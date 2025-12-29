La intensa semana bianual de Caputo: debe conseguir dólares para el vencimiento de enero y monitorear los que se liberan del blanqueo

La semana pasada el Tesoro vendió reservas para controlar el tipo de cambio en $ 1.450.

Luis Caputo enfrenta importantes desafíos en la última semana del año, que además ya pone un pie en 2026. Por un lado, el ministro debe seguir juntando dólares para cumplir con el vencimiento de poco más de USD 4.200 millones el 9 de enero e implementar el mecanismo que elija para completar esa suma. Además, desde el viernes pueden liberarse más fondos del blanqueo de capitales. Y ese mismo día se inaugura el nuevo mecanismo de ajuste de bandas cambiarias y el programa de compra de reservas del BCRA..

Según cálculos privados en base al informe diario del Banco Central de la República Argentina (BCRA) del viernes pasado, al miércoles 24 los depósitos en dólares del Tesoro en la entidad sumaban unos USD 1.800 millones. “Los depósitos en dólares del Tesoro, frente al próximo pago de los soberanos en moneda extranjera por USD 4.220 millones, se encuentran en USD 1.836 millones, tras haber realizado ventas en dólares en el mercado la semana pasada, que significaron caídas de depósitos por USD 240 millones”, destacó un informe de Buenos Aires Valores S.A.

Aunque remarcaron que Economía posee el equivalente a USD 2.352 millones en depósitos en pesos en el BCRA, por lo que aún debería apelar a financiamiento o a depósitos en bancos comerciales para afrontar el vencimiento de enero. “Esto sin dudas impide que, tras los primeros efectos de los anuncios del BCRA, la baja del riesgo país se haya extendido en el tiempo, pues en la última semana aumentó tan solo dos puntos hasta 575 puntos básicos, a la espera de definiciones”, puntualizaron.

Todavía están por verse los efectos de la aprobación del presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal que el Senado convirtió en ley el viernes pasado. En el Gobierno esperan que el mercado lo “lea” el lunes y los bonos en dólares aumenten.

“Muchas veces dicen lo que compran, para agrandarse, pero no te cuentan lo que venden. Y en la última semana estuvieron vendiendo para contener el tipo de cambio y que quede en $1.450”, comentó off the record una importante fuente del mercado.

En caso de no llegar a cubrirlo por su cuenta, lo que es lo más probable, el ministro Caputo destacó el conjunto de instrumentos que puede utilizar para afrontar el pago de enero. Entre los que están los swaps (con EEUU y China), el repo con bancos internacionales por hasta USD 7.000 millones y hasta un “refinanciamiento el mismo día”.

En la última semana, frente a las versiones sobre una colocación de un bono bajo legislación Nueva York, Caputo se vio obligado a desmentirlas. “Vamos a tratar de que no haya emisión. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Creemos que sí”, respondió Caputo en su cuenta de X ante la consulta de un seguidor. Minutos más tarde, el presidente Javier Milei reposteó la afirmación del ministro, en una señal de respaldo político a la estrategia oficial.

“Es muy difícil que un país pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado. Este es un punto central de mediano y largo plazo. Y este gobierno, más allá de tener que lidiar con la coyuntura de corto plazo, está tratando de sentar las bases para que este período de crecimiento sea de largo plazo”.

En ese contexto, la consultora 1816 asignó probabilidades a las alternativas que tiene Caputo para completar los recursos de cara al 9 de enero, a saber:

Abrir el Bonar 29 o emitir un título similar (probabilidad 35%).

Colocar títulos en dólares con vencimiento en 2026 o 2027 (probabilidad 20%).

Recurrir a los pesos que tiene el Tesoro en los bancos comerciales (probabilidad 15%).

Pedirle a Wall Street, pero vía repo (probabilidad 30%).

