Boom de endeudamiento externo: empresas y provincias colocaron más de USD 7.000 millones desde las elecciones

Desde las elecciones se registró un boom de colocaciones de deuda por parte de empresas y provincias. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Mientras los focos se centraban en el resultado de la licitación del bono en dólares y el regreso de Argentina al mercado de deuda, la semana cerró con un dato clave: empresas y provincias colocaron USD 7.002 millones en el exterior desde las elecciones legislativas. El triunfo del oficialismo propició una significativa baja del riesgo país que mejoró las condiciones financieras y posibilitó la emisión de títulos corporativos y subsoberanos.

Compañías como YPF, Pampa Energía, Vista Energy y Edenor emitieron Obligaciones Negociables (OB) por entre USD 201 millones y USD 1.300 millones a tasas anuales que oscilaron entre 7,62% y 10,37%. Las primeras emisiones tuvieron lugar en los dos últimos días de octubre y la posterior reducción de la prima de riesgo aceleraron el proceso en noviembre y principios de diciembre.

“Noviembre se destacó como el mes con mayor volumen de emisiones primarias de obligaciones negociables en los últimos 10 años, un dato relevante porque señala la reapertura efectiva del crédito corporativo y un Tesoro activo, pero sin absorber toda la demanda del mercado. Este récord de colocaciones indica que las empresas aprovecharon la ventana para refinanciar vencimientos y fortalecer capital de trabajo, al tiempo que el sistema financiero canalizó parte del excedente de liquidez hacia crédito privado, actuando como una válvula de alivio para la curva soberana y consolidando la tendencia hacia un mercado de deuda más profundo y diversificado”, remarcó un análisis del Club de Finanzas de la UADE.

Tanto CABA como Santa Fe colocaron deuda en el mercado internacional en el último mes.

Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) concretó la emisión de USD 600 millones de la Serie 13 del Bono Tango a una tasa del 8,12%. El título se colocó bajo ley inglesa y la demanda total ascendió a USD 1.700 millones. El mismo camino recorrió Santa Fe, con la colocación de un bono a 9 años por USD 800 millones a 8,37% tras recibir ofertas por USD 1.800 millones.

Regreso al mercado de deuda

Esta serie de colocaciones entusiasmó al gobierno de Javier Milei, que la semana pasada anunció el retorno a los mercados de deuda. En efecto, la Secretaría de Finanzas captó USD 910 millones (USD 1.000 millones, a valor nominal) con el BONAR 2029N a una tasa anual de 9,26%, algo por encima de lo esperado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien un día antes había dicho que pretendía perforar el 9%. Al estar sujeta a la legislación local, esta emisión no representa un retorno a las colocaciones destinadas al mercado internacional, aun cuando se haya efectuado en moneda extranjera.

Un reporte de GMA Capital apuntó que “es importante poner las cifras en perspectiva, ya que este monto no alcanza para cubrir la totalidad de los compromisos de enero; estamos hablando de obligaciones totales por USD 4.200 millones, de los cuales se estima que unos USD 3.600 millones se encuentran en manos privadas”.

“Aunque el resultado fue favorable, la emisión del miércoles no termina de ser representativa del apetito real de los grandes jugadores. La verdadera prueba de fuego para colocar montos más elevados sigue estando en el mercado internacional. No es un territorio inexplorado, más bien lo contrario: allí empresas y provincias acudieron masivamente luego de las elecciones y lograron emitir USD 7.000 millones en los últimos 45 días”, determinaron los analistas.

Bajo la perspectiva de la ALyC, el regreso definitivo a los mercados internacionales “será la llave maestra para afrontar los vencimientos en dólares que se avecinan durante el mandato de Milei” ya que la agenda luce desafiante: más de USD 12.000 millones em 2026 entre privados y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y un guarismo que trepa a USD 19.000 millones para 2027.

Boom de emisiones corporativas y subsoberanas

IRSA: USD 660 millones

Provincia de Santa Fe: USD 800 millones

Vista Energy: USD 1.300 millones

Genneia: USD 400 millones

Compañía General de Combustibles (CGC): USD 300 millones

Ciudad de Buenos Aires: USD 600 millones

Edenor: USD 201 millones

Trasportadora de Gas del Sur: USD 500 millones

Pluspetrol: USD 500 millones

Pampa Energía: USD 450 millones

YPF: USD 541 millones

Tecpetrol: USD 750 millones

Un informe de la consultora 1816 remarcó que el auge de emisiones offshore de empresas y gobiernos provinciales funcionó como un canal de ingreso de divisas en un contexto de menor oferta proveniente del sector agroexportador, aportando así a la estabilidad cambiaria que se observó a lo largo de noviembre y comienzos de diciembre.

“Si la cuenta capital no permitió hasta el momento que el Tesoro acumule más divisas ni que el spot se aleje del techo de la banda, se debe al menos en parte a que ese flujo está compensando la menor liquidación del agro post retenciones cero: CIARA informó que en noviembre el complejo oleaginoso cerealero liquidó apenas USD 760 millones (-62% interanual y el registro más bajo para un mismo mes en 10 años). La buena noticia es que la cosecha de trigo que se viene promete ser excelente”, sostuvo la firma en uno de sus últimos reportes.

El desafío de volver al mercado internacional

Después de los comicios de medio término y el triunfo del oficialismo, el riesgo país retrocedió más de 450 puntos básicos, alejándose de los 1.100 puntos previos a las elecciones. Durante noviembre descendió hasta 597 unidades, el menor nivel desde enero de 2025, aunque después volvió a superar los 600 y actualmente se ubica en 624. El equipo económico aspira a que el indicador continúe descendiendo, lo que facilitaría el acceso a los mercados internacionales de crédito y permitiría refinanciar los vencimientos de deuda programados para 2026.

El índice calculado por JP Morgan exhibe la probabilidad de incumplimiento del pago de deuda soberana. En otras palabras, expresa el grado de incertidumbre para los inversores, ya que surge de comparar el rendimiento de los bonos argentinos con el de los títulos del Tesoro estadounidense, considerados libres de riesgo y con una tasa cercana al 3,75%. Con la situación actual, el país solo podría acceder a financiamiento externo a tasas levemente superiores al 10% anual en dólares, un porcentaje insostenible para las cuentas fiscales.

En paralelo al objetivo de regresar a los mercados internacionales de deuda, el Ministerio de Economía mantiene conversaciones para obtener un préstamo con bancos internacionales, bajo la modalidad REPO, por hasta USD 7.000 millones. El monto final se destinará al refinanciamiento de los vencimientos de enero de 2026. Más allá de estas alternativas de financiamiento, si el riesgo país se ubicara en el rango de 400 a 500 puntos, facilitaría el endeudamiento externo y la posibilidad de renovar obligaciones sin requerir el pago en efectivo a los bonistas.