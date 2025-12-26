Economía

Autorizaron a una aerolínea a conectar Buenos Aires con la ruta entre Santiago de Chile y Río de Janeiro

Hace unas semanas, la Secretaría de Transporte emitió una decisión similar sobre los vuelos que conecten ciudades argentinas con Lima, en Perú, y otros destinos como Estados Unidos y el Caribe

La disposición se publicó en Boletín Oficial este viernes

El Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, emitió la disposición 47/2025 que autoriza a la empresa de bandera chilena LATAM Airlines Group S.A. a operar vuelos regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y carga que conecten a Buenos Aires con la ruta Santiago de Chile – Río de Janeiro. La medida se fundamentó en el marco normativo vigente y en los acuerdos bilaterales entre el país y la República de Chile.

La resolución surgió a partir de la solicitud de autorización de la aerolínea en cuestión para la explotación de servicios regulares en la mencionada ruta, que conecta tres países de la región: Chile, Brasil y Argentina. El pedido se evaluó conforme a la ley 17.285 (Código Aeronáutico), los decretos 50/2019 y 599/2024, así como el Acuerdo sobre Servicios Aéreos, firmado entre los protagonistas en 2024 y los Memorándums de Entendimiento y actas bilaterales previas entre ambas naciones.

El marco bilateral, que establece las condiciones para los servicios aerocomerciales entre Argentina y Chile, se encuentra regulado por las Actas de Reunión de Consulta suscriptas el 14 de agosto de 1996 y el 3 de abril de 2002, además del Memorándum de Entendimiento de abril de 2024.

La Dirección Nacional de Transporte Aéreo se pronunció favorablemente respecto de la solicitud de LATAM y el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía intervino de acuerdo a sus competencias, avalando la medida. La disposición autorizó a la empresa chilena a explotar servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros y cargas de forma combinada, permitiendo la operación en ambos sentidos.

La disposición establece que la empresa designada deberá ser notificada formalmente de la autorización y que se comunicará la medida a la Administración Nacional de Aviación Civil.

Se conectarán vuelos con Chile y Río de Janeiro

En este último tiempo, la cartera que dirige Luis Caputo ha ejecutado una seguidilla de acciones respecto a la incorporación de empresas para que operen en cielo argentino. A fines de noviembre, LATAM Airlines Perú recibió autorización oficial para operar vuelos internacionales que conectarán varias provincias argentinas con destinos en Estados Unidos, Brasil, el Caribe y Perú. La medida quedó formalizada mediante la disposición 43/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez.

La autorización permitió a la compañía operar servicios regulares de pasajeros y cargas, tanto directos como con escalas, entre Lima y Cusco (Perú) y ciudades argentinas como Buenos Aires, Iguazú, Rosario, Mendoza, Salta, Córdoba, Tucumán y Neuquén. De esta forma, se habilita la posibilidad de abordar vuelos desde el interior argentino hacia Perú y, desde allí, conectar con otros destinos internacionales estratégicos.

La empresa también podrá ofrecer rutas con conexión en Lima hacia Estados Unidos, el Caribe y Brasil. Entre los destinos norteamericanos autorizados se encuentran Miami, Nueva York, Los Ángeles, Washington, San Francisco y Orlando. Para el Caribe, los puntos habilitados son Punta Cana y Santo Domingo, en República Dominicana. En Brasil, los vuelos podrán llegar a Sao Paulo y Río de Janeiro. La compañía destacó que esta habilitación representa un marco regulatorio ágil para futuras rutas, aunque no implica la apertura inmediata de nuevos vuelos en todas las rutas posibles.

La solicitud de LATAM Airlines Perú contempló la posibilidad de operar bajo derechos de quinta y sexta libertad, que implica enlazar ciudades intermedias y ampliar la conectividad más allá de los destinos principales. Esta amplitud de rutas es posible gracias a los acuerdos bilaterales entre Argentina y Perú, que regulan el tráfico aéreo y permiten la expansión de servicios hacia terceros países.

El proceso de autorización se basó en este caso en el Acuerdo de Servicios Aéreos firmado entre los gobiernos de ambos países en noviembre de 2009, y en el Memorándum de Entendimiento.

La Dirección Nacional de Transporte Aéreo de la ANAC emitió un dictamen favorable previo a la aprobación formal. Así, LATAM Airlines Perú quedó habilitada para explotar servicios internacionales regulares entre provincias argentinas, Perú y otros destinos, en línea con la política de incrementar la conectividad aérea y facilitar nuevas opciones de viaje para los pasajeros.

