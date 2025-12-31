Cientos de clientes del Banco Nación cobraron $700.000 en sus cuentas por un error de la entidad: qué pasará con ese dinero

Empleados de la Cámara de Diputados recibieron instrucciones para no disponer de los fondos y aguardar la reversión (Reuters)

La jornada del último día del año trajo una sorpresa para clientes con cuentas sueldo en el Banco Nación, el banco donde suelen cobrar sus haberes los emplados públicos. Muchos usuarios advirtieron la acreditación de lo que interpretaron inicialmente como un “bono sorpresa” que en algunos casos rozó los $700.000. También detectaron “saldos extra” en cajas de ahorro en dólares. La noticia se difundió rápidamente, especialmente en redes sociales y grupos de Whatsapp. La mayoría de los afectados son empleados estatales que notaron, junto con el depósito salarial del mes, el misterioso “plus”.

Según pudo comprobar Infobae, los movimientos no se vincularon con los rendimientos habituales de una cuenta remunerada, implementada este año por el Banco Nación. Desde la entidad, explicaron que se trató de un “error técnico”, que comenzó a subsanarse horas después de detectarse. Los clientes observaron los montos adicionales identificados en sus cuentas bajo los conceptos REND.PESO y REND.USD.

Las versiones oficiales del Banco Nación señalaron que el error se reflejó tanto en cuentas en pesos como en cuentas en dólares, donde aparecieron sumas de hasta USD 370,04. La entidad no precisó el número exacto de cuentas afectadas, pero proporcionó un dato clave: el banco posee actualmente más de 20 millones de cuentas, lo que lo posiciona como el mayor banco del país en el ranking por activos.

La situación adquirió visibilidad pública cuando empleados de la Cámara de Diputados de la Nación recibieron el mismo monto de $699.177,82 bajo el concepto de “rendición en pesos”. Esto generó especulaciones sobre un posible bono de fin de año no anunciado. Las autoridades de la Cámara aclararon mediante un comunicado interno que el depósito correspondía a un “error bancario” y solicitaron a los empleados no utilizar ese dinero, ya que el viernes siguiente se descontaría.

El mensaje divulgado dentro del Congreso advertía: “Hay un depósito a favor en el banco de $699.177,82, pero se trató de un error bancario. Por favor no lo utilicen porque eso es un error del banco y el viernes lo descuentan. Avisen o reenvíen mensaje a todos los que puedan de cada sector para evitar que se use ese dinero”.

Según testimonios de empleados del Congreso que manifestaron sorpresa y desconcierto. Uno de ellos relató: “Nos llegó a todos. Están estallados los grupos de whatsapp. Fuimos felices un ratito”. El error no alcanzó a los diputados nacionales, ya que las dietas se liquidan por un mecanismo diferente. Sin embargo, algunos empleados reportaron acreditaciones en dólares, que variaron entre USD 290, USD 114 y USD 6.

El diputado santafesino Esteban Paulón recurrió a las redes sociales para referirse al episodio: “Parece que el Banco Nación está tan ocupado en acelerar la implementación de la ‘inocencia fiscal’ que repartió por error un bono de 700k en las cuentas sueldo. Para quienes pensaron que había una buena de parte del gobierno de Milei, no”.

En días previos, el Banco Nación había recibido la máxima calificación nacional de la agencia de riesgo FIX. El banco también atraviesa una etapa de cambios institucionales: Daniel Tillard dejó la presidencia hace 15 días y Darío Wasserman, hasta entonces vicepresidente, asumió el cargo. Wasserman cuenta con respaldo político directo de Karina Milei, quien tomó la decisión de mantenerlo al mando de la entidad. Wasserman está casado con Pilar Ramírez, legisladora porteña y presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.

La entidad comunicó que el error comenzó a subsanarse en las horas siguientes a su detección. Los depósitos extraordinarios fueron revertidos según la información interna difundida a los empleados del Congreso y a los clientes en general.

El Banco Nación no especificó el mecanismo técnico que provocó la acreditación masiva, aunque fuentes del sector bancario sugirieron que la reciente implementación de la cuenta remunerada podría estar relacionada con la falla. Desde el banco indicaron que el problema se corrigió y que la situación no tendría impacto sobre los saldos finales de los clientes.