La deuda externa aumentó a USD 316.935 millones durante el tercer trimestre de 2025

La deuda externa creció 3,2% en el tercer trimestre de 2025 respecto a los tres meses previos. REUTERS/Irina Dambrauskas

La deuda externa de Argentina alcanzó un valor nominal de USD 316.935 millones durante el tercer trimestre de 2025, lo que implicó un incremento de 3,2% respecto a los tres meses previos y superó el 46% del Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones privadas. El mayor peso recae sobre el gobierno nacional, que concentra USD 170.506 millones, equivalente al 53,8% del total.

Los datos surgen del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y muestran que al 30 de septiembre de 2025, el stock de endeudamiento externo bruto, experimentó una suba de USD 9.698 millones frente al trimestre anterior. El principal factor detrás de este aumento fue la toma de deuda de las sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (Isflsh), que sumaron USD 5.877 millones adicionales.

Por otra parte, la administración central y las sociedades captadoras de depósitos, excluido el Banco Central de la República Argentina (BCRA), aumentaron su deuda en USD 2.851 millones y USD 1.393 millones, respectivamente. Las otras sociedades financieras también registraron un alza, con USD 75 millones más. Por el contrario, el pasivo del BCRA se redujo en USD 499 millones.

El Gobierno central mantiene compromisos a través de títulos de deuda por USD 70.634 millones y préstamos por USD 99.872 millones. El segundo mayor acreedor es el sector de sociedades no financieras, hogares e Isflsh, con USD 110.506 millones, el 34,9% de la deuda total. Dentro de este segmento se incluyen títulos de deuda por USD 14.008 millones, préstamos por USD 13.883 millones, créditos y anticipos comerciales por USD 22.171 millones, inversión directa por USD 59.324 millones y otros pasivos de deuda por USD 1.120 millones.

El BCRA redujo su deuda en el tercer trimestre de 2025, según el Indec. REUTERS/Enrique Marcarian

El Central es responsable de USD 29.538 millones, que equivale al 9,3% de la deuda externa. Este monto se conforma por derechos especiales de giro (asignaciones) por USD 7.027 millones, títulos de deuda por USD 1.256 millones y préstamos por USD 21.255 millones. A la vez, las sociedades captadoras de depósitos suman USD 4.933 millones, aportando el 1,6% al total. Este rubro incluye moneda y depósitos (USD 288 millones), títulos de deuda (USD 1.728 millones), préstamos (USD 2.473 millones), créditos y anticipos comerciales (USD 203 millones) y otros pasivos de deuda (USD 241 millones).

Las otras sociedades financieras adeudan USD 1.452 millones, cifra que compone el 0,5% de la deuda externa. Este segmento se distribuye en títulos de deuda (USD 275 millones), préstamos (USD 426 millones), créditos y anticipos comerciales (USD 452 millones) y otros pasivos de deuda (USD 300 millones).

En cuanto a la composición por moneda, el dólar estadounidense predomina con USD 212.602 millones, el 67,1% del stock de deuda. Le siguen los Derechos Especiales de Giro (DEG) con USD 64.321 millones (20,3%), el yuan con USD 20.455 millones (6,5%), el euro con USD 12.741 millones (4,0%), el peso argentino con USD 5.217 millones (1,6%) y otras monedas con USD 1.599 millones (0,5%).

El valor de mercado de la deuda externa se ubicó en USD 297.627 millones, con una suba de 3,7% respecto al trimestre previo. Esta evolución refleja la dinámica de los compromisos externos y la variación cambiaria, dos factores que inciden de manera directa sobre la economía argentina.

“La deuda externa volvió a crecer en relación al tamaño de la economía y representó el 46,7% del Producto Bruto Interno (PBI) durante el tercer trimestre de 2025, el nivel más elevado desde el inicio de la gestión de Javier Milei”, estimó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

Según el Indec, la deuda externa bruta comprende “los pasivos externos que requieren el pago del principal y/o intereses en el futuro, y tiene como contrapartida un derecho de crédito del resto del mundo frente a los recursos de la economía residente que se reflejan en la posición de inversión internacional”.

Boom de endeudamiento externo

Más allá de las cifras del organismo estadístico, a partir del triunfo del gobierno de Javier Milei en las elecciones de medio término, se dio un boom de endeudamiento externo por parte de empresas y provincias. El monto colocado superó los USD 7.000 millones entre finales de octubre y mediados de diciembre.

En ese lapso temporal, firmas como YPF, Pampa Energía, Vista Energy y Edenor concretaron colocaciones de Obligaciones Negociables (ON) por montos que fueron desde USD 201 millones hasta USD 1.300 millones. Las tasas de interés anual de estas emisiones se ubicaron entre 7,62% y 10,37%. La disminución poselectoral del riesgo país desde los 1.100 puntos básicos a la zona de 600 unidades facilitó este tipo de operaciones.

“Noviembre se destacó como el mes con mayor volumen de emisiones primarias de obligaciones negociables en los últimos 10 años, un dato relevante porque señala la reapertura efectiva del crédito corporativo y un Tesoro activo, pero sin absorber toda la demanda del mercado. Este récord de colocaciones indica que las empresas aprovecharon la ventana para refinanciar vencimientos y fortalecer capital de trabajo, al tiempo que el sistema financiero canalizó parte del excedente de liquidez hacia crédito privado, actuando como una válvula de alivio para la curva soberana y consolidando la tendencia hacia un mercado de deuda más profundo y diversificado”, subrayó un análisis del Club de Finanzas de la UADE.

Por otro lado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) emitió la Serie 13 del Bono Tango por USD 600 millones, con una tasa del 8,12% y bajo legislación inglesa. La demanda de inversores alcanzó los USD 1.700 millones. En una operación similar, la provincia de Santa Fe logró colocar un bono a 9 años por USD 800 millones con una tasa del 8,37%, luego de recibir ofertas por USD 1.800 millones.