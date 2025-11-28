Economía

Autorizaron a una aerolínea a hacer vuelos que conectarán varias provincias con Estados Unidos, Brasil y otros países

La empresa busca operar vuelos internacionales desde Perú hacia Argentina y otros destinos estratégicos, apoyada por convenios bilaterales y la aprobación de autoridades aeronáuticas argentinas

Guardar
Las rutas no solo conectarán
Las rutas no solo conectarán con Buenos Aires, sino con otras capitales provinciales

Luego de que el Gobierno nacional impulsara una política de cielos abiertos, con la intención de aumentar la oferta de vuelos en el país, este viernes fue aprobada la autorización para que la aerolínea LATAM Airlines Perú pueda ofrecer vuelos con escalas en Argentina que tengan por destino final Estados Unidos, el Caribe y Brasil. Las conexiones funcionarían desde algunas provincias hasta Lima, Perú (en ambos sentidos) y, desde allí, a los demás destinos.

La autorización quedó plasmada en la Disposición 43/2025, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial. Asimismo, contó con la firma del subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez. “Autorizar aerocomercialmente a la empresa de bandera peruana LATAM Airlines Perú Sucursal Argentina a explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada“, determinaron en el documento.

De esta manera, las autoridades confirmaron que la empresa podrá ofrecer tantos vuelos directos a Perú, como vuelos internacionales con escalas. Asimismo, la novedad fue que no solo partirán desde Buenos Aires, sino que también serán incluidas otras capitales del interior.

En el caso de los vuelos directos, los destinos se dividirán entre Lima y Cusco. Así, se podrá volar desde estas ciudades peruanas hacia Buenos Aires, Iguazú, Rosario, Mendoza, Salta, Córdoba, Tucumán y Neuquén. También se podrán comprar pasajes en sentido contrario.

El Aeropuerto Jorge Chávez ubicado
El Aeropuerto Jorge Chávez ubicado en Lima, Perú

Respecto a los viajes con escala, se determinó que los pasajeros que partan de las ciudades argentinas mencionadas anteriormente tenga la posibilidad de abordar otro vuelo desde Perú con destino final a los Estados Unidos, el Caribe y Brasil.

La mayor cantidad de oferta será en destinos norteamericanos, debido a que la empresa podrá vender pasajes hacia las ciudades Miami, Nueva York, Los Ángeles, Washington, San Francisco y Orlando.

Mientras que en el Caribe los puntos disponibles serán Punta Cana y Santo Domingo, en República Dominicana, en Brasil solo se podrá acceder a viajes hacia Sao Paulo y Río de Janeiro.

Según explicaron las autoridades, el acuerdo se cerró después de que la empresa LAN Perú Sociedad Anónima Sucursal Argentina solicitara formalmente la autorización para operar una amplia red de vuelos regulares internacionales de pasajeros y carga entre Perú y Argentina, así como hacia otros destinos estratégicos en la región y en Estados Unidos.

Ahora se podrán comprar vuelos
Ahora se podrán comprar vuelos con escalas desde Buenos Aires a Miami (Opy Morales)

En este sentido, explicaron que la solicitud de la aerolínea peruana contempló la posibilidad de operar vuelos con derechos de quinta y sexta libertades, lo que permitiría a la compañía enlazar puntos intermedios y más allá de los destinos principales.

Por este motivo, destacaron que esta amplitud de rutas respondió a los convenios bilaterales vigentes entre la República Argentina y la República del Perú, que regulan el tráfico aéreo entre ambos países y habilitan la expansión de servicios hacia terceros territorios.

El marco legal que sustenta esta operatoria se basó en el Acuerdo de Servicios Aéreos firmado entre los gobiernos de Argentina y Perú el 25 de noviembre de 2009, complementado por el Memorándum de Entendimiento suscrito por las autoridades aeronáuticas de ambos países el 13 de mayo de 2024.

Luego de haberse revisado la petición, las autoridades confirmaron que la propuesta se ajustó plenamente a las disposiciones del marco bilateral vigente. Así, la compañía fue designada oportunamente por la autoridad aeronáutica peruana, cumpliendo con los requisitos establecidos a nivel bilateral para operar en territorio argentino.

