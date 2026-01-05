Represas del Comahue: las energéticas empezaron a pagar y los USD 700 millones podrían estar disponibles para los vencimientos de deuda del viernes

Fuentes oficiales del Ministerio de Economía indicaron que podrían ingresar los dólares de la concesión de Comahue antes del viernes.

Los días disponibles son pocos y todavía no se cuentan con todos los dólares necesarios para afrontar los vencimientos previstos para el próximo 9 de enero por USD 4.200 millones. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, podría obtener un respaldo de último minuto a través del proceso de privatizaciones, mediante el ingreso de dólares provenientes de la transferencia de acciones y las concesiones de las hidroeléctricas del Comahue.

“Esta semana va a estar el pago”, confirmaron fuentes del Gobierno involucradas en la operación ante la consulta de Infobae sobre cuando ingresarían los USD 700 millones de la operación de las represas.

A la par, según comentaron a este medio fuentes de dos de las empresas intervinientes, mañana, martes 6 de enero, es la fecha límite para poder realizar la transferencia de los USD 700 millones. Lo que acercaría al ministro Caputo respecto a los dólares que le faltan para el viernes.

“Nosotros transferimos hoy (lunes 5 de enero) casi la totalidad del monto. Te diría más del 90%”, comentó una fuente de las tres empresas involucradas en la concesión (Central Puerto, Edison SAU y BML Inversora SAU). “El plazo para pagar es el martes 6 de enero”, remarcó. Una segunda voz de otra de las compañías comentó a Infobae que efectuará el pago mañana.

El jueves 8 de enero es la toma de posesión de las Hidroeléctricas del Comahue por parte de las tres empresas que ganaron la concesión.

Según pudo saber Infobae, el plazo original para realizar el pago era este lunes, pero luego se extendió hasta el martes 6 con la posibilidad de realizarlo en dólares como en pesos. Aunque en este último caso se debía analizar a qué cotización se tomaba.

Al pasado lunes 29 de diciembre, último dato oficial disponible, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eran de USD 1.963,48 millones, por lo que al ministro Caputo le faltaba reunir más de la mitad. Pero con el ingreso de los dólares de Comahue antes del viernes cambia el escenario: ahora lo que necesita conseguir menos. Si se parte de los USD 1.963,48 millones de depósitos del Tesoro más los USD 700 millones, Caputo tiene que conseguir para el viernes USD 1.536,52 millones, para lo que tiene diferentes alternativas.

Las opciones para los dólares que faltan

Sobre el cierre de la semana pasada, creció la versión de que el equipo económico estaría negociando un préstamo con bancos internacionales por USD 2.000 millones. Es una de las alternativas que el ministro Caputo, pero sobre todo el presidente Javier Milei, pusieron sobre la mesa cuando se los consultó sobre cómo iban a pagar los primeros compromisos financieros en moneda extranjera de 2026.

Sin embargo, no es la única alternativa que tiene el titular del Palacio de Hacienda para conseguir los dólares que le faltan, sino que cuenta con el swap con Estados Unidos y China, como también con la posibilidad de obtener “refinanciamiento el mismo día” del vencimiento.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que no hay preocuparse por los vencimientos de enero frente a las opciones de financiamiento que hay disponibles.

Del swap por USD 20.000 millones con Estados Unidos, Argentina solo activó USD 2.534 millones (según el Exchange Stabilization Fund (ESF) del Departamento del Tesoro norteamericano), por lo que aún le quedan disponibles USD 17.466 millones. Mientras que del swap con China restan unos USD 18.291 millones.

De todas las alternativas que fueron enumeradas por el ministro en una entrevista que dio en el streaming La Casa, la del “refinanciamiento el mismo día” fue la que dio lugar a que surgiera la versión de otra colocación en el mercado de capitales local o incluso en la arena internacional.

No obstante, el propio Caputo desechó esta última oportunidad. “Vamos a tratar de que no haya emisión. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Creemos que sí”, replicó el funcionario en su cuenta de X ante la consulta de un seguidor. Minutos más tarde, Milei reposteó la afirmación del ministro, en una señal de respaldo político a la estrategia oficial.

En respuesta a otra consulta, el jefe de la cartera económica planteó que “es muy difícil que un país pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado. Este es un punto central de mediano y largo plazo. Este gobierno, más allá de tener que lidiar con la coyuntura de corto plazo, está tratando de sentar las bases para que este período de crecimiento sea de largo plazo”.