó el alcance de las compras.

Si bien el movimiento superó el promedio del mes por factores estacionales, el resultado final quedó “por debajo de las expectativas iniciales”. Las ventas se concentraron en locales con financiación en tarjetas de crédito, entre 3 y 12 cuotas, y promociones bancarias puntuales.

Persistió, además, una brecha competitiva frente a las grandes marcas, especialmente en la amplitud de descuentos y en las facilidades de pago ofrecidas.

Equipos de audio, video, celulares y accesorios

Las ventas retrocedieron 4% interanual a precios constantes, con un ticket promedio de $47.088. El comportamiento del consumidor fue selectivo y se focalizó principalmente en telefonía móvil y productos en oferta.

Según CAME, la apertura de importaciones y la merma del poder de compra afectaron el nivel de operaciones, que terminó ubicándose por debajo de lo previsto para la fecha.

La actividad dependió en gran medida de financiación en seis cuotas sin interés y de descuentos por pago al contado. Aun con el impulso de promociones locales, predominó una lógica de compra asociada a bienes de necesidad inmediata.

Calzado y marroquinería

El sector registró un crecimiento del 3,3% a precios constantes, con un ticket promedio de $60.041. La mayor parte de las ventas se concentró el 23 de diciembre, con una marcada preferencia por productos de menor valor.

Desde la entidad empresaria indicaron que la dinámica comercial estuvo atada al financiamiento en cuotas y al uso de bonos provinciales, ante la escasa efectividad de promociones que exigían montos mínimos de compra. El nivel de actividad se sostuvo mediante condiciones comerciales más flexibles y descuentos directos por pago en efectivo.

Perfumería

Perfumería fue uno de los rubros con mejor desempeño, con un alza del 27,8% interanual a precios constantes y un ticket promedio de $48.414. El pico de actividad se dio en un lapso de cinco días, especialmente entre el 22 y el 24 de diciembre.

CAME destacó que el hecho de que la víspera de Navidad cayera un miércoles permitió extender la oferta comercial, acompañada por programas de financiación bancaria. También se observó una recuperación en la demanda de fragancias importadas y un sostenimiento de las ventas a lo largo del mes, en contraste con periodos anteriores.

Juguetería

Las ventas del sector descendieron 6,6% a precios constantes, con un ticket promedio de $48.800. La facturación se vio afectada por la competencia de canales de bajo costo, que limitaron el volumen de operaciones.

Para sostener la actividad, los comercios recurrieron a descuentos por pago contado de entre 15% y 50%, además de financiación en 6 cuotas sin interés.

Si bien los eventos locales incrementaron la circulación de público en los centros comerciales, el impacto no alcanzó para compensar el resultado negativo del año. Predominaron las compras con tarjeta de crédito y promociones bancarias específicas.

Librería

El rubro librería registró una baja del 1,4% interanual a precios constantes, con un ticket promedio de $34.484. La mayor parte de la actividad se concentró en la última semana, impulsada por la demanda estacional y por quienes adelantaron compras vinculadas al inicio del ciclo lectivo mediante acuerdos institucionales.

La financiación en tres cuotas sin interés y el uso de bonos provinciales ayudaron a sostener las ventas en un contexto de consumo restringido. No obstante, la facturación final quedó por debajo de lo esperado, afectada por el desplazamiento hacia formatos digitales y por operaciones de bajo valor unitario, acompañadas de descuentos por pago en efectivo.

