El oro sigue en sus máximos históricos: qué tan rentable fue para los ahorristas en 2025

El rendimiento del oro superó al de las bolsas en 2025.

El oro tocó un nuevo pico de precios este martes, por encima de los 4.500 dólares por onza, gracias a la debilidad del dólar y la persistente incertidumbre geopolítica, que impulsaban la demanda de este activo de refugio, mientras que la plata continuó su escalada hasta un máximo histórico.

El oro al contado sube un 1%, en los USD 4.515 por onza, tras haber alcanzado un récord de USD 4.530,70 más temprano en la sesión de futuros en Nueva York, donde el contrato más negociado es el de entrega en febrero de 2026.

Fuente: Yahoo Finance

“Las expectativas de una Reserva Federal (Fed) cauta, la pérdida de confianza de los mercados en el billete verde, las tensiones geopolíticas, las compras de los bancos centrales (...) El apetito de los inversores por el oro sigue siendo masivo por una mezcla de todos los factores anteriores”, dijo a Reuters Carlo Alberto De Casa, analista externo del grupo bancario Swissquote.

Si bien el oro es considerado un activo conservador y utilizado como reaseguro de valor en momentos de volatilidad, este 2025 fue una excepción a la regla, pues las bolsas de Wall Street se mantuvieron firmes y en zona de máximos, la inflación norteamericana se contuvo estabilizada en torno a 3% por el movimiento de pinzas de las tasas de la Fed de EEUU y una expansión económica saludable, cercana al 4 por ciento.

El lingote ganó 72% este año porque los inversores buscaron refugio en medio de las tensiones mundiales y también como anticipo a una baja de las tasas en el corto plazo, con la previsión de mayores presiones inflacionarias.

Mientras tanto, los mercados anticipan en la actualidad dos recortes de las tasas de interés en EEUU para 2026, ya que los informes sobre el próximo nombramiento de un nuevo presidente de la Fed por parte del presidente norteamericano Donald Trump refuerzan las expectativas de una política monetaria cauta.

¿Fue buen negocio el oro?

Si se acota el cálculo a 2025, el oro fue de las mejores inversiones sin duda, pues superó a la evolución de los principales índices de Wall Street: Dow Jones de Industriales (+14%), el promedio S&P 500 (+17%) y el panel tecnológico Nasdaq (+22%).

También derrotó al Bitcoin, que en los USD 88.000 anota una baja de 6% respecto del cierre de 2024. En una comparación doméstica, el metal dorado aventajó al S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que viene 5% negativo en el año si se lo mide por el dólar “contado con liquidación”.

Dos años del ETF del oro en Argentina

Si se extiende el análisis a dos años, el panorama para el oro también fue positivo, aunque por menos amplitud.

El ETF de oro (GLD) comenzó a operar en Argentina a través de Cedear (Certificados de Depósito Argentinos) a principios de diciembre de 2024, una iniciativa que le permitió a los inversores locales acceder directamente al precio del oro físico cotizado en el mercado local, como parte de una nueva oferta de ETF (sigla del inglés del inglés Exchange Traded Fund o Fondo Cotizado en Bolsa) de activos globales lanzada por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (ByMA) y aprobada por la CNV (Comisión Nacional de Valores).

En dos años, el oro aumentó 120%, desde los USD 2.057 a USD 4.515 la onza. Ese beneficio superó por poco a lo que ganó el Bitcoin en el mismo período, 101% desde los USD 43.800 el 23 de diciembre de 2023 a los USD 88.000 hoy.

El oro también fue ganador respecto del promedio accionario de Wall Street, pues más que duplicó las ganancias del Dow Jones (+29%), el S&P 500 (+45%) y el Nasdaq (+56%) desde el 22 de diciembre de 2023.

¿Qué pasó con los activos argentinos? En este caso, si se mide el desempeño de los últimos dos años, el S&P Merval ganó 104%, desde los 1.001 puntos a los 2.039 puntos en dólares. En este sentido, quien confió su ahorro al ETF GLD operado en ByMA obtuvo un 16% más en dólares que lo que hubiera ofrecido un menú diversificado en acciones del Merval.

Al tomar un bono de referencia como el Bonar 2030, la ganancia a dos años vista fue de 74%, desde los USD 38,51 a los USD 66,92, aunque en este caso el pago de capital e intereses en los cuatro desembolsos semestrales fue un plus significativo para los inversores.

Dólar débil y furor por los metales

El récord del oro también se encuadra en un año en el que el dólar ampliaba sus pérdidas, para encaminarse a su mayor caída anual desde 2017, de casi 10% respecto de una canasta de monedas de referencia como el euro, la libra esterlina, el franco suizo y el yen japonés.

En otros metales preciosos, la plata al contado avanzaba este martes un 0,7%, a USD 69,51 la onza, tras tocar un máximo histórico de 69,98 dólares y con un alza acumulada anual del 142%; el platino al contado subía un 3%, a USD 2.183,90, un pico de más de 17 años; y el paladio sumaba un 2,8%, a USD 1.811,20, su marca más elevada en tres años.