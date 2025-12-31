Qué va a pasar con el dólar: 7 claves del nuevo mercado de cambios a partir de enero

El Gobierno sostendrá el régimen de bandas cambiarias en 2026.

El dólar volvió a ser protagonista de la economía argentina en el último año, con el condimento de una insistente compra de divisas a manos privadas, concentrada en los meses de septiembre de octubre, en medio de la contienda electoral. A continuación, las 7 claves que hay que saber de la divisa norteamericana en el arranque del 2026.

1- El dólar le gana a la inflación

El dólar mayorista , a $1.455, acumuló un incremento de 423 pesos o 41%, unos diez puntos por encima de la inflación, que habría cerrado el año en torno a 31 por ciento. El dólar al público avanzó un 39% y quedó ofrecido a $1.480 en el Banco Nación. Esta evolución contrastó con la suba de solo 27% ocurrida en 2024, frente a una inflación del 117 por ciento.

2- Salida total del “cepo”

El 11 de abril se produjo un evento “bisagra”, cuando el ministro de Economía Luis Caputo, junto con el presidente del BCRA, Santiago Bausili, liberaron las restricciones cambiarias para individuos, aunque se mantuvieron en buena medida para las empresas. Se prevé en el corto plazo, durante 2026, una salida total de los controles sobre el dólar, que se habían instaurado a partir del 1 de septiembre de 2019.

3- Seguirán las bandas

Desde el 14 de abril de este año, el Gobierno aplicó un esquema de bandas con un tope de $1.400 y un piso de $900, que se expandía a razón del 1% mensual. A pesar de que el régimen tenía implícito un retraso de la tasa de cambio en términos reales -dada una inflación que en ningún momento cedió del 1%-, en el balance anual la economía mejoró la competitividad medida estrictamente desde un plano cambiario, pues la devaluación le ganó a la inflación. Las bandas tendrán continuidad en 2026, pero con un esquema más flexible indexado por inflación.

4- No habrá atraso cambiario

Con la experiencia turbulenta de septiembre y octubre últimos, el nuevo régimen de bandas se actualizará según el último dato de IPC del Indec. Dado que el informe de inflación del mes presente se difunde al mes siguiente, las bandas se ampliarán según el IPC de dos meses atrás. Si el sendero de desinflación persiste, el dólar va a seguir aumentando marginalmente por encima de la inflación del mes en curso.

En este marco, el Índice de Tipo de Cambio Real que mide el Banco Central termino el año en los 95 puntos, muy cerca de un nivel de equilibrio teórico de 100 puntos que permite balancear el ingreso y salida de divisas por el intercambio de bienes y servicios con el exterior. En 2025 la mejora fue de unos 16 puntos, dada la evolución del tipo de cambio y los precios domésticos frente a la variación de estos indicadores en nuestros principales socios comerciales.

5-Histórica intervención del Tesoro de EEUU

Después del 7 de septiembre, luego de la derrota de La Libertad Avanza en los comicios legislativos bonaerenses, hasta el 26 de octubre, cuando el oficialismo se alzó con la victoria en las legislativas nacionales, el mercado de cambios sufrió de una enorme presión compradora , que llevó al tipo de cambio a rozar los $1.500, para “testear” el techo de las bandas. Esto obligó a ventas del Banco Central en el segmento de contado por un total de USD 1.110 millones en tres ruedas entre el 17 y e 19 de septiembre, un récord en seis años.

En octubre, fue el Tesoro argentino el que debió efectuar ventas por más de USD 2.000 millones para apaciguar a la plaza antes de las elecciones, mientras que en los días precios a la votación se produjo la histórica intervención directa del Tesoro de los EEUU en el mercado doméstico, también con ventas por más de USD 2.000 millones, un hecho sin precedentes, pues el gobierno de Donald Trump actuó a través de bancos privados, sin la intermediación de entes oficiales argentinos.

6- Acumulación de reservas

Una asignatura que no se cumplió el último año fue la de la acumulación de reservas. Los activos internacionales del Banco Central quedaron en USD 41.165 millones: subieron USD 851 millones en diciembre (+2,1%), mientras que en el balance anual crecieron en USD 11.558 millones (+39%).

Sin embargo, este incremento provino del programa de financiamiento acordado con el FMI en abril, por USD 20.000 millones, de los cuales, USD 12.000 millones fueron desembolsados de inmediato para levantar el cepo" a “ahorristas” y otros USD 2.000 ingresaron en junio.

Además, la extraordinaria suba del precio del oro (+66% en 2025) significó un aporte de unos USD 3.400 millones, dada la tenencia de casi dos millones de onzas en las arcas públicas. A USD 4.324 la onza, el metal dorado representa más de USD 8.600 millones en las reservas.

“El BCRA no compró dólares en diciembre y durante el año 2025 solo compró USD 198 millones”, calculó el analista financiero Christian Buteler.

En este aspecto, el ministro Caputo adelantó:“Si vamos a lo que hemos mandado al Presupuesto 2026 y asumimos que la Base Monetaria se mantiene constante en relación a ese PIB, en términos nominales la Base estaría creciendo un 25% y eso nos permitiría comprar aproximadamente USD 7.000 millones sin esterilizar. Si se recuperará la demanda de dinero 2 puntos porcentuales del PIB, cosa que debiera ser lo natural, podríamos comprar USD 7.000 millones más sin tener que esterilizar”.

7- Inocencia fiscal

Con la vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal, para 2026 quedó explícito el objetivo de incorporar al sistema parte de los USD 217.358 millones en efectivo que los argentinos atesoran, según el informe de Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa del INDEC correspondiente al tercer trimestre de 2025.