Depósitos libres

Además, el viernes 1 de enero de 2026 quedan liberados los fondos de las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERAs), integradas durante el período de vigencia del blanqueo. Los depósitos que superaban los USD 100.000 debían quedar hasta el 31 de diciembre de 2025, inclusive, o, de lo contrario, pagar una retención del 5% sobre el monto de la extracción.

Hasta el momento, no se sabe exactamente cuántos dólares quedarán liberados. En la publicación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), para la finalización de la “Etapa 3”, comentó que en las CERAs había 24.467 millones. Aunque podían estar contemplados depósitos menores a USD 100.000 que pueden haber sido retirados.

Creo que el saldo que efectivamente se libera a fin de año es bastante menos que USD 20.000 millones y no afectan de manera relevante la puesta en funcionamiento de esto. Las cuentas CERA son reservas brutas, son depósitos que la gente tiene en el sistema bancario y están reflejadas en nuestro balance, pero no tiene un impacto cambiario necesariamente”, contestó el presidente del BCRA, Santiago Bausili.

Como contó Infobae, en el equipo económico no hay expectativa de que esos fondos se vuelquen de manera masiva en el mercado, ya que en el más de un año que estuvieron depositados no se llevaron a cabo, en gran medida, inversiones a pesar del amplio abanico de instrumentos que habilitaba la reglamentación.

Si había tantas alternativas elegibles para el uso de esos saldos, evitando el pago del 5% de penalidad, ¿por qué alguien esperaría hasta el 1 de enero de 2026 para salir? ¿Hay muchos que están mirando esa fecha como algo relevante para llevarse los fondos?, se preguntó una alta fuente del equipo económico en conversación con Infobae.

Para los tributarios, no se va a generar un aluvión de salida de las CERAs. El que tiene invertido los fondos lo que podrá hacer es rotar la inversión a otro destino que no estaba permitido, pero difícilmente lo saque del sistema para quedarse con efectivo”, afirmó el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, aunque destacó que podría pasar que se envíe al exterior.

Pero el que lo tiene depositado en efectivo en la CERA puede ir a retirarlo, aunque, para Domínguez, no hay una percepción de riesgo de confiscación de dólares. “No veo que haya una salida del sistema de esos fondos. En todo caso, o se mantendrán las inversiones, se rotarán a otras, algunos lo enviarán afuera, pero no creo que sean la mayoría”, comentó.

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, estima que los fondos que se liberan de las CERAs son menores a USD 20.000 millones.

Y que si se llega a aprobar el proyecto de reforma laboral, con las exenciones al impuesto cedular y los alquileres, va a haber incentivos para comprar inmuebles con destino a casa habitación. “El blanqueo de más de USD 100.000, en general, es un contribuyente que está acostumbrado a tener inversiones y para diversificar puede ser una buena alternativa los inmuebles si se aprueba la ley, porque tendrían un tratamiento similar al de una inversión financiera”, destacó.

Una postura similar tuvo la gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Noelia Girardi. “El 1° de enero es una fecha clave para quienes blanquearon, porque desde ese momento saben que pueden retirar los fondos sin la retención prevista en el régimen. Ahora bien, eso no significa necesariamente que todos vayan a salir corriendo a retirar el dinero de manera inmediata”, afirmó.

Y que el solo hecho de saber que el retiro está habilitado sin costo impositivo aporta previsibilidad y da tranquilidad al contribuyente, porque elimina el “peaje de salida” y permite tomar decisiones financieras sin la presión de un impuesto adicional. Además, no hay que perder de vista que muchos de los fondos blanqueados ya están invertidos en instrumentos admitidos por el régimen, como títulos públicos, por lo que hoy esos capitales ya se encuentran generando rendimiento y no están inmovilizados, marcó.

Y, al igual que Domínguez, destacó que si bien la reforma laboral quedó postergada, va a ser clave la eventual exención en Ganancias sobre más activos financieros que propone el proyecto. Ya que ese incentivo puede ser determinante para que los inversores decidan mantener el dinero dentro del sistema en lugar de retirarlo o volver a dolarizarlo fuera del circuito formal.