¿La Argentina es cara o barata?: cuánto cuesta comprar los mismos productos en comparación con otros 9 países

El contraste de Argentina con otros países es notorio en bienes durables e indumentaria, entre otros rubros. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La preocupación por la competitividad en Argentina en relación a otros países del mundo ocupa un lugar central en el debate público, especialmente mientras el país atraviesa un proceso de desinflación, apertura comercial y ajustes en el régimen cambiario.

La Fundación Mediterránea-IERAL, a través de un estudio realizado por Marcelo Capello y Federico Belich, analizó el nivel de precios de bienes y servicios en el país durante diciembre de 2025, y lo comparó con datos de mayo y agosto del mismo año. El propósito es evaluar la posición de Argentina en relación con otros mercados, considerando la evolución de la inflación, los tipos de cambio y las políticas comerciales e impositivas vigentes.

El tipo de cambio real y el Big Mac como referencias

El análisis del tipo de cambio real multilateral (TCRM), un indicador que muestra cuán caro o barato resulta un país en comparación con otros, refleja que, en diciembre de 2025, la cotización alcanzó los $1.439. Este valor representa un descenso del 19,7% respecto del promedio de los últimos 25 años, que fue de $1.794. Sin embargo, la posición sigue siendo 42,3% superior a la observada en octubre de 2001, 25,4% más alta que en noviembre de 2015, 8,7% por encima de diciembre de 2017 y 14% mayor a la de noviembre de 2023. Así, Argentina se ubica cerca de un 20% por debajo de su TCRM promedio de largo plazo, aunque todavía mantiene una posición más competitiva que en otros puntos históricos de tipo de cambio bajo.

Según el IERAL, durante el último cuarto de siglo, el TCRM permaneció por debajo de su promedio de largo plazo en el 55% del tiempo. Esta observación permite entender la frecuencia con la que la economía local opera con un tipo de cambio menos competitivo comparado con su historial.

Una herramienta complementaria para medir la competitividad es el índice Big Mac, que compara el precio de una hamburguesa homónima en diferentes países. En enero de 2025, la Big Mac en Argentina costaba 7 dólares, valor que solo superó Suiza (8 dólares) y que colocó al país por encima de Uruguay, Noruega, la Unión Europea, Estados Unidos y Gran Bretaña. Entre 2017 y 2020, el precio de la hamburguesa en Argentina pasó de 4,1 a 2,9 dólares, lo que ilustra la volatilidad de los precios relativos.

En la medición de julio de 2025, el precio local del sándwich descendió a 5,1 dólares tras una leve suba del tipo de cambio. De este modo, Argentina quedó en la mitad de la tabla global, con un valor similar al de Australia, 10% menor al de Colombia, 10% más alto que el de Chile y 19% por encima de Brasil.

Comparativa de precios en alimentos y bebidas

Al mismo tiempo, el reporte examinó diez productos de alimentos y bebidas en diez países. El resultado muestra que Argentina resulta más cara en el 39% de los casos. Brasil presentó precios inferiores a los argentinos en nueve de los diez productos analizados. En Chile y Polonia, cerca del 50% de los productos fueron más baratos que en el mercado nacional, mientras que en China esta proporción llegó al 80%.

En términos de alimentos, Argentina resulta más cara en el 39% de los casos. REUTERS/Agustín Marcarián

Por contraste, en países como México, Estados Unidos, Australia, Francia y Corea del Sur, entre el 70% y el 100% de los precios seleccionados superaron los valores observados en Argentina. Dentro de la canasta evaluada, el agua mineral en Argentina figura como uno de los productos más costosos, mientras que el queso, las papas y la carne bovina presentan precios relativamente bajos. Esta situación se relaciona con la alta productividad agropecuaria y la aplicación de derechos de exportación, que tienden a reducir los precios internos.

La posición de Argentina en alimentos y bebidas puede considerarse intermedia o favorable, sobre todo porque el país cuenta con ventajas productivas en su sector agropecuario, lo que incide en los precios al consumidor final.

Precios de bienes durables, indumentaria y calzado

Por otra parte, el estudio reveló que, dentro del segmento de bienes durables, indumentaria y calzado, Argentina encabeza la lista de países más caros en el 81% de los casos analizados. Este dato muestra una mejora respecto al 90% registrado en el relevamiento de agosto, aunque sigue ubicando al país en la posición menos competitiva del grupo comparado.

