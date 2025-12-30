Economía

Autorizaron a otra nueva empresas para operar en los aeropuertos del país y brindar servicios de rampa

La disposición habilita a la empresa, bajo un marco regulatorio actualizado que promueve la competencia y exige el cumplimiento de estándares técnicos y de seguridad

Guardar
Se trata de la firma
Se trata de la firma American Jet Sociedad Anónima (@americanjetsa)

El Gobierno autorizó a otra empresa aérea a explotar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general en todo el país. Con esta habilitación, ya es la segunda compañía que recibe la autorización en una semana.

La medida fue formalizada mediante la disposición 48/2025, la cual responde a la aprobación otorgada a la firma, luego de que se comprobara que cumplía con los requisitos. El pedido de American Jet Sociedad Anónima se enmarcó en el Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales, aprobado por el decreto 599 de julio del año pasado, que estableció los procedimientos para la obtención de este tipo de autorizaciones.

De acuerdo con la disposición firmada por el Subsecretario de Transporte Aéreo, la autorización concedida faculta a la empresa a prestar servicios operacionales y de rampa en general en aeropuertos del país. Esta habilitación se otorga por un plazo de quince años, con renovación automática en caso de que la compañía cumpla con los estándares de seguridad operacional exigidos por la normativa.

“Mediante la resolución nro. 49 del 7 de noviembre de 2024 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía se aprobó el “Proceso de otorgamiento de las autorizaciones aerocomerciales de servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general

La resolución tomó en consideración los informes técnicos favorables emitidos por la Dirección Nacional de Transporte Aéreo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que evaluó el pedido de la firma y verificó que la empresa cumplió con los requisitos establecidos en la Ley 17.285 y sus reglamentaciones complementarias. Entre los requisitos cumplidos, se encuentran la acreditación de la capacidad técnica y financiera para operar los servicios solicitados, así como la presentación de la documentación exigida en el artículo 105 del Código Aeronáutico.

La medida también señaló que la responsabilidad y competencia sobre la certificación y vigilancia de la gestión de la seguridad operacional corresponderá a la Autoridad Aeronáutica, según lo dispuesto por el decreto 599/2024.

Días atrás, la Subsecretaría dependiente de la cartera de Economía habilitó a la empresa CrossRacer Ramp Sociedad Anónima para que preste los mismos servicios aeroportuarios, operacionales y de rampa en general en las terminales aéreas del país. La autorización se formalizó mediante la disposición 45/2025, tras comprobar que la compañía cumplió con los requisitos exigidos por el Código Aeronáutico y su normativa reglamentaria.

Según los informes técnicos de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo (DNTA) de la ANAC, CrossRacer Ramp acreditó la capacidad técnica y económica-financiera necesaria para desempeñar tareas de asistencia a aeronaves, pasajeros y tripulaciones, tanto en los arribos como en las partidas en los aeropuertos.

En paralelo, el Ministerio de Economía también autorizó a la empresa LATAM Airlines Group S.A., de bandera chilena, a operar vuelos regulares internacionales de pasajeros y cargas en la ruta Buenos Aires – Santiago de Chile – Río de Janeiro. La disposición 47/2025, publicada en el Boletín Oficial, formalizó la medida tras evaluar la solicitud de la aerolínea conforme al Código Aeronáutico, los decretos 50/2019 y 599/2024, y los acuerdos bilaterales entre Argentina y Chile.

La autorización a LATAM Airlines Group S.A. se fundamentó en el marco normativo y en los instrumentos internacionales que regulan los servicios aerocomerciales entre ambos países. Entre estos acuerdos se destacaron las Actas de Reunión de Consulta firmadas el 14 de agosto de 1996 y el 3 de abril de 2002, así como el Memorándum de Entendimiento suscripto en abril de 2024. La Dirección Nacional de Transporte Aéreo emitió dictamen favorable y el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía intervino según sus atribuciones. La disposición autoriza a LATAM a explotar servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros y cargas de forma combinada en ambos sentidos de la ruta, conectando tres países de la región: Argentina, Chile y Brasil.

Temas Relacionados

aeronavesvuelosaeropuertosúltimas noticiasANAC

Últimas Noticias

ANSES: quiénes cobran hoy, 30 de diciembre

Los beneficiarios reciben haberes actualizados, asignaciones especiales y bonos extraordinarios, de acuerdo con al calendario oficial de ANSES para diciembre

ANSES: quiénes cobran hoy, 30

Declararon la emergencia agropecuaria en Neuquén por la sequía

La resolución publicada en el Boletín Oficial abarca desde el 1 de julio de 2025 a junio de 2026

Declararon la emergencia agropecuaria en

Aumento de las tarifas de gas: aprobaron los nuevos valores que regirán a partir de enero de 2026

La actualización dispuesta por el ente regulador incluye cambios en los valores de facturación

Aumento de las tarifas de

Dólar, inflación, reservas, tasas y riesgo país: lo que deja el 2025 en cinco variables clave

La economía argentina cerró 2025 con avances parciales y contrastes en sus principales indicadores financieros, en un contexto de volatilidad y redefinición de prioridades. La acumulación de reservas aparece como la gran deuda

Dólar, inflación, reservas, tasas y

El mercado quedó atrapado en un “fuego cruzado” y la demanda de dólares volvió al centro de la escena

La baja del oro, la suba de tasas y una floja performance en Wall Street impactaron en los activos argentinos. Por qué cayeron las reservas y cómo se presenta el escenario para la última rueda del año

El mercado quedó atrapado en
DEPORTES
Antecedentes, curiosidades y orígenes de

Antecedentes, curiosidades y orígenes de las “Batallas de los sexos” en el tenis

Un ídolo de Estudiantes compara a Zubeldía, Bilardo y Eduardo Domínguez y recuerda la época dorada “pincha”

La historia de amistad entre el argentino Sacha Fenestraz y Lando Norris: convivencia, vacaciones juntos y múltiples anécdotas

El gesto del boxeador senegalés Bamba Niang tras ganar por un impactante KO: encabezó una colecta para costear la cirugía de su rival

Roma ganó con un gol de Soulé y la titularidad de Dybala: qué dijo su técnico en medio de los rumores de la llegada de Paulo a Boca

TELESHOW
Jorge Lanata, a un año

Jorge Lanata, a un año de su muerte: el periodista más original, influyente y popular de su generación

Valentina Zenere y Sebastián Ortega, enamorados en Punta del Este: almuerzo al aire libre y el look urbano de la actriz

Los escándalos que marcaron a la farándula argentina en 2025: de la batalla del Chateau a un viejo amor que reabrió heridas

Andrea Bursten: relax y playa entre amigos en Punta del Este

Maxi López se despidió entre lágrimas de Masterchef Celebrity: “Se me terminó el tiempo”

INFOBAE AMÉRICA

La película de Robert Redford

La película de Robert Redford que recomiendan expertos en salud mental

Planificación militar china para el combate en América Latina: implicaciones para la región

El régimen chino lanzó cohetes en el estrecho de Taiwán durante el segundo día de ejercicios militares alrededor de la isla

Machado felicitó al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, y lo calificó como un “aliado fundamental para la transición” en Venezuela

Murió Khaleda Zia, ex primera ministra y figura central de la política de Bangladesh