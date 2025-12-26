Economía

Hoy comenzará un movimiento de tasas que podrías ser un salvavidas para consumidores endeudados y empresas: todo lo que hay que saber

Se espera otra rueda calma con alzas selectivas. Solo faltan tres y media para que termine el año y nada indica que haya euforia o depresión en alguna de ellas

La rueda corta del miércoles -terminó a las 15- fue una letanía, pero mostró que los inversores no están preocupados por los vencimientos de USD 4.200 millones del 9 de enero.

En realidad, lo que corresponde a deuda privada son USD 3.700 millones y si no se pudieran cubrir en totalidad con recursos propios, hay plan “B” y “C” para cubrirlos con opciones que van desde el préstamo comprometido con bancos extranjeros ya los swaps de Estados Unidos y China.

En el horizonte también aparecen como solución una emisión de nuevos Bonares por USD 1.000 millones y el aliento a algunas de las empresas que emitieron obligaciones negociables en dólares, para que liquiden parte de esas divisas. También están expectantes los USD 700 millones por concesión de represas hidroeléctricas.

Las empresas tienen 6 meses de plazo para hacerlo ¿Habrá algún incentivo para quienes liquiden antes?

Con el horizonte de enero casi solucionado, es irremediable que haya toma de ganancias antes de las vacaciones. En esta parte del año, importa más lo que sucede en el exterior porque la Argentina está insertada en el mundo y esta baja universal del dólar tiene consecuencias favorables porque se abarata el crédito, suben los precios de las materias primas y del oro lo que favorece a la tenencia de reservas.

La evolución de la cotización
La evolución de la cotización del oro en el último mes

Fernando Marull, de la consultora FMyA. estimó que con el oro a USD 4.535, el récord del miércoles, “la tenencia de oro en el Banco Central subió 73% en el año lo que equivale a un aumento en dólares de 3.900 millones”. El oro representa USD 9.000 millones de los USD 43.000 millones de las reservas. En otras palabras, de ser el 15% de las reservas ahora es el 20 por ciento.

Hoy habrá una novedad en los depósitos en pesos porque comienza a regir la normativa para los Fondos Comunes de Inversión que ahora podrán poner en plazo fijo tradicionales y precancelables, hasta 70%. Por supuesto, que ahora podrán volcar a los bancos lo que antes colocaban en cauciones que tenían menor rendimiento que los depósitos en bancos que pagan una tasa de 28,55% nominal anual.

El aumento de depósitos significará mayor capacidad prestable a menor tasa; un ligero salvavidas para consumidores endeudados a tasas elevadas y para empresas.

Los bancos ya están ofreciendo préstamos personales para precancelar otros tomados con anticipación.

El miércoles los importadores se movieron e hicieron subir el monto de negocios en el Mercado Libre de Cambios (MLC) a USD 646 millones sin que afectara al precio del dólar mayorista que continuó en $1.451.

Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “los depósitos del Tesoro en el Banco Central, el viernes subieron USD 32 millones, luego de dos caídas que acumulan USD 241 millones, pero la dinámica del mercado de cambios no parece indicar que estos hayan seguido subiendo”.

F2 agregó que “el Indec publicó el informe trimestral de la balanza de pagos que muestra una mejora en la cuenta corriente acompañada de un tipo de cambio real más depreciado. El nuevo esquema parece mejorar las posibilidades versus el anterior (+-1%) pero aun así podría ponerle cierto límite, por lo que sigue siendo indispensable el ingreso de dólares financieros para que las reservas se incrementen”.

Sobre el mercado de futuros indica que “continúan con un volumen acotado que en promedio no supera los 500.000 contratos en las últimas 5 ruedas. Las cotizaciones se mantienen relativamente estables pero la escalada de los rendimientos de la curva pesos ha comenzado a arrastrar al alza a las implícitas en la curva de futuros”.

Para hoy se espera otra rueda calma y con alzas selectivas. Solo faltan 3 ruedas y media para que termine el año y nada indica que haya euforia o depresión en alguna de ellas.

