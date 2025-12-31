Economía

Vuelve un icónico modelo de auto de los´90 en versión eléctrica que podría llegar a la Argentina y entrar en el cupo oficial

Será un 5 puertas más voluminoso que el auto famoso de hace 30 años. Pero tiene un secreto guardado en su mecánica eléctrica

La Renaulution comenzó con el
La Renaulution comenzó con el R5, siguió con el R4 y ahora se completa con la llegada del Renault Twingo eléctrico en 2026

Aunque el mundo del automóvil mira a China como la usina de nuevos modelos que llegan como una inundación a todos los mercados posibles, en 2026 regresará al mercado mundial un modelo europeo que se hizo famoso en los años ´90, y que encontró en la movilidad eléctrica una segunda oportunidad: el Renault Twingo E-Tech.

Sin embargo, aunque la historia sea francesa y el diseño también, algo de China hay en él, tal como explicó la marca durante el lanzamiento del modelo conceptual durante el Salón de París 2024.

“Los fabricantes chinos tienen la capacidad de desarrollar autos eléctricos muy rápidamente con un alto contenido de tecnología. Es así que, por ejemplo, en el Renault Twingo usaremos ingeniería y componentes chinos. Nosotros concebimos y diseñamos conceptualmente el auto en Europa, pero lo desarrollamos en China para aprender y tomar ventaja de eso, y transformar nuestra compañía en una nueva generación de compañías”, comentó Bruno Vanel, vicepresidente global de Renault a Infobae durante el Paris Motor Show 2024 en el que se mostró el primer Twingo concept.

El nuevo Twingo E-Tech es identificable a simple vista por su diseño, especialmente de las luces delanteras, que respeta la identidad original del pequeño citycar que vio la luz en 1992, aunque el nuevo auto es de cinco puertas y ya no uno de tres, y las dimensiones son bastante diferentes también, acordes a los tiempos actuales, tal como le ocurrió al Renault 5 E-Tech y al Renault 4 E-Tech de reciente aparición en Europa.

Aunque la carrocería es más
Aunque la carrocería es más voluminosa y tiene 5 puertas, el nuevo Renault Twingo es inconfundible

Los datos del Twingo eléctrico

Sus nuevas dimensiones son 3,75 metros de largo, 1,72 metros de ancho y 1,49 metros de alto, con una distancia entre ejes alcanza los 2,49 metros y una capacidad de carga interior que alcanza los 966 litros con los asientos posteriores rebatidos.

Sin embargo, lo que tendrá como punto clave para emular el éxito de su predecesor es el precio, que comenzará por debajo de los € 20.000 para su versión de entrada a la gama. Para poder conseguirlo, Renault apeló a tres recursos esenciales:

  • Utilizar la plataforma AmpR Small, pensada para vehículos de uso urbanos y utilitarios livianos.
  • Equipar el vehículo con baterías LFP (litio-ferrofosfato), las más económicas del mercado actual de autos eléctricos, con tecnología Cell-to-Pack que reduce el volumen y costo.
  • Poco tiempo de desarrollo del modelo, ya que se redujo a menos de dos años el proceso de diseño y producción de prototipos, normalmente estimado en más de 5 años.

Con ese precio, el Renault Twingo E-Tech podría calificar para entrar al cupo de 50.000 unidades anuales que el Gobierno argentino habilitó para poder importar autos híbridos y eléctricos sin pagar el arancel extrazona del 35%, ya que deben tener un precio FOB (Libre en puerto de salida) de hasta USD 16.000. El cupo fue establecido en 2025 y se extenderá hasta 2029 inclusive.

La capacidad de la batería provista por el gigante chino CATL, es de 27,5 kWh, lo que permite una autonomía media de 260 kilómetros. El motor eléctrico desarrolla una potencia de 82 CV (60 kW) y permite lograr una aceleración de 0 a 50 km/h en 3,85 segundos. La recarga de la batería puede realizarse a 11 kW en corriente alterna (CA) o a 50 kW en corriente continua (CC).

El interior del Renault Twingo
El interior del Renault Twingo E-Tech combina el diseño minimalista del auto original y la tecnología e identidad digital de la marca en la actualidad

El auto y el contexto

El vehículo se fabricará en la planta de Novo Mesto, Eslovenia, y para Renault, su condición de auto europeo, el precio competitivo y la cadena de valor que es mayoritariamente continental, son argumentos diferenciales en un contexto donde los modelos importados desde China ganan terreno constantemente. La propuesta de Renault con el Twingo E-Tech es responder a la demanda de autos más accesibles, con respaldo en garantía, servicio y valor de reventa.

El retorno del Twingo es el último eslabón de la cadena de transformaciones que ideó en 2021 Luca de Meo, exCEO de Renault Group hasta julio de este año, bajo la denominación de Renaulution.

Esa transformación histórica para Renault tuvo una primera etapa conocida como Resurrection, orientada a mejorar la rentabilidad y simplificar procesos; una segunda llamada Renovation, protagonizada por el lanzamiento de una nueva generación de modelos electrificados; y terminó con Revolution, que busca transformar al grupo en un referente de la movilidad eléctrica, el software y la economía circular.