Productos como autos, motos, electrodomésticos, ropa y calzado se venden a precios considerablemente más altos que en el resto de los países incluidos en la comparación. “La explicación principal radica en la combinación de alta protección comercial y elevada carga tributaria interna. Por un lado, los derechos de importación (DIM) y las restricciones al ingreso de bienes encarecen notablemente los precios locales. Por otro lado, los impuestos internos -IVA nacional, Ingresos Brutos provinciales y municipales, impuestos específicos y el impuesto a los débitos y créditos bancarios- terminan reforzando esta brecha", detallaron los autores.

Argentina es más cara que el 81% de los países analizados en el campo de la indumentaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres de los diez productos analizados presentan precios más altos en Argentina que en cualquier otro país comparado: la freidora de aire, los vestidos y las zapatillas. Aunque se trata de bienes transables, que podrían tener precios similares entre países al expresarse en dólares, las políticas comerciales y tributarias elevan los valores locales.

Y sumaron: “Si bien se trata de bienes transables, que en principios deberían tener precios similares entre países cuando se expresan en una moneda común, en Argentina los valores resultan generalmente más elevados, debido a la política comercial y tributaria aplicada en el país, tanto en general como específicamente sobre este tipo de bienes. No obstante, la progresiva mayor apertura que se observa en Argentina, y las reducciones en algunos impuestos internos, han acortado las diferencias de precios con otros países”.

Servicios personales y familiares

El análisis abarcó también los servicios personales o familiares: Argentina resulta más cara en el 32% de los casos estudiados, una leve mejora respecto al 36% registrado en septiembre. La comparación con Brasil muestra que el país es más costoso en el 80% de los ítems relevados. Frente a China, la proporción baja al 70%, y en el caso de Chile se reduce al 50%. En contraposición, en países desarrollados los servicios personales suelen resultar más caros que en Argentina.

Dentro del grupo de servicios, destacan como más onerosos en Argentina los menús en restaurantes, mientras que las cuotas de gimnasios, la educación preescolar, el boleto de transporte urbano y el precio de la nafta figuran entre los más accesibles. El informe atribuye esta diferencia, en parte, a la incidencia de subsidios estatales en servicios puntuales, como el transporte público.

Los autos argentinos son más caros que los de la mayoría de los países comparados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los resultados obtenidos son coherentes con lo esperado desde la teoría, ya que los bienes y servicios no transables tienden a ser más caros en países desarrollados. Sin embargo, Argentina aparece como relativamente cara respecto de Brasil, aunque no tanto frente a Chile y México. En algunos casos puntuales, como el boleto urbano, la diferencia se explica por la incidencia de subsidios estatales en nuestro país", explicaron los economistas.

Posición global de precios

La Fundación Mediterránea-IERAL calculó la ubicación de Argentina en el ranking internacional de precios en dólares a partir de la base de datos de 100 países relevados por Numbeo. La información ratifica que los productos más caros del país se concentran en el rubro de indumentaria y calzado. El vestido de marca internacional ocupa el primer puesto mundial, mientras que las zapatillas deportivas se ubican en el cuarto lugar. El agua mineral (1,5 litros) y los jeans (Levi’s 501 o similar) se posicionan en el decimocuarto puesto, y la barra de pan blanco (500 gramos) aparece en el vigésimo primer lugar.

Entre los productos relativamente más baratos se destacan el vino de gama media (puesto 85), el bife de nalga o peceto (82) y la cuota mensual de gimnasio (74).

Cambios recientes y tendencias

El informe de la Fundación Mediterránea-IERAL concluyó que Argentina “continúa posicionándose como un país caro en bienes durables y en una posición entre intermedia y favorable en precios de alimentos y bebidas y servicios de consumo, con una mejora en competitividad de precios en los últimos meses de 2025″.

El país continúa siendo más caro en bienes durables, indumentaria y calzado, aunque la brecha se redujo levemente. En alimentos y bebidas, la proporción de productos en los que Argentina resulta más costosa descendió al 39%. En servicios personales y familiares, la incidencia bajó al 32%.