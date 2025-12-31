Política

La Cámara de Diputados depositó por error $700 mil en la cuenta de casi todos los empleados

Las autoridades del cuerpo aseguran que se trató de una equivocación del Banco Nación. Comunicaron a los trabajadores que no deben gastar el dinero porque el viernes será descontado

Guardar
Martín Menem, presidente de la
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados

Los empleados de la Cámara de Diputados se llevaron una sorpresa este miércoles cuando revisaron sus cuentas bancarias: habían recibido un desembolso adicional que en muchos casos llegaba hasta los $699.177,82.

El pago figuraba bajo el ítem “rendición en pesos” y muchos empleados del Congreso lo interpretaron como un bono de fin de año que no había sido anunciado. Sin embargo, rápidamente descubrieron que se había tratado de una equivocación.

Las autoridades de la Cámara difundieron un mensaje a todos los empleados a través del cual se informaba que “hay un depósito a favor en el banco de $699.177,82” pero que se trató de un “error bancario”.

Por favor no lo utilicen porque eso es un error del banco y el viernes lo descuentan”, continuaba la comunicación. Y cerraban con un pedido: “Avisen / reenvíen mensaje a todos los que puedan de cada sector para evitar que se use ese dinero”.

Los empleados del Congreso ya habían cobrado un bono junto con el aguinaldo que oscilaba entre los $150 mil y los $300 mil, dependiendo de la categoría del empleado. Además, ayer habían cobrado sus haberes de enero por ser el último día hábil del mes de diciembre.

“Nos llegó a todos. Están estallados loa grupos de whatsapp. Fuimos felices un ratito”, dijo un empleado de la Cámara a este medio.

Ante la consulta de Infobae, diputados de diferentes bancadas confirmaron que el error no incluyó a los legisladores, ya que cobran dietas que se liquidan de forma separada. Pero agregaron que hubo empleados que recibieron montos en dólares. En un caso USD 290, en otro USD 114 y hasta uno con USD 6.

“Parece que el Banco Nación está tan ocupado en acelerar la implementación de la ‘inocencia fiscal’ que repartió por error un bono de 700k en las cuentas sueldo. Para quienes pensaron que había una buena de parte del gobierno de Milei, no”, ironizó el diputado santafesino Esteban Paulón, a través de las redes sociales.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Cámara de DiputadosBonoBanco Nación

Últimas Noticias

Javier Milei avanza en la conformación de un bloque de presidentes y líderes de derecha: asegura que ya tiene el compromiso de más de diez países

Aunque sin fecha, el mandatario prevé realizar una cumbre de referentes enfocada en contrarrestar la influencia de gobiernos de tendencia socialista y progresista en América Latina

Javier Milei avanza en la

Sin invitados confirmados, Javier Milei pasará año nuevo en la Quinta de Olivos y prevé dar un mensaje oficial

El jefe de Estado no se moverá de la Residencia Presidencial y mantiene el hermetismo sobre con quiénes pasará el inicio del 2026. Se quedará en Buenos Aires para retomar su trabajo el primer día del año

Sin invitados confirmados, Javier Milei

Lo que la política argentina dijo: las 130 frases más destacadas del segundo semestre de 2025

Batallas dialécticas, declaraciones cruzadas, reflexiones audaces, títulos para videograph. Este fue otro año de turbulencia política en Argentina: la discusión se condensó alrededor de las elecciones, de la disputa oficialismo-oposición, de los vaivenes del Gobierno y de los escándalos que siempre abonan este listado de frases preponderantes, que sirven para repasar todo lo que los políticos argentinos dijeron y se dijeron en 2025

Lo que la política argentina

Cuáles son las candidaturas a cargos sensibles que espera tratar el Congreso en 2026

A las dos butacas de la Corte Suprema se suman el procurador general y centenares de pliegos judiciales. Lo debe proponer el Ejecutivo para que analice el Senado. Los Defensores del Pueblo y del Niño se discuten directo en el Poder Legislativo, a través de concurso público. En el último caso, la postulante fue aprobada por Diputados y resta la Cámara alta

Cuáles son las candidaturas a

Cuatro motivos que explican por qué el 2025 fue uno de los años más traumáticos para el PRO: las proyecciones para lo que viene

Desde la dura derrota en las elecciones porteñas hasta la pérdida de representación en el Congreso, el macrismo atraviesa uno de sus peores momentos. La encerrona liberal y un desafío clave de cara al 2027

Cuatro motivos que explican por
DEPORTES
La dura sanción de la

La dura sanción de la FIFA al Botafogo tras las infracciones en el fichaje de Thiago Almada

Preocupación en Real Madrid por la lesión ligamentaria que mantendrá a Kylian Mbappé afuera de las canchas

“Fin de año en casa y en familia”: la emotiva iniciativa de River Plate con un grupo de hinchas en el Monumental

La impactante caída de Jutta Leerdam, la novia de Jake Paul, que pone en peligro su presencia en los Juegos Olímpicos de Invierno

Sonríe Marcelo Gallardo: River Plate quedó a un paso de cerrar a un jugador de selección y campeón de Copa Libertadores

TELESHOW
El abogado de Romina Gaetani

El abogado de Romina Gaetani contó por qué la actriz no pidió la restricción perimetral para su expareja

Valentina Cervantes mostró el divertido llamado de su hijo Benjamín a Enzo Fernández: “¡Papi!"

Se conoció un nuevo parte médico sobre la salud de Christian Petersen

La China Suárez y Mauro Icardi sorprendieron con un look idéntico para fin de año: cuánto costó el detalle de lujo

A 21 años de la tragedia de Cromañón, Don Osvaldo conmovió con su homenaje a las víctimas con un show a puro rock

INFOBAE AMÉRICA

2025, el año en que

2025, el año en que Bolivia tuvo una fuerte crisis económica y rompió la hegemonía de la izquierda tras 20 años del MAS

La inflación en Paraguay mejoró la meta de 3,5% que se había planteado el gobierno para 2025

Borges, el perro que se quedó ciego y una campaña por él contra la pirotecnia

Un lingote hallado en Suecia revela rutas comerciales con la Península Ibérica durante la Edad del Hierro

Vladimir Putin cerró el año con otra arenga bélica en un mensaje a todos los rusos: “¡Creemos en nuestra victoria!”