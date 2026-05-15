Ranking mundial: en qué puesto se ubica la Argentina en los índices de libertad y prosperidad

La comparación regional ubica a la Argentina por encima del promedio latinoamericano

La Argentina ocupó el puesto 69 en el Índice de Libertad y el 42 en el de Prosperidad en la edición 2026 del Atlas Freedom and Prosperity Around the World, elaborado por la fundación Atlantic Council, que analiza la relación entre calidad institucional y desempeño económico-social en más de 160 países. El informe identificó que, pese a una mejora en libertad respecto al año anterior, los indicadores del país mantienen estabilidad y reflejan fortalezas específicas junto a persistentes debilidades estructurales, lo que impide un salto de categoría en el escenario global.

En la última edición del ranking, la Argentina había rgistrado un puntaje de 68,1 en libertad y 76,6 en prosperidad. Estos números mostraron una variación mínima frente a 2025: el índice de libertad descendió levemente de 68,4, mientras la prosperidad avanzó respecto al 76,2 previo. De acuerdo Atlantic Council, el país se mantiene dentro del grupo con “libertad y prosperidad moderadas”, una posición que, aunque comparable o superior a la mayoría de los países de la región, evidencia un rezago ante las economías líderes mundiales y regionales.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el acceso a la educación superior es uno de los pilares evaluados por el informe del Atlantic Council para medir la prosperidad de los países y una de las fortalezas señaladas en el caso argentino. Además, el relevamiento destaca el reconocimiento de derechos civiles y el acceso a servicios básicos como otros puntos favorables en la estructura institucional del país, aspectos que contribuyen a sostener su posición relativa en ambos índices.

Qué países encabezan la prosperidad y libertad

Dinamarca dominó el ranking global de libertad con 91,9 puntos, seguida por Luxemburgo (91,5) y Suecia (91,3). Para la región, Chile obtuvo la mejor ubicación en libertad, con el puesto 28 y 83,1 puntos, y Uruguay apareció en el puesto 35 con 80,3. Brasil, en tanto, ocupó la posición 54 (73,3 puntos) y Paraguay queda en el puesto 79 (66,1 puntos).

PUBLICIDAD

En prosperidad, Luxemburgo lideró el mundo con 93,7 puntos, seguido de Suiza (92,8) y Noruega (92,6). A nivel regional, Uruguay logra la mejor ubicación sudamericana con el puesto 40 (79 puntos), mientras Chile se ubica en el 49 (75,1 puntos). Brasil alcanza el puesto 69 (69,5 puntos) y Paraguay cierra la lista de los países destacados con el puesto 97 (62,7 puntos), según Atlantic Council. La ubicación argentina —por encima de Colombia, Perú y México, pero manteniéndose detrás de Chile y Uruguay— indica un desempeño superior a la media latinoamericana, aunque con espacio para mejoras sustantivas.

Arquitectura institucional y brechas internas: las claves estructurales

El informe descompone la libertad nacional en tres pilares: instituciones políticas, legales y económicas. De acuerdo con el relevamiento, la “arquitectura institucional argentina presenta fortalezas notorias en derechos civiles y acceso a servicios, pero revela debilidades persistentes en independencia judicial y previsibilidad normativa“. Esa disparidad coloca al país en la categoría de sistemas asimétricos-moderados, lo que acota su capacidad de traducir fortalezas puntuales en mejoras macroeconómicas o sociales sostenidas.

PUBLICIDAD

El acceso a la educación superior es uno de los pilares evaluados por el informe del Atlantic Council para medir la prosperidad de los países y una de las fortalezas señaladas en el caso argentino

La prosperidad es evaluada mediante ingresos, acceso a salud, educación, medio ambiente y equidad, estableciéndose cuatro categorías globales desde “alta” a “más baja”. El documento subraya que no basta un pilar robusto: “La debilidad en un solo pilar institucional puede limitar la prosperidad general del país”.

Panorama regional y global

El deterioro regional en libertad política impacta las perspectivas futuras de prosperidad. El informe advierte que la región experimentó “una caída en los indicadores de libertad política durante la última década”, lo que podría condicionar el crecimiento sostenible si no se revierten las tendencias institucionales negativas.

PUBLICIDAD

A nivel mundial, el informe identifica cuatro configuraciones institucionales: Balanced-Strong, Asymmetric-Strong, Balanced-Weak y Asymmetric-Weak, con diferencias marcadas en los niveles de prosperidad media de cada grupo. Debilidades en independencia judicial o inestabilidad política, como ocurre en países europeos analizados como Italia o Serbia, reducen el potencial de progreso inclusivo, mientras que modelos asiáticos (como Singapur o Filipinas) muestran cómo la concentración del poder puede afectar la rendición de cuentas y la equidad futura.

En América Latina, el estudio recomienda fortalecer el sector privado y la capacidad estatal, especialmente en temas como formalización económica y seguridad democrática, según el análisis específico de países como Colombia y República Dominicana.

PUBLICIDAD

El informe concluye que la ayuda al desarrollo solo puede producir efectos duraderos si se apoya una agenda política comprometida internamente. Históricamente, la asistencia internacional nunca fue neutral ni meramente técnica: “La ayuda siempre respondió a intereses políticos, tanto en la Guerra Fría como en la rivalidad multipolar actual”, destaca Atlantic Council.