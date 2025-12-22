Economía

El Estado firmó los nuevos contratos de las represas patagónicas: quiénes son los “dueños” de las hidroeléctricas del Comahue

La transferencia de acciones y concesiones de Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados marca una etapa clave en la reconfiguración del sector energético. Por la licitación se recaudaron unos USD 706 millones

Hidroeléctricas del Comahue
Hidroeléctricas del Comahue

El Estado Nacional concretó la firma de contratos para la transferencia de acciones y concesión de las represas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados en la región del Comahue. Este paso, previsto en el cronograma oficial, marca el inicio de la transición operativa hacia las empresas adjudicatarias y sitúa el proceso de privatización en su fase final.

El proceso licitatorio arrojó un resultado económico que garantiza ingresos por USD 706.885.298,49 para el Estado Nacional, cifra que surge de las ofertas presentadas por las ocho empresas participantes y refleja una valorización relevante de activos estratégicos del sistema energético.

Durante la firma participaron la secretaria de Energía de la Nación, María del Carmen Tettamanti, el subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo, los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto a representantes de las empresas adjudicatarias, quienes rubricaron los contratos correspondientes a cada concesión.

“El procedimiento se desarrolló bajo un marco de transparencia, reglas claras y seguridad jurídica, factores que permitieron una amplia participación empresaria y confirmaron el interés del sector privado en invertir, operar y modernizar uno de los complejos hidroeléctricos más relevantes del país”, dijeron las autoridades en un comunicado.

A partir de la formalización de los contratos, los nuevos concesionarios deberán cumplir con compromisos de inversión, mantenimiento y modernización, asegurando la continuidad y mejora del servicio hidroeléctrico.

Desde la privatizaciones, en los ‘90, Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila fueron operadas por AES, Enel, Aconcagua y Central Puerto, respectivamente.

Quien es quién

Cerros Colorados/Planicie Banderita

Fue el proceso más largo y tuvo una surte de “segunda vuelta” con nuevas presentaciones de ofertas. Finalmente, se la quedó Edison Inversiones (que desempató con BML).

El grupo Edison está integrado por los hermanos Neuss, Inverlat Investments –dueños de Havanna, KFC, Wendy’s y la empresa eléctrica de Río Negro, entre otras inversiones– y de Rubén Chernajovsky y Luis Galli, fundador y presidente de Grupo Newsan. Pagaron 64 millones.

Rubén Chernajovsky, uno de los
Rubén Chernajovsky, uno de los inversores de Edison

La división energética de la firma ya había adquirido este año la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), la Empresa Jujeña de Energía (EJESA), Líneas de Transmisión del Litoral (LITSA) y la generadora hidroeléctrica CEMPPSA en Mendoza.

Alicurá

También fue para Edison por USD 162 millones. La filial argentina de la estadounidense AES, era la concesionaria anterior, presentó una oferta de USD 130 millones y no logró renovar su gestión.

“La inversión no solo contempla el pago de USD 226 millones al Estado nacional en concepto de precio, sino también un compromiso adicional de inversión por USD 200 millones, destinado a garantizar el óptimo mantenimiento, modernización y operación de los activos adjudicados”, remarcaron desde la compañía.

Luis Galli
Luis Galli

“Estamos muy entusiasmados con estos proyectos. Las adjudicaciones de Alicurá y Cerros Colorados reafirmaron nuestra confianza en el potencial energético del país y nuestro compromiso con un modelo de gestión profesional, moderno y orientado al desarrollo regional. Vamos a trabajar para potenciar estos activos emblemáticos y seguir fortaleciendo la matriz eléctrica argentina”, agregaron.

El Chocón-Arroyito

Fue para MSU Green Energy (BML), la energética de Grupo MSU, de Manuel Santos Uribelarrea.

El Chocón-Arroyito, ubicado sobre el río Limay, en la región del Comahue en Neuquén, tiene una capacidad instalada de 1.418 MW. La propuesta presentada por MSU Green Energy para este complejo contempla una inversión inicial de USD 235,7 millones y un compromiso de renovación de infraestructura en los próximos años de USD 230 millones.

Manuel Santos Uribelarrea
Manuel Santos Uribelarrea

“Estamos muy orgullosos del paso que acabamos de dar. Es un hito en la estrategia de crecimiento del Grupo MSU y nos posiciona entre los principales generadores de energía renovable del país. Con este tipo de inversiones, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de la Argentina a largo plazo”, afirmó Manuel Santos Uribelarrea, fundador y CEO del Grupo MSU.

“La incorporación de estos complejos refuerza nuestro rol como proveedor estratégico de energía para las industrias argentinas y nos permite abastecer a clientes actuales y futuros, impulsando una matriz más sólida para el país”, expresó Uribelarrea.

Piedra del Águila

Central Puerto logró la renovación de la concesión.

Eduardo Escassany
Eduardo Escassany

Central Puerto es una empresa de capitales locales que es el mayor productor de energía eléctrica a nivel nacional.

Entre sus principales accionistas están la familia Miguens-Bemberg y Eduardo Escassany, uno de los accionistas de Grupo Financiero Galicia, y Guillermo Reca.