En línea con esto, destacaron que la empresa acreditó todos los recaudos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente. Por esto, la Subsecretaría de Transporte Aéreo dictó la normativa correspondiente para que la aerolínea extranjera pueda explotar estos servicios.

Por último, aclararon que la Dirección Nacional de Transporte Aéreo (DNTA) de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) también emitió un dictamen favorable dentro de su ámbito de competencia, previo a que se elevara la solicitud hacia el organismo competente.

Temas Relacionados

LATAM Airlines PerúPerúEstados UnidosCaribeBrasilBuenos AiresVuelosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Aumento de la nafta y el gasoil: volvieron a diferir la suba del impuesto a los combustibles

La nueva prórroga, oficializada mediante el Decreto 840/2025, busca atenuar el impacto fiscal y de precios en la economía durante el último tramo de 2025

Aumento de la nafta y

Oficializaron un nuevo aumento en el precio del gas: de cuánto será

La Resolución 1909/2025, firmada por Luis Caputo, incrementa el recargo aplicado al precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), impactando directamente en las facturas de los hogares a nivel nacional

Oficializaron un nuevo aumento en

Qué es un hub de pick-ups y por qué Stellantis Argentina tendrá un rol clave en la región

Durante el lanzamiento comercial de RAM Dakota en Argentina, Pablo García Leyenda, Director Comercial de la firma explicó el cambio de paradigma de la fábrica de Córdoba y los proyectos de exportación que vienen

Qué es un hub de

Por la suba de la soja y la mayor cosecha de maíz y trigo, el agro aportará USD 4.000 millones extra en 2025

El repunte en los precios internacionales y la recuperación de los volúmenes en cultivos centrales mejorarán la generación de divisas del sector agroindustrial

Por la suba de la

Se acelera el desarme de la cobertura en dólares tras la mejora del humor de los mercados

Los inversores comenzaron a desarmar las posiciones que habían tomado en moneda extranjera antes de las elecciones legislativas, mientras continúa el buen clima en el mundo bursátil

Se acelera el desarme de
DEPORTES
La llamativa norma de la

La llamativa norma de la Fórmula 1 para el GP de Qatar: límites de vueltas para cada neumático y dos paradas obligatorias

La tabla de títulos de la Copa Libertadores y el récord de Argentina que alcanzará Brasil en su era de hegemonía

La gran temporada de Lionel Messi a los 38 años que intentará coronar con dos títulos en el Inter Miami

Los argentinos copan Temuco y habrá dos cruces nacionales en busca de las semis

La historia de Iker Zufiaurre, el héroe del Superclásico de Reserva que Boca Juniors le ganó a River

TELESHOW
El detrás de escena de

El detrás de escena de los Martín Fierro de Cable 2025: glamour, shows emotivos y gestos de desilusión

Gastón Edul y el libro que lo formó: “Cuánto más leés, más seguro estás de que no sabés nada”

John Lydon, el ex líder de Sex Pistols, llega a la Argentina con su banda PIL: “El movimiento punk fui yo”

El emotivo In Memoriam de los Martín Fierro de Cable 2025: el recuerdo a Lanata, Gasalla, La Locomotora y Miguel Russo

Así fue la llegada de Rosalía a Buenos Aires: el encuentro con Soledad Pastorutti, Juliana Gattas y Emilia Mernes

INFOBAE AMÉRICA

Las inundaciones en el sur

Las inundaciones en el sur de Tailandia alcanzaron un saldo de 78 muertos y decenas de desaparecidos

Un grupo de ocho esquiadores quedó sepultado en Austria tras una avalancha en el glaciar Stubai

El secretario general de la OTAN elogió los esfuerzos de Donald Trump para terminar con la invasión rusa en Ucrania

Los ministros de Defensa de la Unión Europea debatirán el próximo lunes un plan de apoyo militar a largo plazo para Ucrania

Cinco ideas de regalos tecnológicos para Navidad con precios de Black Friday