Caputo se prepara para una semana clave: cómo hará para pagar el viernes el vencimiento de USD 4.200 millones

En 2026, los vencimientos con organismos internacionales y bonistas suman más de USD 20.000 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se prepara para enfrentar esta semana el primer desafío del 2026: el viernes vencen USD 4.216 millones y todavía no cuenta con todos los dólares necesarios para poder cumplir con el pago. Aunque sí tiene a su alcance diferentes instrumentos financieros para conseguir los que le faltan y que la Argentina no entre en default. Por estas horas, la pregunta del mercado no es si se va a pagar o no, sino cómo se va a pagar.

Sobre el cierre de la semana pasada, corrió la versión de que el equipo económico estaría negociando un préstamo con bancos internacionales por USD 2.000 millones, a los que ya les habría enviado las cartas. Es una de las alternativas que el ministro Caputo, pero sobre todo el presidente Javier Milei pusieron sobre la mesa cuando se los consultó sobre cómo se van a pagar los primeros vencimientos de 2026.

Pero esa combinación (depósitos más repo) dejaría al Tesoro prácticamente sin dólares en el Banco Central (BCRA). Según el balance diario del viernes pasado, que expone los números del miércoles -viene con dos días hábiles de retraso-, la posesión de dólares era de cerca de USD 2.000 millones.

La semana pasada corrió la versión de que el préstamo con bancos internacionales sería por USD 2.000 millones.

Para el director de Eco Go, Sebastián Menescaldi, no se trataría de un problema que el Tesoro se quede sin depósitos en dólares por pagar los vencimientos de enero. “El Tesoro dispone de más pesos y con ellos podría comprarle dólares al BCRA, sobre todo para cubrir los vencimientos de febrero”, comentó. Y destacó que en el medio pueden surgir otras opciones, como que vuelvan a emitir en el mercado de capitales. Sin embargo, la vuelta a los mercados locales no fue tan buena como Caputo esperaba, ya que con el BONAR 2029N consiguieron USD 910 millones, pero a una tasa de 9,26%.

“La idea es conseguir lo que le falta al Tesoro. El Tesoro estuvo varias veces en cero en término de depósitos en dólares, no es un gran inconveniente. No tiene mucho sentido pedir más dólares prestados para que queden en la cuenta del BCRA”, comentó el economista Christian Buteler. Y mencionó que el Tesoro no solo tiene depósitos en el BCRA, sino también en bancos, por lo que, en caso de no querer recurrir al repo o a los swaps, podría utilizar esos pesos o dólares para cubrir el vencimiento, con la desventaja de que le sacaría liquidez al sistema.

Consultadas al respecto, fuentes del Ministerio de Economía evitaron dar precisiones, así como tampoco acerca de la fecha de pago. “Todo en tiempo y forma. Como siempre”, fue lo único que deslizaron en el entorno del ministro.

Caputo necesita conseguir los dólares que le faltan antes del viernes, ya que más de la mitad de los vencimientos se pagan en el exterior y deben ser girados al menos 24 horas antes. Según datos extraídos del sitio del Ministerio de Economía, de los USD 4.216 millones que vencen el 9 de enero, USD 2.567 millones corresponden a Globales (USD 1.524 millones a capital y USD 1.043 millones a intereses), en tanto que los restantes USD 1.649 millones corresponden a Bonares (USD 1.187 millones a capital y USD 462 millones a intereses).

“Lo que se paga en el exterior (Globales en dólares y euros) se transfiere desde el BCRA a la cuenta del Agente de Pago (BNYM) el día hábil anterior al vencimiento”, comentó Ramiro Tosi, el exsubsecretario de Finanzas y hoy director de Suramericana Visión, la consultora fundada por Martín Guzmán. Esto significa que el jueves 8 de enero, Caputo y el secretario de Finanzas, Alejandro Lew, deberán contar con al menos USD 2.567 millones.

Hoy en el mercado no hay dudas de que el equipo económico vaya a pagar los vencimientos de enero; saben que de algún lugar van a sacar los dólares. Lo que sí les llama la atención es que siendo lunes no haya ningún tipo de precisión, sobre todo si se utilizaría el puente del préstamo con los bancos internacionales.

Queda el swap con USA y China

Pero el repo con bancos internacionales no es la única alternativa que tiene Caputo para conseguir los dólares que le faltan, sino que cuenta con el swap con Estados Unidos y China, como también un “refinanciamiento el mismo día”.

Del swap por USD 20.000 millones con Estados Unidos, Argentina solo activó USD 2.534 millones (según el Exchange Stabilization Fund (ESF) del Departamento del Tesoro norteamericano), por lo que aún le quedan disponibles USD 17.466 millones. Mientras que del swap con China quedan USD 18.291 millones.

Fue el presidente Javier Milei quien hizo alusión, sobre todo, al repo con los bancos internacionales como alternativa para pagar los vencimientos de enero.

De todas las alternativas que fueron enumeradas por el ministro en una entrevista que dio en el streaming La Casa, la del “refinanciamiento el mismo día” fue la que dio lugar a que surgiera la versión de otra colocación en el mercado de capitales o incluso en el mercado internacional.

Esto obligó a Caputo a tener que salir a despejar esa alternativa. “Vamos a tratar de que no haya emisión. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Creemos que sí”, respondió Caputo en su cuenta de X ante la consulta de un seguidor. Minutos más tarde, Milei reposteó la afirmación del ministro, en una señal de respaldo político a la estrategia oficial.

Seguidamente, planteó, en respuesta a otra consulta, que “es muy difícil que un país pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado. Este es un punto central de mediano y largo plazo. Este gobierno, más allá de tener que lidiar con la coyuntura de corto plazo, está tratando de sentar las bases para que este período de crecimiento sea de largo plazo”.