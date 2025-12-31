La Cámara de Diputados depositó por error $700 mil en la cuenta de casi todos los empleados

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados

Los empleados de la Cámara de Diputados se llevaron una sorpresa este miércoles cuando revisaron sus cuentas bancarias: habían recibido un desembolso adicional que en muchos casos llegaba hasta los $699.177,82.

El pago figuraba bajo el ítem “rendición en pesos” y muchos empleados del Congreso lo interpretaron como un bono de fin de año que no había sido anunciado. Sin embargo, rápidamente descubrieron que se había tratado de una equivocación.

Las autoridades de la Cámara difundieron un mensaje a todos los empleados a través del cual se informaba que “hay un depósito a favor en el banco de $699.177,82” pero que se trató de un “error bancario”.

“Por favor no lo utilicen porque eso es un error del banco y el viernes lo descuentan”, continuaba la comunicación. Y cerraban con un pedido: “Avisen / reenvíen mensaje a todos los que puedan de cada sector para evitar que se use ese dinero”.

Los empleados del Congreso ya habían cobrado un bono junto con el aguinaldo que oscilaba entre los $150 mil y los $300 mil, dependiendo de la categoría del empleado. Además, ayer habían cobrado sus haberes de enero por ser el último día hábil del mes de diciembre.

“Nos llegó a todos. Están estallados loa grupos de whatsapp. Fuimos felices un ratito”, dijo un empleado de la Cámara a este medio.

Ante la consulta de Infobae, diputados de diferentes bancadas confirmaron que el error no incluyó a los legisladores, ya que cobran dietas que se liquidan de forma separada. Pero agregaron que hubo empleados que recibieron montos en dólares. En un caso USD 290, en otro USD 114 y hasta uno con USD 6.

“Parece que el Banco Nación está tan ocupado en acelerar la implementación de la ‘inocencia fiscal’ que repartió por error un bono de 700k en las cuentas sueldo. Para quienes pensaron que había una buena de parte del gobierno de Milei, no”, ironizó el diputado santafesino Esteban Paulón, a través de las redes sociales.

Noticia en desarrollo