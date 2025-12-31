Economía

El Gobierno calculó que más de 1 millón de usuarios se vieron afectados por el corte de luz de fin de año

Un informe oficial detalló la magnitud del incidente ocurrido en uno de los días más calurosos de la temporada y precisó la cantidad de hogares sin suministro eléctrico

El ENRE informó que más de un millón de hogares resultaron perjudicados por el corte de luz en plena ola de calor (@jorgenicolau_ar)

El corte de luz masivo impactó a una parte significativa de la población del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en la madrugada del 31 de diciembre, según informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). El organismo publicó un comunicado en el que señaló que el número de usuarios afectados superó el millón y especificó que la cifra total ascendió a 1.085.000 hogares sin suministro eléctrico durante el evento.

El ENRE precisó que el corte ocurrió durante una jornada caracterizada por altas temperaturas, lo que aumentó la demanda eléctrica en la región. La interrupción del servicio se registró en distintos puntos del AMBA, con barrios enteros y localidades que quedaron a oscuras por varias horas. El organismo explicó que la magnitud del evento se reflejó en la cantidad de reportes de usuarios sin suministro y la extensión territorial de la afectación.

En el comunicado, el ENRE indicó que el incidente tuvo como origen una explosión en una subestación eléctrica clave para el abastecimiento de la zona sur de la Ciudad y el conurbano. Esta falla provocó una reacción en cadena que interrumpió el suministro en diferentes redes de distribución. El organismo aclaró que las empresas responsables debieron activar protocolos de emergencia para restablecer el servicio, aunque miles de usuarios continuaron sin luz varias horas después del inicio del corte.

Las condiciones climáticas contribuyeron a la gravedad del episodio. Durante la noche y la madrugada del 31 de diciembre, el termómetro superó los 30 grados, según registros oficiales. La combinación de temperaturas elevadas y un alto consumo energético generó un escenario de estrés para la infraestructura eléctrica, lo que facilitó la aparición de fallas en puntos críticos del sistema.

Usuarios de distintos barrios del AMBA reportaron interrupciones prolongadas y esperaron la reanudación del suministro (@jorgenicolau_ar)

El ENRE recopiló información de las empresas distribuidoras para elaborar un informe sobre el alcance del corte. El documento destacó que la cantidad total de usuarios afectados alcanzó el 1.085.000, una cifra importante en comparación con cortes anteriores en la misma región durante eventos de calor extremo. El ente regulador subrayó que la magnitud del suceso exigió una respuesta coordinada entre las compañías eléctricas y los organismos estatales.

En el transcurso de la jornada, cuadrillas de operarios trabajaron en la reparación de las instalaciones dañadas. Muchas zonas recuperaron el suministro progresivamente, aunque según el ENRE, más de 40.000 usuarios permanecieron sin energía eléctrica varias horas después del inicio del corte. El organismo informó que continuó supervisando las tareas de normalización y mantuvo comunicación constante con las empresas para monitorear la evolución de la situación.

La interrupción del servicio afectó la vida cotidiana de miles de familias y generó inconvenientes en el transporte, el comercio y el funcionamiento de servicios esenciales. El ENRE señaló que la prioridad fue restablecer el suministro en hospitales, centros de salud y dependencias críticas. Las autoridades también recibieron reportes de incidentes viales y complicaciones en la movilidad urbana en sectores donde el corte paralizó semáforos y sistemas de señalización.

Usuarios de distintos barrios del AMBA reportaron interrupciones prolongadas y esperaron la reanudación del suministro (Foto: X)

El comunicado del ENRE incluyó un llamado a la población para hacer un uso racional de la energía, especialmente durante las olas de calor, y recordó la importancia de reportar cualquier interrupción del servicio a través de los canales oficiales. El ente regulador anticipó que continuará investigando las causas de la explosión en la subestación y evaluará las acciones necesarias para evitar episodios similares en el futuro.

El informe oficial remarcó que la magnitud del corte de luz de fin de año en el AMBA representó un desafío para la infraestructura eléctrica y la capacidad de respuesta de las empresas distribuidoras. El ENRE sostuvo que la coordinación interinstitucional resultó fundamental para avanzar en la restitución del servicio y atender las situaciones más críticas.

Las autoridades del organismo reafirmaron su compromiso de supervisar el desempeño de las compañías eléctricas y aseguraron que mantendrán actualizada la información sobre la evolución del servicio en el Área Metropolitana. El ENRE reiteró que la investigación sobre las causas del corte continuará y comunicó que evaluará posibles sanciones en caso de detectar incumplimientos por parte de las empresas responsables.

Cortes de luz

